Volver por Carretería o acortar por Strachan: la Esperanza lleva a cabildo su itinerario

Los hermanos de la Esperanza serán los encargados de decidir entre encerrarse a las 5.15 horas o a las 3.45 horas, es decir, entre regresar a la basílica por la calle Carretería, como ya hicieron el año pasado; o recuperar el paso por Strachan y acortar, como mínimo, según las previsiones de la junta de gobierno, en una hora y media su estación de penitencia. Como ya adelantó La Opinión de Málaga el pasado 18 de noviembre, los horarios e itinerarios del Jueves Santo se habían acordado a falta de que la archocofradía dirimiera su recorrido de vuelta. Las dos opciones ya eran claras. Ahora, el cabildo de hermanos, que se celebrará el próximo miércoles, tendrá la palabra.

La junta de gobierno ha informado a través de sus canales oficiales de comunicación de que convoca, con carácter de urgencia, a sus hermanos a esta asamblea que se celebrará el 10 de diciembre a las 20.30 horas en primera convocatoria, y a las 21.00 horas en segunda, en la basílica. La permanente, según indica en el comunicado, "tras los distintos debates y propuestas que se han suscitado en las últimas sesiones de la junta de gobierno sobre el recorrido procesional de vuelta, y tras las reuniones mantenidas con los jefes y subjefes de procesión, ha decidido someter a la votación de todos los hermanos dos opciones de itinerario de vuelta, uno pasando por calle Carretería y otro por calle Strachan, y el entorno de las plazas de Félix Saénz y Arriola".

¿Cuáles son los itinearios que se someterán a la consideración de la asamblea?

Itinerario de vuelta por calle Carretería

Basílica del Paso y la Esperanza, Glorieta Lola Carrera, calle Hilera, Puente de la Esperanza, Prim, Manuel José García Caparrós, Pasillo de Santa Isabel, Cisneros, Especerías, Plaza de la Constitución, Marqués de Larios, Martínez, Atarazanas, Torregorda, Alameda Principal, Plaza de la Marina, Molina Lario, Torre sur, Plaza del Obispo, Molina Lario, Plaza del Siglo, Granada, Plaza del Carbón, Granada, Calderería, Méndez Núñez, Tejón y Rodríguez, Carretería, Tribuna de los Pobres, Puerta Nueva, Compañía, Fajardo, Fernán González, Plaza Enrique García-Herrera (Camas), Moreno Carbonero, Guillén de Castro, Atarazanas, Prim, Puente de la Esperanza, Hilera, Glorieta Lola Carrera, Basílica del Paso y la Esperanza.

Hora de llegada de la cruz guía-: 05.15 horas.

Itinerario de vuelta por Calle Strachan

Basílica del Paso y la Esperanza, Glorieta Lola Carrera, calle Hilera, Puente de la Esperanza, Prim, Manuel José García Caparrós, Pasillo de Santa Isabel, Cisneros, Especerías, Plaza de la Constitución, Marqués de Larios, Martínez, Atarazanas, Torregorda, Alameda Principal, Plaza de la Marina, Molina Lario, Torre sur, Strachan, Torre de Sandoval, Bolsa, Marqués de Larios, Marín García, Dr. Don Felipe Sánchez de la Cuesta y Alarcón, Antonio Baena Gómez, Martínez, Puerta del Mar, Plaza de Félix Saénz, Sagasta, Plaza de Arriola, Atarazanas, Prim, Puente de la Esperanza, Hilera, Glorieta de Lola Carrera y Basílica del Paso y la Esperanza.

Hora de llegada de la cruz guía-: 03.45 horas.

El pasado 2025, y también tras pasar por cabildo, los hermanos de la Esperanza aprobaron por amplia mayoría que la procesión volveria a discurrir por la calle Carretería y que el Nazareno del Paso protagonizará una segunda bendición en la Tribuna de los Pobres, algo característico en la corporación. Carretería es un entorno que a la Esparanza siempre la he sido propicio, desde el punto de vista procesional. Sin embargo, según ha podido saber este periódico, y la convocatoria de un nuevo cabildo extraordinario para definir el recorrido lo pone de manifiesto, muchos de quienes el año pasado eran favorables a recuperar este espacio urbano ahora podrían haberse arrepentido, incluido miembros de la junta de gobierno, debido a la gran demora que la procesión acumuló y que hizo que la cofradía se encerrara casi al alba ya del Viernes Santo.

La junta quiere, por tanto, dar voz a los hermanos y, de manera colegiada y consensuada, definier el itinerario de regreso de la corporación.

En ambas opciones se contempla recorrer el Pasillo de Santa Isabel a la ida, una opción que en 2025 finalmente fue desaconsejada por la Policía Local, debido a que podría poducirse un nudo de conflictividad en este entorno al coincidir en el tiempo, según sus cálculos, el encierro de la Cena, el paso de Mena por Carretería y la llegada de la Esperanza al recorrido oficial, por lo que finalmente tuvo que acceder a Cisneros por la plaza de Camas. Si la hermandad decidiera pasar por Carretería, utilizaría esta plaza de recogida.