La Esperanza abdica de Carretería: los hermanos prefieren volver por Strachan el Jueves Santo y encerrarse antes

La Esperanza recuperaba este Jueves Santo una de las calles más emblemáticas de su itinerario de siempre: la calle Carretería. Pero esta experiencia solo le ha durado un año. La próxima Semana Santa, según el acuerdo del cabildo extraordinario celebrado en la noche de este miércoles, la procesión regresará por la calle Strachan. Y lo hará porque así lo han decidido los hermanos, en amplia mayoría, entre las dos opciones que la junta de gobierno sometía a consideración. La archicofradía abdica, es decir, renuncia voluntariamente a algo que le es tan propio, porque la prueba de 2025 resultó fallida: la memoria cofrade había idealizado un entorno que no resultó tan favorable y provocó un encierro excesivamente tardío, con las claras del alba.

La asamblea general, convocada con carácter de urgencia, tenía que decidir entre encerrarse a las 5.15 horas o a las 3.45 horas, es decir, entre regresar a la basílica por la calle Carretería, como ya hicieron el año pasado; o recuperar el paso por Strachan y acortar. Y la mayoría de los hermanos que asistieron al cabildo se han decantado por esta segunda opción. Las votaciones han quedado así, según ha informado la propia corporación en sus canales oficiales de comunicación:

123 fotos a favor de Strachan

99 votos a favor de Carretería

5 votos en blanco

2 votos nulos

La junta de gobierno de la Esperanza había señalado que, en vista de los "distintos debates y propuestas que se han suscitado en las últimas sesiones sobre el recorrido procesional de vuelta, y tras las reuniones mantenidas con los jefes y subjefes de procesión, ha decidido someter a la votación de todos los hermanos dos opciones de itinerario de vuelta, uno pasando por calle Carretería y otro por calle Strachan, y el entorno de las plazas de Félix Saénz y Arriola".

Opción A: Carretería

Basílica del Paso y la Esperanza, Glorieta Lola Carrera, calle Hilera, Puente de la Esperanza, Prim, Manuel José García Caparrós, Pasillo de Santa Isabel, Cisneros, Especerías, Plaza de la Constitución, Marqués de Larios, Martínez, Atarazanas, Torregorda, Alameda Principal, Plaza de la Marina, Molina Lario, Torre sur, Plaza del Obispo, Molina Lario, Plaza del Siglo, Granada, Plaza del Carbón, Granada, Calderería, Méndez Núñez, Tejón y Rodríguez, Carretería, Tribuna de los Pobres, Puerta Nueva, Compañía, Fajardo, Fernán González, Plaza Enrique García-Herrera (Camas), Moreno Carbonero, Guillén de Castro, Atarazanas, Prim, Puente de la Esperanza, Hilera, Glorieta Lola Carrera, Basílica del Paso y la Esperanza.

Hora de llegada de la cruz guía-: 05.15 horas.

Opción B: Strachan

Basílica del Paso y la Esperanza, Glorieta Lola Carrera, calle Hilera, Puente de la Esperanza, Prim, Manuel José García Caparrós, Pasillo de Santa Isabel, Cisneros, Especerías, Plaza de la Constitución, Marqués de Larios, Martínez, Atarazanas, Torregorda, Alameda Principal, Plaza de la Marina, Molina Lario, Torre sur, Strachan, Torre de Sandoval, Bolsa, Marqués de Larios, Marín García, Dr. Don Felipe Sánchez de la Cuesta y Alarcón, Antonio Baena Gómez, Martínez, Puerta del Mar, Plaza de Félix Saénz, Sagasta, plaza de Arriola, Atarazanas, Prim, Puente de la Esperanza, Hilera, Glorieta de Lola Carrera y Basílica del Paso y la Esperanza.

Hora de llegada de la cruz guía-: 03.45 horas.

No recupera el recorrido por el Perchel

En los últimos años, la hermandad había optado por acceder a la Tribuna por las calles Cisneros y Especería, cruzando el puente de la Aurora y pasando por la calle Mármoles tras hacer una incursión por el barrio del Perchel a través de Huerta del Obispo, Agustín Parejo, el Llano de Doña Trinidad y Álvaro de Bazán. Este itinerario fue suprimido en 2025 para compensar los metros de más que implicaba volver por Carretería y, en su lugar, tras salir de su sede, la procesión encaminó sus pasos por el puente de la Esperanza. A pesar de que el próximo Jueves Santo se asume buena parte del itinerario anterior, la cofradía dejará de "hacer barrio", ya que como quería el año pasado, accederá a Cisneros por el Pasillo de Santa Isabel.

En 2025 la Policía Local desaconsejó, sin embargo, este itineario debido a que podría poducirse un nudo de conflictividad en este entorno al coincidir en el tiempo, según sus cálculos, el encierro de la Cena, el paso de Mena por Carretería y la llegada de la Esperanza al recorrido oficial, por lo que se vio obligada a recorrer la plaza de Camas.

El itinerario aprobado por el cabildo de la Esperanza vuelve a insistir en pasar por el Pasillo de Santa Isabel a la ida. Del mismo modo, tras llegar a la torre mocha de la Catedral, donde concluye el recorrido oficial, la procesión giraría a la izquierda y volvería a recorrer Torre de Sandoval, Bolsa, Larios, Marín García, Antonio Baena y Martínez... para alcanzar su sede canónica cruzando otra vez el puente de la Esperanza.