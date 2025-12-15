50 aniversario de Jesús de la Pasión: un año de actos con salida extraordinaria el 14 de noviembre de 2026

El 30 de enero de 1977 se bendecía en los Mártires la nueva imagen de Jesús de la Pasión, una portentosa obra de Luis Ortega Bru que vino a consolidar el nuevo carisma que la corporación estaba desarrollando y definiendo. Por tanto, en 2027 se cumplirá medio siglo de esta efemérides clave para entender el concepto Pasión en la actualidad. La hermandad se adelanta e inicia ya este mismo mes de enero un año completo de actos y actividades para conmemor este aniversario en torno a un programa que se articula en cinco áreas y que, como es propio de las cofradías, también se celebrará en la calle con una salida extraordinaria prevista para el próximo 14 de noviembre de 2026.

La sala capitular de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa acogió la presentación del programa de actos, cultos y del cartel conmemorativo del cincuentenario de la bendición de Jesús de la Pasión. El presidente de la comisión organizadora, Antonio M. Sánchez Herrera, ex hermano mayor, desgranó un calendario “amplio” de actividades que arrancará el 30 de enero de 2026 y se prolongará hasta el 30 de enero de 2027, fecha en la que se cumplirá el 50 aniversario de la bendición del titular.

En el acto se dio a conocer también el cartel anunciador, obra del pintor José Carlos Torres (Álora), hermano de la archicofradía y autor igualmente de la imagen corporativa del aniversario. La composición se apoya en la rotundidad de la imagen del Señor de Pasión como eje central, enmarcada por los símbolos Alfa y Omega, que aluden al principio y fin en la vida de los hermanos de Pasión.

Presentación del cartel conmemorativo del cincuentenario de Jesús de la Pasión, obra de José Carlos Torres. / Archicofradía de la Pasión

Cinco áreas temáticas

El programa del cincuentenario se articulará en torno a cinco grandes bloques:

Área cultual

La archicofradía subraya que es el ámbito “más importante”, con la intención de dar presencia a la efeméride en los cultos del año, reforzando especialmente la escuela de acólitos y la solemnidad litúrgica con música sacra. Entre los hitos previstos figuran la apertura del cincuentenario el 30 de enero de 2026 en la parroquia de los Santos Mártires, un Vía Crucis claustral con la imagen del Nazareno de Pasión en la tarde del Viernes Santo de 2026, un culto especial a la Virgen del Amor Doloroso que culminará con un besamanos extraordinario, además de un besapié extraordinario al Nazareno en noviembre de 2026.

Se anunció también la solicitud de un Tiempo Jubilar (del 12 de septiembre al 20 de diciembre de 2026), pendiente de aprobación por la diócesis de Málaga.

Del mismo modo, la archicofradía tiene previsto celebrar misa de réquiem por los hermanos fallecidos en estos cincuenta años, con participación musical de la Joven Orquesta Provincial de Málaga.

El calendario incluye, además, y como hito destacado, una procesión de Acción de Gracias el 14 de noviembre de 2026, con estación en la parroquia de San Juan Bautista y acto eucarístico, y la clausura el 30 de enero de 2027 en los Santos Mártires.

Área caritativa

En paralelo a los cultos, la corporación plantea una “obra de amor” con vocación de permanencia, en colaboración con Cáritas Diocesana a través del Hogar Pozos Dulces, ubicado en su feligresía, para canalizar un proyecto de caridad con apoyo de hermanos, devotos y entidades colaboradoras.

Diseño de la nueva cruz para Jesús de la Pasión, de Fernando Prini. / L. O.

Área patrimonial

La archicofradía quiere impulsar, junto a la parroquia, la concesión del título de Basílica Menor a los Santos Mártires, aspiración histórica de los hermanos de la Pasión.

La presentación, este viernes, del cartel anunciador de la celebración del cincuentenario es el punto de partida a un cúmulo de estrenos y novedades que han sido proyectadas para esta efemérides, que incluye una nueva cruz para la imagen del Nazareno (inspirada en la del antiguo titular) y un juego de ciriales, como obra póstuma del diseñador cofrade malagueño Fernando Prini Betés, fallecido recientemente y para quien la archicofradía lidera, junto a otras corporaciones, la iniciativa de que se le conceda una calle en la ciudad.

Logotipo del cincuentenario de Jesús de la Pasión, de José Carlos Torres. / Archicofradía de la Pasión

Área formativa y cultural

La celebración tendrá un reflejo continuado en redes sociales y web, con especial peso del “Octubre Cultural” (charlas y conferencias sobre la devoción a Jesús de la Pasión). Se programan doce “Adoremus” mensuales —con un sacerdote distinto en cada cita, formación y oración ante el Santísimo—, además de retiros de Cuaresma y Adviento, procurando que alguno sea dirigido por un padre pasionista. Se prevé igualmente un grupo de hermanos y devotos para recibir el sacramento de la Confirmación al cierre del año, una exposición en el Museo 'Jesús Castellanos' de la Agrupación de Cofradías sobre la devoción desde la fundación hasta hoy, con una sala dedicada en homenaje a Fernando Prini Betés ('La huella del Señor. 50 años de Pasión'), un encuentro de hermandades de Pasión de Andalucía en el segundo semestre, la edición de un itinerario y boletín digital extraordinario, la renovación completa de la web y un podcast.

Para 2026 se contempla también una visita a la tumba del apóstol Santiago, patrón de España, en Santiago de Compostela.

Área económica

La comisión plantea el seguimiento de un presupuesto específico de ingresos y gastos, con criterios de austeridad y la elaboración de una memoria económica final que se trasladará a la hermandad y a la Delegación de Hermandades y Cofradías.

Fechas clave del calendario