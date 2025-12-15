Así es el altar del triduo de la Esperanza: el epílogo de un año glorioso

La archicofradía de la Esperanza comienza este lunes el solemne tridio dedicado a la Virgen con motivo de su festividad de cada 18 de diciembre. Con motivo de estos cultos, la albacería de la hermandad ha proyectado un altar concebido como un epílogo efímero del glorioso Año Jubilar vivido por la cofradía. La imagen de la Virgen aparece enmarcada por el dosel de cultos que fue diseñado por José María Centoya y ejecutado por Manuel Molina. Tras la venerada talla, se dispone una reproducción de la Puerta Santa de San Pedro del Vaticano, evocando el mes de mayo y la histórica veneración de la imagen en la Basílica, el “primer templo de la cristiandad”.

Esta pieza, obra de Alberto Berdugo (carpintería) y Francisco Naranjo (paneles pictóricos), ya fue estrenada hace un año. En esa misma línea simbólica, el ático del dosel se corona con la tiara papal, de la que emergen dos ínfulas, sobre las llaves cruzadas, en alusión a las insignias pontificias; un elemento ejecutado por Francisco González, según ha explicado en sus canales oficiales de comunicación la propia corporación.

140 piezas de candelería

La candelería, formada por 140 piezas, combina candelabros de Orfebrería Villarreal —pertenecientes al antiguo juego de procesión— con otros de Orfebrería Triana, los que se emplean actualmente en el trono: fueron ejecutados en 2004 en plata de ley por Juan Borrero, bajo diseño de Eloy Téllez.

El conjunto se dispone en sentido ascendente hacia la Virgen, que preside el altar sobre su peana procesional (1967). La candelería conduce visualmente hacia dos credencias que cierran el montaje por los extremos; sobre dos antiguas mesas ornamentales se sitúan las efigies de San Pedro y San Pablo, reforzando el “espíritu vaticano” del aparataje y con una disposición que evoca la propia plaza de la Basílica de San Pedro.

El exorno floral, desarrollado por Pinsapo Flores, se compone de cimbidium, rosas empolvadas de Ecuador, proteas, anthurium, alhelíes, hypericum, flor de cera, tulipán y hortensias. En el espacio de culto a la Virgen dominan los tonos rosas, mientras que en el caso del Dulce Nombre de Jesús Nazareno del Paso predominan los burdeos.

Las celebraciones eucarísticas se desarrollarán en este altar, revestido por la mesa labrada por Juan Borrero en 2005, según diseño de Javier Sánchez de los Reyes.

En conjunto, el altar se plantea como un tributo a la Santísima Virgen y una llamada a hermanos y devotos para participar en estos días especialmente dedicados a Nuestra Madre, proponiendo —desde la belleza y el lenguaje cultual— un camino de acercamiento a Dios.

Orden de los cultos

La Basílica de la Esperanza inicia este lunes 15 de diciembre el triduo en honor a la Virgen de la Esperanza, con eucaristía diaria a las 20.00 horas.

Lunes 15 (primer día)

20.00 h : solemne eucaristía.

: solemne eucaristía. Preside y predica Ramón Tejero Díez, párroco de Virgen Madre (Nueva Andalucía, Marbella).

Martes 16 (segundo día)

20.00 h : solemne eucaristía.

: solemne eucaristía. Predica Antonio Collado, rector de la Basílica de la Esperanza.

Miércoles 17 (tercer día)

20.00 h : solemne eucaristía.

: solemne eucaristía. Al término: bendición e imposición de la medalla a los hermanos que lo hayan solicitado.

a los hermanos que lo hayan solicitado. Preside José Antonio Satué Huerto, obispo de Málaga.

Solemnidad de la Esperanza

Jueves 18

12.00 h : santa misa y rezo del Ángelus.

: santa misa y rezo del Ángelus. 20.00 h : eucaristía. Preside Eusebio Ignacio Hernández Sola , obispo emérito de Tarazona.

: eucaristía. Preside , obispo emérito de Tarazona. La Virgen permanecerá en devoto besamanos desde las 10.00 h hasta la salida del último devoto (con interrupción durante las misas).

El piadoso besamanos a la Virgen continuará durante las jornadas del viernes 19, sábado 20 y domingo 21 de diciembre:

Viernes 19 y sábado 20

10.00–13.00 h

18.00 h hasta el término de la misa de la tarde (interrumpido por la eucaristía habitual de 20.00 h).

Domingo 21