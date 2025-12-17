Viñeros solicita que el Nazareno sea nombrado Patrón y Protector de la UME

Viñeros celebrará durante este próximo año 2026 el cincuentenario de la bendición de la imagen de Jesús Nazareno, una obra de Francisco Buiza que fue bendecia por el entonces obispo de Málaga, Ramón Buxarráis, en su sede canónica de la Aurora y Divina Providencia. Los actos comenzarán este mismo mes de enero, el día 16, en Turismo Andaluz, con la presentación del cartel anunciador, de Pablo Cortés del Pueblo, con evidentes alusiones vitivinícolas. Correrá a cargo del periodista Manuel García. El Cristo será la imagen protagonista del vía crucis Oficial de la Agrupación, en lo que será el acto principal de culto externo de un programa que potenciará los cultos de regla y la acción formativa. Además, ha solicitado al Ministerio de Defensa que considera al Cristo como Patrón y Protector de la UME.

La sacramental ha optado por no organizar ninguna procesión extraordinaria al uso y solicitó en su día presidir el rezo y meditación de las estaciones en la Catedral el primer viernes de la Cuaresma, lo que fue aprobado por la junta de gobierno de la entidad de San Julián en su última sesión. Por este motivo, y a pesar de que su templo está a apenas 50 metros de la sede agrupacional, pero para ser escrupulosos con la normativa, el Miércoles de Ceniza, 18 de febrero de 2026, el Cristo será trasladado en sencillas andas, las mismas que empleará en el vía crucis.

El 20 de febrero partirá hasta el Primer Templo y regresará a su iglesia por un recorrido de vías recónditas, pendiente aún de aprobación, que incluiría las siguientes calles: Patio de los Naranjos, Santa María, Molina Lario, plaza del Obispo, Salinas, Fresca, Santa María, plaza de la Constitución, Compañía, Pozos Dulces, plazuela Virgen de las Penas, Arco de la Cabeza y a su templo.

El silencio será la nota predominante de esta procesión, sin percusión siquiera, aunque llevará el acompañamiento de una sección de metales de San Lorenzo Mártir, que interpretará una selección de piezas clásicas de agrupación musical. El Cristo irá de liso y con túnica de color morado, como no lo hacía desde el año 1990.

Las andas serán las propias de la hermandad, las utilizadas por la Virgen del Traspaso y Soledad de Viñeros en sus rosarios vespertinos de cada mes de octubre, aunque adaptadas para la ocasión. Irá a hombros, y no con correonistas, como desde este año pasado celebra el traslado.

En el orden patrimonial, la corporación tiene previsto estrenar un broche pectoral para el Nazareno, diseñado por Salvador De los Reyes y realizado por Manuel Fenoll. También un nuevo cíngulo, así como la crestería del trono de carrete del Jueves Santo, obra de Manuel Molina y dorado de Tomás Fernández. También, aunque pendiente de confirmar, podría disponer de una alfombra tapiz, confeccionada en Alfombras Baldomero, de Castilleja de la Cuesta.

Cultos de regla

El triduo cuaresmal, que comenzará el 6 de marzo, tendrá un especial significado ya que la cofradía procederá al hermanamiento con las Penas, que prestó su oratorio de lugar de culto provisional de las imágenes de Viñeros durante las obras de restauración de su sede canónica, y por razones de vecindad.

Leopoldo Guerrero, que junto a Miguel Ángel Campos preside la comisión del cincuentenario del Nazareno, explica también que la hermandad está trabajando por reforzar su vínculo con la Unidad Militar de Emergencias (UME) y aspira a que el Cristo sea nombrado como Patrón Protector. Entre los actos, también se encuentra la colocación y bendición de un azulejo cerámico en base militar de Morón de la Frontera. "Este protectorado no depende de la hermandad, que ha expresado su deseo, sino del Ministerio de Defensa", señala.

La tradicional bendición litúrgica de las uvas y el mosto de cada mes de septiembre cerrará el programa del año con un gran altar de cultos para el Señor, de manera que sirva de broche de oro. El pregón de este año será pronunciado por Francisco Luis Jiménez Valverde, que es hermano de la corporación y en 2022 fue pregonero de la Semana Santa de Málaga.

La cofradía continúa trabajando ante el Ayuntamiento de Málaga para que un tramo de la calle Andrés Pérez, en concreto el ensanche ante la iglesia de la Aurora y Divina Provincia hasta Carretería pueda estar dedicado al Señor de Viñeros.

La revista La Saeta, en su edición de otoño, dedicará el libro que regala con la compra de la publicación del Señor de Viñeros, escrito por Miguel Torres Ponce. Se trata de un ensayo histórico sobre la figura del Señor de Viñeros y su peso devocional en la historia de Málaga.

En el aspecto social y caritativo, la hermandad también hará una entrega de ayuda económica a la Casa de la Esperanza en la barriada de la Mosca y llevará a cabo campañas de recogida de alimentos y otras colaboraciones con la Casa Ronald McDonald, el Hogar San Juan de Dios o Cáritas.

Formación

La formación merece especial atención en este aniversario, con la celebración durante todo el año del aniversario de distintas charlas y catequesis, dirigidas por Isidro Calderón, el director espiritual. Por ejemplo, se celebrará una charla formativa inicial bajo el título 'La llamada del Señor' para elegir a Cristo como modelo al que imitar. También se profundizará en aspectos como el amor fraterno, la Ecuaristía, como encuentro con el Señor, la Virgen María y la juventud.