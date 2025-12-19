La Piedad saldrá en extraordinaria por su centenario el 12 de junio de 2027

La Virgen de la Piedad también saldrá en procesión extraordinaria el próximo año 2027. El grupo escultórico de Palma Burgos protagonizará una procesión, que ya ha sido aprobada por el Obispado de Málaga, el próximo sábado 12 de junio de 2027, pasada la Octaba de la Solemnidad del Corpus Christi, es decir, después de las procesiones de Gloria correspondientes a este primer ciclo letífico de la Pascua. Así lo ha anunciado la propia corporación del Viernes Santo en sus canales oficiales de comunicación, en los que ha informado de que "el obispo de Málaga ha aprobado oficialmente el dossier conmemorativo del centenario" de la hermandad. Unos actos que culminarán con esta salida por las calles de Málaga.

No ha ido mucho más allá la cofradía en esta comunicación. De hecho, según ha podido saber La Opinión de Málaga, todavía quedan muchos de los actos que se han ideado por perfilar. Solo se conoce que el 8 de mayo se presentará el logotivo y se dará a conocer, en la Agrupación de Cofradías, el calendario de cultos y actividades, que terminarán, como acto de clausura, con la procesión ya autorizada por la Autoridad Eclesiástica.

La hermandad de la Piedad se fundó el 11 de junio de 1926 en la extinta iglesia parroquial de la Merced, asaltada en los sucesos iconoclastas del 11 y 12 de mayo de 1931. Vinculada desde sus orígenes al gremio de los carteros, la primitiva imagen, de Palma García, fue destruida en estos episodios dramáticos, aunque su hijo, Palma Burgos, pudo recrear el misterio casi miméticamente.

Es decir, que estos cultos extraordinarios culminarán con la procesión 101 años después.

Será un año completo jalonado de actos.

Con esta nueva salida ya serían cinco las extraordinarias anunciadas por las cofradías para los próximos dos años: el Cristo de la Hermandad y Caridad del Puerto de la Torre (con fecha aún por determinar) con motivo del XXV aniversario de su bendición; el Cristo del Santo Traslado, el 7 de noviembre de 2026, por los 75 años de su bendición; el Nazareno de la Pasión, el 14 de noviembre, por el cincuentenario de la imagen de Ortega Bru; y el Nazareno de los Pasos en el Monte Calvario, ya el 2 de octubre de 2027, también por los 50 años de su bendición.

Nuevo trono

La hermandad, del mismo modo, continúa inmersa en el estudio de las distintas opciones que baraja para la ejecución de un nuevo trono para el grupo escultórico, sin que se hayan producido avances significativos. Como ya informó este periódico, se trata de una antigua aspiración de la hermandad que vuelve a retomarse tras distintas vicisitudes y para lo que baraja con cuatro opciones distintas, aunque la que parece que, de momento, tiene más opciones, es la propuesta de Salvador De los Reyes, aunque será el cabildo, en última instancia, el que tome la decisión sobre qué trono quieren los hermanos para la Virgen.