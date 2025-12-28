La extraordinaria del Cristo de la Hermandad y la Caridad ya tiene fecha: el 10 de octubre por el Puerto de la Torre

El Cristo de la Hermandad y la Caridad, titular de la cofradía de los Dolores del Puerto de la Torre, protagonizará una procesión extraordinaria el próximo 10 de octubre, poniendo el broche final a los actos conmemorativos organizados con motivo del 25 aniversario de su bendición.

La corporación de vísperas dio a conocer este sábado el calendario oficial de actividades, en el que destaca esta salida extraordinaria por las calles del barrio malagueño. Aunque la hermandad ya había anunciado con anterioridad su intención de realizar esta procesión, hasta ahora no se había concretado la fecha.

Este acontecimiento supondrá uno de los momentos más destacados del aniversario, reforzando el vínculo de la imagen con sus fieles y con el entorno del Puerto de la Torre, donde la hermandad desarrolla su labor cultual y social, con epicentro en su parroquia.

Otros cultos extraordinarios

La devoción y el caminar en la fe se erigen como el eje espiritual de este aniversario que la hermandad celebrará con un amplio programa de cultos extraordinarios y actos de piedad en su barrio. A través de estas iniciativas, según ha informado la corporación, pretende "fomentar espacios de oración comunitaria que contribuyan a fortalecer la vida interior de los hermanos, al tiempo que se renueva el vínculo de fe con la comunidad parroquial y la barriada". El programa devocional del aniversario se articula en torno a distintos cultos extraordinarios, actos de veneración y ejercicios piadosos, concebidos como momentos de encuentro con Cristo y de preparación espiritual para la conmemoración de los veinticinco años de la bendición del titular.

Entre los actos más destacados, además de la procesión extraordinaria, figura la celebración de un Vía Crucis cuaresmal, el próximo 6 de marzo, que partirá desde las dependencias parroquiales hasta la Torre del Atabal. Este recorrido, de marcado carácter simbólico, evocará en su distancia la Vía Dolorosa de Jerusalén y se plantea como la semilla de una tradición anual, con el objetivo de revalorizar este enclave como patrimonio espiritual del Puerto de la Torre.

El Cristo, que será sometido a una restauración por parte de su autor, Manuel Ramos Corona, también será expuesto en devoto besapié extraordinario.

Vertiente cultural

Esta conmemoración incorporará, junto a las dimensiones formativa, caritativa y devocional, una destacada vertiente cultural, concebida como un cauce para acercar la fe, la historia y el patrimonio de la hermandad a los vecinos del Puerto de la Torre, a sus devotos y al conjunto de la Málaga cofrade. Dentro de este marco, la corporación ha previsto la presentación del Cartel Conmemorativo del 25 Aniversario, una obra que realizará Francisco Naranjo, que servirá como imagen representativa de esta efeméride histórica.

Asimismo, el programa contempla la celebración de un concierto de marchas procesionales, el 26 de septiembre, que estará a cargo de la Agrupación Musical Cautivo de Estepona. Este acto musical tendrá lugar en la Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, reforzando el carácter solemne y conmemorativo del aniversario.

Por otro lado, durante el mes de noviembre está prevista la organización de una exposición conmemorativa dedicada al 25 Aniversario, cuyo objetivo será poner en valor la historia de la hermandad, su patrimonio material e inmaterial y la devoción generada en torno al Santísimo Cristo de Hermandad y Caridad a lo largo de estos veinticinco años. La muestra estará comisariada por Alan Antich Durán y Pedro A. Jerez Palomo, que este año será el encargado de pregonar la salida procesional del Viernes de Dolores de 2026 y que este viernes recibió su título oficial, y se encuentra actualmente pendiente de confirmación definitiva en lo relativo al espacio expositivo, que será anunciado próximamente por la hermandad.

Itinerario formativo

La cofradía también impulsará un itinerario formativo dirigido tanto a hermanos como a feligreses, con el objetivo de profundizar en la fe y reforzar la vida cristiana de la comunidad parroquial del Puerto de la Torre. Este itinerario se concreta en la celebración de charlas formativas de carácter catequético, así como en un Retiro de Cuaresma, concebidos como espacios privilegiados de oración, reflexión y crecimiento espiritual, enmarcados dentro de los actos conmemorativos del aniversario.

Asimismo, como fruto de este compromiso formativo y pastoral, la cofradía ha promovido la creación y acompañamiento de grupos de catequesis de Confirmación, que ya se encuentran constituidos. Esta iniciativa permite a adultos de la barriada completar su iniciación cristiana y fortalecer su participación activa en la vida litúrgica y comunitaria de la Iglesia.

Todas estas acciones formativas se desarrollan en estrecha coordinación con la parroquia, siguiendo el calendario diocesano, y se integran como parte esencial de la preparación espiritual y pastoral del XXV Aniversario, reforzando así el carácter evangelizador de esta efeméride.

La hermandad presentó este viernes este programa de actividades junto al logotipo diseñado por el pintor de Álora José Carlos Torres.

Acción social y caritativa

La acción caritativa del 25 aniversario del Cristo de la Hermandad y la Caridad se articulará a través de Cáritas Parroquial, cauce ordinario de la caridad de la Iglesia en la comunidad del Puerto de la Torre. En este sentido, el Cabildo General de la hermandad ha aprobado una aportación económica extraordinaria, que será distribuida durante los ejercicios 2025 y 2026, y que irá destinada a colaborar con los programas de atención y acompañamiento a las familias más vulnerables del entorno parroquial.

Junto a esta ayuda directa, la hermandad impulsará diversas acciones solidarias de carácter popular, concebidas no solo como un medio de recaudación de fondos, sino también como espacios de encuentro, convivencia y corresponsabilidad cristiana, en los que participarán hermanos, feligreses y vecinos del barrio.

De este modo, la celebración del XXV Aniversario trasciende el ámbito estrictamente conmemorativo para convertirse en una obra de caridad concreta y transformadora, reforzando el compromiso de la hermandad con la justicia social, la fraternidad y el servicio al prójimo, pilares fundamentales de su acción evangelizadora.