Martín España redefine el cartel de la Semana Santa como un holograma tridimensional con distintos puntos de vista

Las cofradías han sobrevivido al paso de los siglos porque han aprendido a adaptarse a los tiempos, siendo capaces, a la vez, de mantener su esencia. La Semana Santa no solo ha evolucionado: también ha sabido construir su propio entorno a través, por qué no, de la innovación. Sin ella, cualquier plan a largo plazo resultaría infructuoso; ni siquiera podría diseñarse el futuro. Sencillamente, habría desaparecido. El cartel es una plataforma propicia para poner en práctica estas recetas. Y Martín España ha concebido una obra disruptiva para anunciar la Semana Santa de 2026: una suerte de holograma en 3D, fruto de un profundo proceso de reflexión, que permite observar la celebración desde múltiples puntos de vista e invita al espectador a implicarse, a mirar con una actitud activa.

Porque, como advertía el propio artista veleño, el cartel ha dejado de ser "un grito pegado a la pared". Incluso debe ir más allá de una representación promocional pensada para circular por las redes sociales. El reto consistía en trasladar esta tridimensionalidad a la imagen plana del papel o de la pantalla. Martín España ha sorteado con éxito estas dificultades mediante la suma de instantes, de elementos, de percepciones... en un cartel inequívocamente malagueño y concebido para la Semana Santa de Málaga.

Una obra a partir de tres visiones

El cartel de Martín España para la Semana Santa de Málaga presenta una obra construida a partir de tres visiones que se unifican en un mismo soporte. La técnica combina pintura y collage para crear una composición tridimensional, con una paleta cromática suave y sin estridencias.

La geometría del cartel apuesta por la verticalidad, tanto por el formato como por la composición de las figuras. Los elementos se organizan sobre una estructura tridimensional compuesta por cinco triángulos rectángulos isósceles, en la que se alternan dos imágenes siguiendo un patrón A-B-A-B. Esta disposición permite distintas lecturas del cartel, según el punto desde el que se observe.

De frente se ve un compendio de imágenes en la que se identifica a la Virgen de la Soledad, de la Congregación de Mena, con una representación de la Virgen en dos tiempos de forma simultánea.

Así, visto desde la izquierda aparece la imagen de la Virgen de la Soledad de frontal, mientras que desde la derecha, se ve el manto de la Soledad en despedida y con varios símbolos de martirio representados en blanco y negro. En una muestra de cómo la Virgen lleva el dolor de la Pasión de Jesús con Ella.

Un cartel con un profundo mensaje evangélico, rico en interpretación y visiones. Con tres carteles en uno aprovechando una visión en 3D que juega con una técnica innovadora en los carteles de Semana Santa de Málaga.

Cartel de la Semana Santa de Málaga 2026 visto desde la izquierda. / L. O.

La Soledad de Mena, protagonista

La escena frontal sitúa como imagen protagonista a la Virgen de la Soledad de Mena —la primera vez que aparece en el cartel— acompañada por una fuerte presencia del arma Christi y una representación en dos tiempos de la imagen. Esta idea entronca con recursos empleados por los maestros antiguos, que integraban en una misma imagen acciones sucedidas en momentos distintos, como ocurre en la Anunciación de Fra Angelico conservada en el Museo del Prado, como se encargó de recordar la historiadora Lidia Henares, durante la presentación de la obra este jueves en el Cine Albéniz.

El cartel se completa con dos visiones laterales: a la izquierda, una lectura del conjunto procesional de la Soledad que remite al imaginario neobarroco de los tronos de Luis de Vicente; y a la derecha, la visión trasera del trono, con una visión del manto en el que el bordado se sustituye por símbolos de los instrumentos del martirio del Señor. La obra propone así una experiencia activa: para comprenderla plenamente, el espectador debe recorrerla y mirarla desde distintos ángulos.

"El cartel te llama a ti, te invita en primera persona a bucear en él, a mirarlo y remirarlo desde mil ángulos y perspectivas, te invita a que, como cada Semana Santa, salgas a su encuentro. Te invita a que escribas con él tu propia historia personal; aquello a lo que te recuerda, a lo que te lleva, a lo que te conmueve", añadió Henares.

"Hoy hemos visto a la Soledad, la hemos visto pasar, iba tan llena de dolor, meditando las penas que carga de la Pasión. Y así la hemos visto irse, una vez más", destacaba la presentadora. Así que el cartel concebido por Martín España no es estático y nace, por tanto, para ser visualizado en distintos formatos. En un contexto saturado de información, la propuesta no busca pasar desapercibida: reclama la atención de un espectador dispuesto a detenerse, como ocurre en el discurrir pausado de las procesiones. La obra plantea una experiencia activa: invita a quien la contempla a participar en la escena y a descubrir los significados que esconde. Es el propio dinamismo de la Semana Santa el que se plasma sobre la tabla de 130x73 centímetros y se dibuja en papel y pintura acrílica.

El cartel de la Semana Santa de Málaga 2026 visto desde la izquierda. / L. O.

El cartel: aliento iniciador

"El cartel es esa línea de salida, ese aliento iniciador que nos habla de un comienzo cercano de una realidad inevitable y del irremediable paso del tiempo. El cartel es signo y símbolo de lo que está por venir, nos resignifica y nos abre a conocer, imaginar y vivir una nueva Semana Santa", aludía Lidia Henares en una presentación ajustada a lo que el tipo de ceremonia requería, precisa, correcta y elevada.

Este acto contó con la presencia de expresidentes de la Agrupación de Cofradías, como Pablo Atencia, Paco Toledo, Clemente Solo de Zaldívar, Rafael Recio y Francisco Fernández Fernández Verni. Entre las autoridades destacó la presencia del alcalde de Vélez Málaga, Jesús Lupiáñez, para acompañar a su vecino y autor del cartel de la Semana Santa de Málaga 2026. Por parte del Ayuntamiento de Málaga, Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, estuvo al frente de una representación municipal que contó también con otros concejales como Teresa Porras, Francisco Pomares, Mariana Pineda y Francis Cantos, además del portavoz del PSOE, Daniel Pérez, y el portavoz de Vox, Antonio Alcázar.

La consejera de Economía y Hacienda, Carolina España, acudió en representación de la Junta de Andalucía, acompañada de la delegada de Turismo y Cultura, Gemma del Corral; también acudió el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado; el pregonero de la Semana Santa de Málaga 2026, Ignacio A. Castillo; y otras autoridades.

"Este cartel es una afirmación plástica en un tiempo de incertidumbre"

El primero en intervenir fue José Carlos Garín, el presidente de la institución convocante y promotora: la Agrupación de Cofradías. En su breve discurso, destacó cómo ha evolucionado el cartel desde materiales más modestos y pensados para el escaparate y la calle, a nuevos conceptos y materiales infinitos, pensados también para las redes sociales y con una mayor creatividad, conviviendo tradición y contemporaneidad. "El cartel que vamos a descubrir no es una mera obra de arte, es una afirmación plástica en un tiempo de incertidumbre", afirmó Garín, quien apuntó que se busca hacer "una llamada provocadora de fe en el espacio de público y que frente al ruido del mundo la verdad está en el madero y el rostro de la madre".

El presidente de la Agrupación de Cofradías aprovechó para hacer una defensa de las cofradías y de su labor en la ciudad. Aseguró que son "a veces se nos juzga por lo que se ve en la calle o por los titulares negativos que propiciamos, pero somos mucho más (...), somos aulas donde se custodia nuestra historia, centros de formación cristiana y espacio de acogida para quien se siente solo".

"Las cofradías realizan una labor social silenciosa y contundente que llega a los barrios, no somos una suma de estética, si no una red de solidaridad en la que los jóvenes son nuestro motor", afirmó Garín, quien puso como ejemplo de este empuje de la juventud cofrade en la presencia de Lidia Henares, archivera de la Esperanza y encargada de la presentación del cartel.

Garín concluyó haciendo un llamamiento a las cofradías a que den ejemplo diario de su labor: "Málaga nos mira y debemos ser coherentes. No podemos ser estéticos en la calle y descuidado en la vida diaria. La ciudad nos exige rigor y verdad en lo que representamos". Además, aprovechó la implicación de las autoridades en este proyecto común, a los medios de comunicación por su labor divulgativa y al pueblo de Málaga por su comprensión".

José María Luna, director de Cultura de la Fundación Unicaja, destacó en su intervención que este cartel llena de arte nuestra memoria colectiva en Málaga, siendo un escaparate de la gran heterogeneidad artística que se encuentra en el mundo cofrade.

Alegría y emoción de Martín España

Martín España se mostró muy contento tras la presentación del cartel de la Semana Santa de Málaga 2026. "No tengo más que palabras de agradecimiento para la Agrupación de Cofradías y su presidente", apuntó el autor del cartel, quien destacó la colaboración de Gonzalo Otalecu y Gonzalo León en todo el proceso. Además demostró su cariño a Ignacio A. Castillo y Salvador de los Reyes por su apoyo, cariño y acompañamiento en estos días previos, destacando su felicidad de compartir este camino con Castillo, pregonero de la Semana Santa de Málaga.