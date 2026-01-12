¿Cuándo cae la Semana Santa este 2026 en Málaga?

Desenvueltos los regalos de los Reyes Magos, comidos los últimos mantecados y con un montón de caramelos de la Cabalgata de Reyes en una cesta esperando quien los coma, la Navidad dio paso al primer anuncio de la Semana Santa. Todavía queda, pero el 8 de enero se presentó el cartel anunciador de esta festividad, que articula el calendario de Málaga en la primera mitad del año y que se acerca a gran velocidad. El cartel tridimensional de Martín España es el primer paso, pero no quedan muchos, para el inicio de la Cuaresma y de la cuenta atrás para que salga la Pollinica a la calle Parras.

Principales fechas de Cuaresma y Semana Santa

Las fechas de la Semana Santa de Málaga cambian cada año y dependen de cuándo será la primera luna llena de primavera, ya que el Domingo de Resurrección es el domingo inmediatamente posterior a la primera luna llena tras el comienzo de la primavera, tal y como se establece para la celebración de la Pascua judía, fiesta en la que se instauró la Eucaristía durante la Última Cena antes del inicio de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús.

Según la religión judía, los hebreos deben renovar cada año esta celebración el día 15 del mes de Nisan, que empieza con la primera luna nueva de primavera: es decir, el primer plenilunio de primavera, con independencia del día de la semana. Desde el I Concilio de Nicea en el año 325, la Semana Santa termina con el primer domingo tras la luna llena del equinoccio primaveral (alrededor del 21 de marzo).

Esta dependencia del ciclo lunar hace que el Domingo de Ramos pueda oscilar con un mes de diferencia que puede caer entre el 15 de marzo y el 18 de abril. A partir de ahí se distribuyen el resto de fechas, que en 2026 quedan así:

Domingo de Ramos : 29 de marzo.

: 29 de marzo. Lunes Santo : 30 de marzo.

: 30 de marzo. Martes Santo : 31 de marzo.

: 31 de marzo. Miércoles Santo : 1 de abril.

: 1 de abril. Jueves Santo : 2 de abril.

: 2 de abril. Viernes Santo : 3 de abril.

: 3 de abril. Sábado Santo : 4 de abril.

: 4 de abril. Domingo de Resurrección : 5 de abril.

: 5 de abril. Lunes de Pascua: 6 de abril.

Partiendo del Domingo de Pascua también se fijan los días de Cuaresma y, en consecuencia, del Carnaval. La Cuaresma, que consta de 40 días, empieza el Miércoles de Ceniza -que en 2026 será el 18 de febrero- y termina el Jueves Santo -2 de abril- (los domingos no se incluyen). Por tanto, el sábado de Carnaval será el 14 de febrero.

Otras fechas clave de la Cuaresma de Málaga

El arranque de la Cuaresma marca la celebración de numerosos actos que irán marcando el calendario de Málaga y los cofrades. Tras el Miércoles de Ceniza -18 de febrero- tendrá lugar el Vía Crucis Oficial de la Agrupación. Será el primer viernes de Cuaresma, el 20 de febrero, y estará presidido por el Señor de Viñeros, que celebra su cincuentenario. El día siguiente, el sábado 21 de febrero, será el vía crucis con antorchas que organiza la cofradía del Monte Calvario.

La primera procesión con nazarenos será la que organiza el Grupo Parroquial de la Virgen de las Mercedes y el Cautivo de las Misericordias, en El Tarajal, que saldrá el 7 de marzo.

El 19 de marzo se celebrará el primer traslado (Humildad y Paciencia) y le seguirán el 20 de marzo la Esperanza, Nueva Esperanza, Estudiantes, Rescate y Crucifixión. El 21 de marzo será el pregón de la Semana Santa de Málaga 2026, que estará a cargo de Ignacio A. Castillo. El 22 de marzo será el Domingo de Pasión, conocido en Málaga como Domingo de Traslados, con ocho traslados previstos durante toda la jornada.