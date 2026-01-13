La Agrupación abrirá a diario la iglesia de San Julián para promover la devoción al Resucitado y la Reina de los Cielos

La Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga da respuesta a una demanda histórica de muchos cofrades de la ciudad y a partir de este miércoles abrirá a diario la iglesia de San Julián, su sede canónica y lugar de culto del Cristo Resucitado y la Virgen Reina de los Cielos, con el objetivo de promover la devoción a estas imágenes, que, debido a esta situación de semiclausura, son todavía unas grandes deconocidas, pese a ser titulares de la entidad. Hasta ahora, el templo no permanecía abierto con frecuencia, dado que, según explica el instituto supracofrade, eran necesarias unas medidas específicas de "control, seguridad y mantenimiento", con las que hasta ahora no contaba. Para garantizar el funcionamiento de este servicio, la Agrupación contará con personal profesional durante el horario establecido.

De este modo, la iglesia abrirá inicialmente de lunes a viernes, de 17.30 a 20.00 horas, en un horario que la institución prevé ampliar después de Semana Santa.

La medida responde a un acuerdo de la junta de gobierno de la Agrupación para facilitar el acceso habitual de fieles, devotos y visitantes a "uno de los espacios cofrades más singulares de la ciudad".

San Julián, sede de la Agrupación desde 1987

La Agrupación de Cofradías recuerda que San Julián es sede de la institución desde el 17 de diciembre de 1987, gracias a la cesión decretada por el que entonces era obispo de Málaga, Ramón Buxarrais Ventura. Con la apertura diaria, la entidad busca acercar al público un conjunto arquitectónico ligado a la religiosidad popular y al patrimonio cofrade malagueño.

El edificio fue el antiguo Hospital de San Julián, con orígenes a finales del siglo XVII, fundado por la Hermandad de la Santa Caridad y con San Julián, obispo de Cuenca, como patrono. Se asienta sobre un solar de más de 1.400 metros cuadrados y se organiza en torno a dos patios interiores que distribuyen tres grandes áreas:

La iglesia ,

, La zona museística ,

, Y la sede administrativa y social de la Agrupación.

Qué ver en la iglesia de San Julián: titulares y patrimonio artístico

La iglesia, de una sola nave y planta rectangular, conserva un importante patrimonio devocional y artístico. En su interior reciben culto los titulares agrupacionistas: el Cristo Resucitado, obra de José Capuz (1946); y la Virgen Reina de los Cielos, de Luis Álvarez Duarte (1993).

Entre las piezas destacadas, en una hornacina lateral se expone el lienzo restaurado 'Los desposorios de la Virgen', atribuido a Cornelio Vos (siglo XVI).

También sobresalen las pinturas de Juan Niño de Guevara (1632-1698), con un programa iconográfico sobre las virtudes teologales y un tondo de la Santísima Trinidad que corona el conjunto en la parte superior del altar mayor.

El altar cuenta con un retablo neoclásico diseñado por Jesús Castellanos y realizado por Antonio Díaz (Sevilla, 1988), que integra cinco lienzos del veleño Francisco Hernández.

Bajo la solería del templo se encuentra además una cripta con enterramientos, testimonio de la función asistencial original del edificio.