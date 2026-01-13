La Paloma inaugura junto a su capilla un centro de exposiciones con sus tronos y su patrimonio

La hermandad de la Paloma abrirá al público desde este jueves un nuevo salón expositivo en su sede de la plaza de San Francisco, en pleno Centro de Málaga. El espacio, concebido con vocación museística y permanente, permitirá contemplar durante todo el año buena parte del patrimonio procesional de una de las cofradías más emblemáticas de la Semana Santa malagueña. El acto oficial de inauguración tendrá lugar el 14 de enero a las 20.00 horas, con presencia de autoridades, hermanos honorarios y representantes de otras hermandades y entidades vinculadas. El nuevo espacio se ubica contiguo a la capilla y se accede a él desde el propio inmueble de la corporación.

Se trata de una sala a doble altura que permite un recorrido alrededor de los tronos, instalados con su ornamentación completa —salvo flores y cera—, “como si fueran a salir en procesión”, ha indicado la corporación en un comunicado. El objetivo, según la hermandad, es ofrecer un punto de visita estable que contribuya a la difusión cultural del patrimonio cofrade y a la comprensión de la Semana Santa en la calle, tanto para malagueños como para visitantes.

Los tronos del Cristo de la Puente y de la Virgen de la Paloma, al detalle

El Salón Expositivo muestra los dos grandes ejes patrimoniales de la cofradía:

Trono del Señor : con las figuras que acompañan al Cristo de la Puente , incluido el popular Sayón 'Berruguita' y el soldado romano.

: con las figuras que acompañan al , incluido el popular y el soldado romano. Trono de la Virgen de la Paloma: uno de los iconos de la Semana Santa de Málaga, con sus grandes dimensiones, arbotantes y barras que sostienen el palio bordado en oro, visible en toda su extensión.

Cada conjunto incluye un plano explicativo que ayuda a interpretar la lectura iconográfica de los tronos y la imaginería que albergan.

Uno de los grandes reclamos del recorrido es el manto procesional de la Virgen, instalado en vertical sobre la reja anexa a la capilla para favorecer su apreciación y conservación. Se trata de un manto bordado en oro de gran formato, de ocho metros, que podrá contemplarse por primera vez desplegado en toda su magnitud.

Visión del trono y palio de la Virgen de la Paloma. / Hermandad de la Paloma

Vitrinas con enseres históricos y una pieza única de 1768

El espacio se completa con vitrinas distribuidas por paredes y testeros, con enseres procesionales como estandartes, banderas, insignias, hábitos y ropajes. Entre las piezas destacadas figura la túnica del Señor de la Puente, considerada la pieza de bordado más antigua conservada de la Semana Santa de Málaga, obra de Teresa de la Linde (1768).

La visita continúa por la parte posterior, subiendo a una primera planta con balconada y nuevas vitrinas. Desde esta altura, el público puede contemplar los tronos desde una perspectiva más cercana, especialmente el de la Virgen “a su altura”.

Como apoyo didáctico, el salón expositivo incorpora códigos QR para descargar en el móvil una guía con la descripción de todos los elementos expuestos. Además, en uno de los testeros de la planta baja se ha instalado un panel de tres metros con una breve historia procesional de la cofradía e imágenes de la procesión, pensado para visitantes y público no especializado.

Horarios de visita

Desde el 15 de enero (apertura permanente):

Mañanas: 10.30 a 13.30 horas

Tardes: 18.00 a 20.30 horas

Sábados: 10.30 a 13.00 horas

Durante la inauguración de este miércoles, intervendrá el hermano mayor, Diego Hermoso, que explicará el proceso de adecuación del espacio. También se descubrirá una placa conmemorativa y se expresará el agradecimiento a los hermanos mayores honorarios y a Unicaja por su contribución para hacer realidad el proyecto.

El acto concluirá con una demostración del funcionamiento de los QR para realizar el “tour” informativo.