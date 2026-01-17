Festividad
Primera procesión del año en Málaga: San Antonio Abad recorre Churriana
La procesión de San Antón reúne a numerosos vecinos en la tarde-noche de este sábado y pone el broche al día grande de las fiestas patronales de Churriana
San Antonio Abad recorrió este sábado las calles de Churriana en una procesión que, fiel a la tradición, marca cada año el inicio del calendario procesional en Málaga. La salida congregó a numerosos vecinos y devotos en torno al titular del distrito en el día central de sus fiestas patronales.
La jornada comenzó por la mañana con la solemne función religiosa en la parroquia de San Antonio Abad y continuó al mediodía con la bendición de animales en el atrio del templo, uno de los actos más populares y concurridos de la celebración. Ya a partir de las 20.00 horas, el cortejo procesional inició su recorrido desde la plaza San Antonio Abad.
La imagen de San Antón discurrió por Camino Nuevo, Teresa Blasco, Silencio, Benamocarra, plaza de Matías de la Riva, San Fernando, Ramón de la Cruz, Doctor Castañón, Gabriel Miró, plaza de la Inmaculada, Vega, Monsálvez, Toril, Lomita, Maestro Vert, Cabo de Gata, avenida San Javier y Torremolinos, regresando finalmente por Teresa Blasco y Camino Nuevo hasta la plaza San Antonio Abad, para su encierro.
Los actos religiosos y festivos están organizados con la colaboración de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno del Paso, Nuestra Señora de los Dolores y San Antonio Abad, dentro de unas fiestas patronales que comenzaron este viernes con el pregón y que continuarán durante la próxima semana con cultos, conciertos y actividades de convivencia vecinal.
