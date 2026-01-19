Dolores de San Juan inaugurará esta Cuaresma un mural del Cristo de la Redención en la calle San Juan

La archicofradía de los Dolores de San Juan inaugurará esta próxima Cuaresma un mural del Santísimo Cristo de la Redención en un edificio situado en la calle San Juan, 23, en pleno Centro Histórico de Málaga. La intervención artística ha recibido ya la autorización de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, al tratarse de un entorno protegido por la catalogación como Bien de Interés Cultural (BIC) del templo de la corporación. El visto bueno de la Junta llegó el 12 de diciembre, tras analizar la adecuación del proyecto al espacio urbano y valorar la trayectoria del autor, concluyendo que la obra armoniza con el entorno patrimonial en el que se va a ubicar.

El mural, realizado por el artista Francisco Naranjo Beltrán, representará al Cristo de la Redención de cuerpo entero, con dos ángeles en actitud orante al pie de la cruz. La obra ha sido posible gracias a las donaciones y al trabajo de recaudación impulsado por el grupo joven de la archicofradía, que ha liderado la iniciativa, según ha informado la corporación en su boletín informativo.

La elección del enclave no ha sido casual. La Archicofradía ha contado desde el primer momento con el respaldo del propietario del inmueble, que acogió con entusiasmo la propuesta, así como con la colaboración del arquitecto Francisco González, responsable de la rehabilitación del edificio de la calle San Juan, 23.

Un proyecto singular en un entorno BIC

La calle San Juan se encuentra dentro de un entorno de especial protección, lo que hacía necesario un permiso específico de la autoridad competente para la colocación del mural. En su informe favorable, la Junta de Andalucía ha tenido en cuenta tanto la integración de la obra en el paisaje urbano como la solvencia artística del autor.

La corporación señala que el proyecto supone un hito, ya que será la primera presencia del Cristo de la Redención en la vía pública de Málaga, reforzando la dimensión devocional y patrimonial de este enclave del Centro Histórico.

Un nuevo referente cofrade para la Cuaresma en Málaga

La archicofradía confía en que el mural presida este rincón de la calle San Juan durante la próxima Cuaresma, convirtiéndose en un nuevo punto de referencia para cofrades, devotos y visitantes. Con esta iniciativa, la corporación suma una nueva expresión artística al patrimonio cofrade malagueño, integrando fe, arte y ciudad en uno de los ejes históricos del casco antiguo.

Quinario al Cristo de la Redención

La archicofradía inicia este miércoles, y hasta el domingo 25 de enero, el quinario dedicado al Cristo de la Redención en su sede canónica de San Juan. A partir de las 20.15 horas, con exposición del Santísimo, ejercicio del quinario, liturgia de la Palabra, bendición y reserva de Su Divina Majestad y Salve a la Virgen de los Dolores. El Domingo de la Minerva a las 13.15 horas será la misa solemne y posterior procesión eucarística que rodeará la iglesia.

Los cultos serán oficiados por Pablo Ruiz Lozano, superior de los jesuitas en Málaga y consiliario de la archicofradía, y Javier Bailén Llongo.