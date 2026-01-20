La Esperanza pone fin a la alternancia de túnicas del Nazareno del Paso y dejará el liso para momentos puntuales

La archicofradía de la Esperanza ha decidido acabar con la obligación de alternar la vestimenta del Nazareno del Paso en su salida procesional del Jueves Santo. La junta de gobierno celebrada este lunes ha aprobado revocar el acuerdo de 2015 que establecía que la imagen —obra de Mariano Benlliure— vistiera de forma rotatoria con túnica lisa morada y con túnica bordada. Con este sistema, la corporación buscaba cerrar un debate interno sobre la indumentaria del titular, otorgando el mismo rango a ambas opciones, que se han venido turnando cada año.

Con esta decisión, la corporación pone punto final a este sistema que se aplicaba desde la Semana Santa de 2016. La medida salió adelante entonces por una amplia mayoría en la junta de gobierno, a propuesta de un grupo de hermanos. La fórmula elegida pretendía conciliar las dos sensibilidades existentes en la hermandad.

La alternancia comenzó en 2016 con la túnica lisa

El sistema de rotación se empezó a aplicar en la Semana Santa de 2016. Ese año, la imagen procesionó de listo, quedando la túnica bordada para el año siguiente, y así sucesivamente. A partir de ahora, y según este nuevo acuerdo de la junta, el liso se dejará para ocasiones puntuales, según explicó el albacea general, Tadeo Furest.

En su web, la archicofradía ha informado de que "en aplicación de lo dispuesto en las reglas 13ª y 15ª —esta última en su párrafo §5—, la junta de gobierno ha acordado revocar el acuerdo del 19 de octubre de 2015 que regulaba la alternancia en la vestimenta de la sagrada imagen".

A partir de ahora, por tanto, ya no habrá un criterio fijado por calendario o alternancia.

Quién decidirá la vestimenta del Señor

Desde este momento, la responsabilidad de determinar cómo irá vestido el Nazareno del Paso cada Semana Santa recaerá en el albacea general y en los responsables designados por la archicofradía, "siguiendo un esquema similar al que se aplica en el cuidado y presentación del ajuar de la Virgen de la Esperanza, con total naturalidad", explica Furest, quien reconoce que la mayoría de las veces el Cristo será presentado con túnica bordada.

La medida busca dotar de mayor flexibilidad a la decisión y devolver a los órganos internos de la hermandad la última palabra sobre la estética con la que el titular saldrá cada año, sin estar vinculada a un acuerdo de alternancia previamente establecido.