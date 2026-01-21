Crucifixión alcanza el 95% del bordado del techo de palio y apura para estrenarlo este Lunes Santo

La Virgen del Mayor Dolor en su Soledad, titular mariana de la hermandad de la Crucifixión de Málaga, afronta este próximo Lunes Santo de 2026 con la posibilidad de estrenar uno de los proyectos patrimoniales más ambiciosos de la cofradía de los últimos años: el techo de palio, una obra de gran carga simbólica, catequética y devocional, diseñada por Antonio Rodríguez y ejecutada íntegramente por el taller de bordado de la propia corporación.

El estreno, aunque muy avanzado, aún no está garantizado. Así lo reconoce el hermano mayor de la hermandad, Francisco González, quien subraya el enorme esfuerzo humano y artístico que hay detrás del proyecto: “Estamos ya en la fase de montar las piezas, pero no tengo todavía la certeza de que se pueda terminar. Estamos intentándolo”, explica.

El bordado del techo de palio se encuentra “entero al 95%”, según detalla Francisco González, y es fruto del trabajo de 28 hermanos de la cofradía, hombres y mujeres, de distintas edades y perfiles. “Hay un grupo muy interesante: 28 personas. Todos hermanos de la cofradía, mujeres y hombres también hay, jóvenes y no tan jóvenes. Es un grupo variopinto”, señala el hermano mayor, quien insiste en que detrás de este proyecto "hay mucho más que un objetivo patrimonial".

Diseño de una de las esquinas del techo de palio de la Virgen del Mayor Dolor en su Soledad, obra de Antonio Rodríguez. / L. O.

González destaca “el compromiso y la labor en equipo” de todos los participantes en la realización del palio, así como “su esfuerzo y trabajo diario”, en un proceso que no solo busca un resultado artístico, sino también consolidar una dinámica de hermandad. “Además de aprender, que es el primer objetivo”, remarca, la segunda meta es “potenciar el trabajo colectivo” y favorecer que “algunas personas mayores tengan también una ocupación y un tiempo que emplear en su hermandad”.

Espacio de convivencia

En ese sentido, la escuela taller se ha convertido en un espacio de convivencia intergeneracional en el que se mezclan perfiles y edades, reforzando el vínculo con la cofradía y dando sentido a una obra concebida —también— como proyecto común.

Es precisamente el carácter formativo de esta escuela lo que puede condicionar los tiempos. "Pero no tenemos prisa", dice González. "El ritmo de trabajo no es profesional. Están aprendiendo, hay que arreglar las piezas que no quedan bien. El palio no puede salir de cualquier forma a la calle”, explica el hermano mayor.

El proyecto se inició hace dos años y medio, centrado exclusivamente en el techo de palio. Quedarían las bambalinas para más adelante.

La dirección artística y técnica de estos trabajos corresponde a la bordadora María Felicitación Gaviero.

Piazas bordadas del palio de Crucifixión, aún sobre el bastidor. / L. O.

Un cielo que se abre para la Virgen

El elemento central del conjunto será una gloria pintada por Raúl Berzosa, que ocupará cerca del 80% del techo, con unas dimensiones de 3,10 metros por 1,30 metros, aproximadamente. La escena representa un cielo que se abre para recibir a la Virgen del Mayor Dolor, es decir, la escena de la Asunción de la Virgen, "que sube al cielo entre un coro de ángeles y, en el centro, se muestra de manera diluida la Santísima Trinidad”, explica el hermano mayor. Se trata de una obra cargada de simbolismo que tiene "su parte de alegoría". "Es un altar itinerante donde se muestra este misterio o dogma de la Virgen”.

Francisco González destaca especialmente el trabajo pictórico: “La luz que tiene el cuadro es extraordinaria”.

Iconografía y catequesis en bordado

El programa iconográfico del techo de palio se articula en torno a dos cenefas que rodean esta gloria central. La primera está formada por una corona de espinas bordada, en cuyo interior se insertan, en orfebrería de Cristóbal Angulo, las letras de la segunda parte del Ave María: “Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros…”.

La primera parte de esta oración mariana se completará en el futuro, también con letras de orfebrería, en la crestería superior de las bambalinas, también entrelazada con espinas: “Será un altar itinerante que invite al público a la oración”.

La segunda cenefa responde a un lenguaje ornamental decimonónico, con motivos vegetales como cardos y azucenas, rematada por jarrones en las esquinas y paños centrales laterales.

El techo de palio de Crucifixión quiere invitar a la oración a quienes lo contemplen. / L. O.

Un discurso sencillo y comprensible

El conjunto se completa con un programa iconográfico mariano, basado en escenas de la vida de la Virgen —como las Bodas de Caná o Jesús entre los doctores en el Templo— que justifican su glorificación como Madre de Dios. “Es un discurso sencillo. Una catequesis práctica, con un lenguaje comprensible”, señala Francisco González.

En realidad, el diseño del palio no nace aislado, sino que se apoya en el propio trono de orfebrería ejecutado por el taller de Orovio de la Torre (Ciudad Real) entre 2001 y 2009, siguiendo el proyecto del propio Antonio Rodríguez. La intención es que todo el conjunto responda a una unidad estética y teológica, concebida como un “altar itinerante” con un hilo argumental sostenido en la vida de María. Las capillas laterales del trono ya cuenta con dos escenas alusivas que redundan en esta simbología del principio y el fin de la Maternidad de María: La Virgen con el Niño, en un lado, y la Piedad, en el opuesto.

La obra se ejecuta en hilo de oro fino de la máxima calidad, sobre terciopelo de algodón tipo alemán como tejido base, de color negro. Las bambalinas, por su parte, irán bordadas sobre terciopelo morado, aunque crestería superior que hará remate, irá también bordada en negro.

Un estreno deseado, pero sin prisas

A las puertas de un nuevo proceso electoral este verano en la cofradía, el hermano mayor se muestra prudente. “Nosotros no tenemos prisa. Si no lo estrenamos ahora, ya se hará. Creemos que lo vamos a poder presentar, pero no tenemos la certeza”. Si los plazos lo permiten, el techo de palio se presentará públicamente el 18 de marzo.

Si finalmente se completa a tiempo, el Lunes Santo de 2026 marcará un antes y un después en la estética procesional de la hermandad de la Crucifixión de Málaga, con un palio concebido como obra coral, catequesis bordada y altar itinerante para la Virgen del Mayor Dolor.