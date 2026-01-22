Más de 30 actividades gratuitas protagonizan la tercera edición de Cuaresma en San Julián en Málaga

La Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga celebra este año la tercera edición de Cuaresma en San Julián, uno de los programas culturales más novedosos que desarrolla la institución supracofrade, que volverá a llenar de contenido divulgativo y musical los meses previos a la Semana Santa de Málaga. El ciclo se celebrará del 26 de enero al 13 de marzo y ofrecerá más de 30 actividades gratuitas abiertas a toda la ciudadanía.

El programa consolida su crecimiento con una estructura ampliada que articula la programación en cuatro grandes líneas: Mundo Cofrade, Archivo Histórico, Música y Programa Expositivo. Las actividades se distribuirán de lunes a miércoles, reservando cada jornada a uno de estos ámbitos, con el objetivo de facilitar la asistencia del público.

El Archivo Histórico gana protagonismo con los 'Martes de Archivo'

La principal novedad de esta edición es la incorporación del Archivo Histórico de la Agrupación como eje central del programa mediante los denominados 'Martes de Archivo'. Esta nueva cita semanal permitirá profundizar en aspectos históricos y culturales de la Semana Santa, con sesiones dedicadas, entre otros temas, a la Semana Santa de hace un siglo, la relación entre Carnaval y Semana Santa, la cartelería procesionista o el papel de la televisión cofrade, según ha informado la Agrupación a través de un comunicado.

Imagen del interior de la iglesia del Carmen tras el asalto sufrido en mayo de 1931. / Archivo Leovigildo García

Un programa expositivo centrado en el mayo de 1931

El Programa Expositivo estará dedicado este año a uno de los episodios más relevantes del siglo XX en Málaga: los sucesos del mayo de 1931. La muestra, titulada ‘Entre la brisa y el llanto. Mayo del 31: 95 años después’, y comisariada por el escultor José Cano, reflexiona sobre la pérdida patrimonial sufrida tras la quema de conventos ocurrida apenas un mes después de la Semana Santa de aquel año.

Cuatro grandes citas culturales ya consolidadas

El calendario vuelve a incorporar cuatro hitos culturales que se han consolidado como referencias en la agenda cofrade y cultural de la ciudad. La Banda del Real Cuerpo de Bomberos inaugurará la Cuaresma con su tradicional concierto del Miércoles de Ceniza, el 18 de febrero, en la iglesia de San Julián.

El sábado 7 de marzo, el Auditorio Edgar Neville acogerá la décima edición del Concierto de Marchas Procesionales de la Orquesta Sinfónica de Málaga, bajo la dirección invitada de Francisco Javier Gutiérrez Juan, con la colaboración de la Diputación Provincial de Málaga.

También regresará la final del Concurso Internacional de Composición de Marchas Procesionales Perfecto Artola, que alcanza su sexta edición y se celebrará de nuevo en San Julián, organizada por la Banda de Música Miraflores-Gibraljaire, coincidiendo con su 50 aniversario.

El broche final lo pondrá, el viernes 13 de marzo, la interpretación del Miserere de Eduardo Ocón en la Catedral de la Encarnación, a cargo del Coro de Ópera de Málaga y la Orquesta Sinfónica de Málaga, con la colaboración del Cabildo Catedral y la Diputación.

Programa de actividades de la tercera edición de Cuaresma en San Julián. / Agrupación de Cofradías

Saetas, reliquias y estudios sobre la Pasión

El programa concede en esta edición un espacio específico al cante de la saeta, que será analizado en una conferencia–recital a cargo de Bonela Hijo. Además, se incluyen conferencias especializadas sobre las reliquias de Cristo, el proceso histórico-jurídico de la Pasión y el bordado religioso en comunidades de vida consagrada.

Ensayos generales y memoria visual de la Semana Santa

Cuaresma en San Julián mantendrá también los ensayos generales abiertos de bandas procesionales, con siete citas previstas en la iglesia de San Julián a partir del 31 de enero. Junto a ello, la sección divulgativa ‘Cómo hemos cambiado’ ofrecerá nuevas proyecciones de fotografías y vídeos históricos que permiten reconstruir la evolución de la Semana Santa malagueña.

Arranque del programa este lunes

Las primeras actividades comenzarán el lunes 26 de enero, a las 20.00 horas, en la Sala de Juntas de la Agrupación, con la conferencia ‘Las reliquias de Cristo: anecdotario devocional’, a cargo del historiador del arte Antonio Rafael Fernández Paradas. Un día después, el martes 27, el Archivo Histórico presentará la sesión ‘Hace cien años. La Semana Santa de 1926’, basada en documentación y testimonios conservados por la institución.