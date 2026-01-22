La Virgen del Carmen de Huelin regresará a su capilla de la calle Las Navas el 2 de febrero

Cuando una comunidad se reconoce en una causa, su empeño colectivo termina imponiéndose, logrando que lo que fue apartado regrese a su lugar natural, allí donde siempre perteneció. La hermandad de la Virgen del Carmen de Huelin ha anunciado el regreso de la imagen desde la parroquia de San Patricio hasta su capilla de la calle Las Navas, un acontecimiento muy esperado por hermanos y devotos del barrio de Huelin, en Málaga. El retorno tendrá lugar el lunes 2 de febrero, coincidiendo con la festividad de la Candelaria, y pondrá fin al periodo en el que la imagen ha permanecido al culto en San Patricio al no poder regresar a su sede habitual por decisión del párroco.

El traslado se realizará al término de la misa de las 19.00 horas, con salida prevista en torno a las 20.00, desde la parroquia.

Restauración de la imagen

La Virgen del Carmen abandonó su capilla en octubre de 2024 para ser sometida a una restauración por parte del estudio de Aetos Restaura, que regenta Enrique Salvo. Cuando esta intervención finalizó, la junta de gobierno optó por trasladar a la Virgen a la iglesia porque iban a comenzar unas obras de acondicionamiento del acerado de la calle Las Navas.

Cuando la hermandad preparaba su regreso, el párroco de San Patricio, Gustavo Mills, expresó a la junta su deseo de que esta imagen, que fue donada a la parroquia en 1952 por Carmina García Herrera tras adquirirla en los talleres de Olot, continuara en el templo, por lo que fue suspendido el traslado previsto y que iba a coincidir con el rosario vespertino de la imagen por las calles de su barrio este pasado mes de noviembre, con motivo de la festividad de los fieles difuntos.

Cabildo de hermanos

Los hermanos aprobaron con resignación en cabildo celebrado el 6 de noviembre que la Virgen permaneciera en el templo. Y solo dos meses después, la presión vecinal ha logrado que la imagen regresa a su capilla, que pertenece a la parroquia y que desde el 30 de junio de 2023 está abierta las 24 horas los 365 días del año para que todas los fieles que lo deseen puedan acudir a la Adoración Eucarística Perpetua, ya que en ella se acoge la exposición permanente del Santísimo Sacramento.

Este espacio ha permitido históricamente una cercanía especial con la imagen, incluso desde antes de la fundación de la hermandad en los primeros años de la década de los 90, consolidándose como un lugar de profunda devoción mariana para vecinos de Huelin y visitantes.

Itinerario del traslado

El itinerario fijado por la hermandad es el siguiente: Salida (20.00 horas), desde la parroquia de San Patricio, La Hoz, Infantes y Las Navas.

A través de un comunicado difundido en sus canales oficiales, la hermandad ha expresado su agradecimiento a los fieles y devotos por las constantes muestras de cariño y cercanía hacia su titular, reflejo del vínculo del barrio con la Virgen del Carmen.

La corporación confía en que la Virgen continúe acompañando a sus devotos “bajo su maternal amparo” en esta nueva etapa de regreso a su sede.