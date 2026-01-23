¿Por qué quiere cambiar la Cena el día de su traslado?

La cofradía de la Cena ha decidido adelantar un día el traslado del Señor de la Cena y la Virgen de la Paz, que dejará de celebrarse en la mañana del Sábado del Pregón para pasar al viernes anterior, una decisión que será comunicada oficialmente al cabildo de hermanos del próximo 29 de enero. El cambio responde, según ha explicado el hermano mayor, José Antonio Compán, a las limitaciones impuestas por la Policía Local en cuanto al itinerario autorizado para este tránsito, que obligaba a un recorrido que la hermandad considera poco adecuado.

“No nos gusta el itinerario que nos obligan a hacer”, señala Compán, quien detalla que era la única alternativa posible en la mañana del sábado. Un recorrido muy limitado por el Centro, sin posibilidad de callejear. Según el hermano mayor, la Policía Local no autoriza el corte te circulación del entorno del Mercado de Atarazanas, lo que dejaba como única alternativa un trazado “muy feo”, en palabras de Compán, pasando por la pérgola junto al Guadalmedina y el paso por el puente de la Aurora, donde existe un pivote central como elemento añadido que el trono debía sortear a pulso para no tropezar con las patas de la mesa. “No había otra solución para evitar ese recorrido, así que la única opción era cambiar el día”, explica.

El traslado, condicionado por el Jueves Santo

El adelanto del traslado también está directamente relacionado con la operativa del Jueves Santo. De este modo, la hermandad cuenta con unas horas más para preparar y entronizar a las imágenes antes de su estación de penitencia. Por este motivo, también, la junta ha decidido adelantarlo, y no retrasarlo.

La Cena, a partir de este año, por tanto, compartirá protagonismo, cuando antes tenía la 'exclusividad', en una jornada que ya concentra numerosos traslados y actos cofrades, como los del Rescate, Crucifixión, Esperanza, Nueva Esperanza, Estudiantes, además de la entronización claustral de la Virgen de las Penas y el Cristo de la Puente del Cedrón. En todo caso, los cofrades de la Cena confían en que esta nueva procesión sea capaz de hacerse un hueco y convivir con las que se vienen desarrollando ya, en entornos cercanos.

De hecho, la idea de la hermandad es iniciar el traslado a las 21.30 horas, una vez haya concluido el traslado de la Esperanza desde su basílica hasta el salón de tronos, y llegar a la casa hermandad en la calle Compañía en torno a las 23.45 horas.

El acompañamiento musical correrá a cargo de la agrupación musical de la Estrella, que también se dispondrá tras el trono el Cristo este Jueves Santo por primera vez, después de la experiencia del vía crucis de la Agrupación de la pasada Cuaresma 2025.

Noticias relacionadas

Itinerario pendiente de autorización policial

La Policía Local aún debe autorizar tanto el itinerario de ida como el de vuelta. Según explica Compán, ha habido conversaciones previas, pero la confirmación definitiva llegará tras informar al cabildo del 29 de enero. El itinerario propuesto, a falta de autorización, es el siguiente: plaza Fray Alonso de Santo Tomás, San Jacinto, puente de la Esperanza, Prim, Arriola, Sagasta, Olozaga, Sebastián Souvirón, plaza Félix Sáenz, Nueva, Especerías, Cisneros, Fajardo, Compañía y plazuela Virgen de la Paz.