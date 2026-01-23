Villarreal vuelve a la primera línea artística en Málaga para ejecutar el trono de la Mediadora

El histórico taller de orfebrería Villarreal será el encargado de ejecutar el nuevo trono de la Virgen Mediadora de la Salvación, una obra de gran envergadura que supone el regreso del prestigioso obrador sevillano a la primera línea artística de la Semana Santa de Málaga. El proyecto se estrenará por fases y quedará completamente concluido en 2030, coincidiendo con el 25 aniversario de la erección canónica de la hermandad, con sede en la parroquia de San Patricio y que procesiona cada Miércoles Santo.

La elección de Villarreal, con un amplísimo legado en el patrimonio procesional malagueño, marca un hito para la corporación. El taller no afrontaba en Málaga una obra de esta magnitud desde 1996, cuando realizó el trono de la Virgen Reina de los Cielos para la Agrupación de Cofradías.

La hermandad se ha decantado por este estudio trianero, además de por su trayectoria contrastada, porque todas las realizaciones y acometidas pertenecen al mismo taller, sin necesidad de recurrir a trabajadores externos. "Cumple así con nuestras expectativas y nos transmite la confianza necesaria para que se respeten los plazos de entrega sin imprevistos, especialmente ante el enorme esfuerzo que la hermandad va a realizar con este proyecto», explica Salvador De los Reyes, hermano mayor de Mediadora y autor del diseño del trono.

Un diseño concebido hace más de 20 años

El diseño del trono fue realizado en 2003 por De los Reyes, cuando la hermandad ni siquiera aún lo era, sino un incipiente grupo de fieles que había bendecido a su sagrada titular, de Juan Manuel García Palomo, en la parroquia de la Encarnación el primer domingo de Adviento de 1997.

Para ello, se inspiró en la fachada regionalista de la antigua Tabacalera, edificio emblemático de la feligresía, de los arquitectos Juan Francisco Delgado y Carlos Dendariena. El proyecto del trono destaca por su riqueza ornamental, con pináculos, macetillas de flores y una compleja arquitectura que convierte el conjunto en un auténtico retablo itinerante.

El trono comenzó a materializarse hace dos décadas con la ejecución de ánforas, a las que siguieron las barras de palio, los faroles y ya por último, la peana, obras de Maestrante, Santos Campanario o Emilio Méndez, quedando ahora como pieza principal el cajillo de orfebrería, que será ejecutado por Villarreal, según el acuerdo del cabildo de hermanos celebrado en la noche de este viernes.

Diseño del trono de la Virgen Mediadora, de Salvador De lo Reyes, en su concepción original con arbotantes. / Salvador De los Reyes

Un programa iconográfico dedicado a los dogma marianos

“El cajillo es un cántico a la Virgen como Madre de Dios y Mediadora nuestra”, explica Salvador De los Reyes. El programa iconográfico se articula, por tanto, en torno a los dogmas marianos y a los santos que, a lo largo de la historia de la Iglesia, han defendido estas verdades de fe.

En la capilla central del frontal se representará la Encarnación del Señor, inspirada en la capilla sacramental de la Catedral de Málaga. Sobre ella, entre ánforas y candelabros, se dispondrá un baldaquino con la Virgen de la Victoria, Patrona de Málaga y su diócesis, realizada en plata, acompañada por San Ciriaco y Santa Paula, patronos de Málaga.

Los laterales del trono incorporarán las imágenes de las hermandades de la Mediación de La Roda de Andalucía y de Omnium Sanctorum de Sevilla, corporaciones que comparten advocación con la dolorosa malagueña. También se incluirán escenas como María al pie de la cruz, las Bodas de Caná y relieves alusivos a la Inmaculada Concepción y la Asunción, completando así la representación de los cuatro dogmas marianos, a los que la hermandad añade la Mediación universal de María como compromiso fundacional.

En el frontal también se alojarán, en sus respectivas capillas, una miniaturas de San Patricio y del beato Tiburcio Arnaiz, referentes en la evangelización de esta zona occidental de la capital malagueña.

Todas las figuras y relieves serán realizados en metal plateado, con carnaciones en tono marfil, siguiendo un criterio de gran unidad estética.

Estreno por fases hasta 2030

La hermandad prevé que el trono se estrene por fases: en 2028 podría ver la luz el frontal, para continuar posteriormente con los laterales y culminar con la trasera, de forma que el conjunto esté finalizado en 2030, año en el que se conmemorará el 25 aniversario de la erección canónica de la corporación.

El proyecto quedará completo, no obstante, con el futuro palio. El proyecto original preveía que esta estructura también fuera realizada con bambalinas de orfebrería, extremo que, sin embargo, se encuentra en estudio y sin definir: "Habrá que hacer pruebas para ver cómo se mueve en la calle para no tener que forzar que vaya a la carrerilla. Ya se hablará a partir de 2030 cuando se estrene el trono completo", explica De los Reyes.

También quedaría el bordado del manto para rematar el conjunto procesional de la Mediadora.

El trono del Redentor del Mundo saldrá completamente tallado este Miércoles Santo. / Álex Zea / LMA

Otros estrenos y trabajos en marcha

De forma paralela, la hermandad trabaja en el trono del Señor Redentor del Mundo, cuya talla completa será estrenada el Miércoles Santo de 2026, obra de Francisco Verdugo según el diseño del propio De los Reyes. En 2027, con motivo del 30 aniversario de la Virgen Mediadora, se estrenarán la saya procesional y el manto de vistas, realizados por el taller de bordados de la hermandad y Josemi Pagés, respectivamente.

Mientras tanto, Talleres Villarreal compaginará este nuevo encargo malagueño con importantes trabajos de restauración del patrimonio de la Catedral de Sevilla, reafirmando su plena vigencia dentro de la orfebrería sacra contemporánea.