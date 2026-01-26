Cuaderno Cofrade lanza su segundo número: entrega 2.000 euros a la Fundación Corinto con los beneficios del primero

El proyecto editorial Cuaderno Cofrade, impulsado por el malagueño José Ramón Rodríguez, consolida su crecimiento con el lanzamiento de su segundo número, una edición más visual y con mayor presencia en puntos de venta, que ha permitido realizar un donativo de 2.000 euros a la Fundación Corinto, el economato social de las cofradías de Málaga.

El creador de la publicación, que se mantiene fiel a su espíritu de bucear en la historia, tradiciones y curiosidades de las cofradías malagueñas a través de sopas de letras, juegos de relaciones o adivinanzas y otros pasatiempos, confirma que la tirada se mantiene en torno a los 1.000 ejemplares, aunque con una red de distribución cada vez más amplia, incorporando nuevos establecimientos como las tiendas de las casas hermandad del Rescate, de la Pasión y del Huerto, además de otros puntos que se están cerrando progresivamente. “Estamos en una fase de conquistar nuevos territorios”, explica. Esperanza, Penas, Paloma, Cautivo, Sepulcro, Rocío... y en Navidad también Mena, Piedad y Rico, han participado en la venta del número de lanzamiento.

Cada ejemplar cuesta un donativo de 10 euros, de los que las cofradías de Málaga que participan en su distribución retienen dos euros por unidad vendida. El resto de los ingresos se destian a cubrir los gastos de producción necesarios para garantizar la continuidad del proyecto y la edición de nuevos números. Los beneficios que obtenga el autor, una vez asumidos esos costes, van íntegramente destinados al economato cofrade de Corinto, lo que convierte la publicación en una iniciativa cultural con un marcado carácter solidario y caritativo, vinculada directamente a la acción social del mundo cofrade malagueño.

Portada del segundo nuevo del Cuaderno Cofrade. / L. O.

Donativo a la Fundación Corinto

Uno de los hitos más destacados del proyecto, por tanto, es la entrega de cerca de 2.000 euros a la Fundación, procedentes de los beneficios del primer número. El creador del cuaderno tiene previsto reunirse el próximo martes con Javier Marín, hermano mayor del Rocío y presidente de Corinto, para formalizar el donativo.

“El hecho cofrade mueve mucho, y pueden parecer cifras discretas, pero al final soy una sola persona llamando puerta por puerta”, reconoce Rodríguez, que subraya el esfuerzo personal que supone sacar adelante una iniciativa independiente de este tipo. Rodríguez es el creador del Cuaderno Cofrade, el ideólogo, diseñador, productor, comercial y hasta distribuidor, ya que se encarga personalmente de hacer entrega de las revistas en cada cofradía que se compromete a actuar como punto de venta. "Yo estoy muy contento", reconoce.

Una publicación más visual y con mayor respaldo

El segundo número de Cuaderno Cofrade mantiene el mismo formato, imprenta —Gráficas Urania— y diseño que el primero, pero da un paso adelante en el plano visual. “Este número es un poquito más visual que el uno”, señala Rodríguez, quien destaca también el respaldo de instituciones, empresas y entidades, muchas de las cuales ya apoyaron el primer ejemplar. En especial, Turismo Andaluz, que se anuncia en la contraportada de la revista.

Según explica, cerca del 80% de las firmas colaboradoras del primer número han repetido, a las que se han sumado nuevos apoyos, lo que refuerza la viabilidad y continuidad del proyecto editorial cofrade.

El segundo número es más visual que el primero. / L. O.

Instagram, un complemento clave al proyecto

Uno de los pilares del crecimiento de El Cuaderno Cofrade está siendo su presencia en redes sociales. La cuenta de Instagram, que ya ronda los 1.000 seguidores, se ha convertido en un complemento fundamental para dar a conocer la revista y reforzar el vínculo con el público cofrade.

“Instagram complementa al cuaderno, permite llegar a gente que luego termina teniendo la revista en las manos”, explica su creador. La interacción directa y la cercanía con los lectores están siendo claves, especialmente cuando perfiles influyentes del mundo cofrade comparten el proyecto, lo que se traduce en un aumento inmediato de las ventas.

Impacto directo en las ventas

Rodríguez destaca el efecto que tienen determinadas publicaciones en redes sociales: “Hay personas con muchísimos seguidores que, cuando suben un vídeo o hablan del cuaderno, se nota muchísimo. En algunos casos se han vendido 25 ejemplares de golpe”. Una difusión directa que demuestra el interés que despierta la iniciativa dentro del ámbito cofrade malagueño.

Además, se producen interacciones a veces muy entrañables, sobre todo con niños que comentan la dificultad de los pasatiempos, si han acertado o se han equivocado en las respuestas "e incluso que se pidieron la revista para Reyes".

Un proyecto con futuro

Aunque el trabajo logístico y de producción ha supuesto un reto —con ajustes de última hora para llegar a tiempo a la impresión y distribución—, José Ramón Rodríguez ya piensa en el futuro. “Para el próximo año ya lo sé: hay que planificar con tiempo y comprometer a quienes quieran sumarse”, afirma.

Con la vista puesta en un tercer número, Cuaderno Cofrade, que saldrá en la Cuaresma de 2027, se afianza como un proyecto cultural y solidario que une Semana Santa, comunicación y compromiso social, con un impacto real en iniciativas como el economato de las cofradías de Málaga.