La Catedral descarta el paso por la girola en la Semana Santa 2026 por falta de unanimidad entre las cofradías

La Semana Santa de Málaga 2026 no incorporará finalmente el paso de las cofradías por la girola de la Catedral, una posibilidad que se venía analizando desde el pasado mes de septiembre para las hermandades que hacen estación de penitencia en el interior del Primer Templo. El motivo: la falta de acuerdo entre las propias corporaciones, que no han alcanzado la unanimidad exigida por el Cabildo catedralicio como condición imprescindible.

La Catedral ya ha trasladado por escrito que este año no será posible recorrer el deambulatorio, la nave semicircular que rodea la parte trasera del altar mayor. Una negativa que se enmarca, según fuentes del Cabildo, en la línea “coherente” defendida desde el inicio por el deán, José Ferrary, quien sostuvo en todo momento que el requisito era claro: “todas o ninguna”. “Es imprescindible que todas las hermandades lo asuman para evitar problemas de futuro”, explicó Ferrary.

Condición del Cabildo: “todas o ninguna”

El deán ha insistido en que el Cabildo ha mantenido una postura de diálogo, pero sin renunciar al principio de igualdad: “Las cofradías han de entender que la Catedral tiene sus puertas abiertas, que desde el primer instante se ha mostrado abierta al diálogo, pero ha mantenido la condición de todas o ninguna, porque todas las cofradías son iguales y a todas se les trata de la misma manera”.

El acuerdo entre las cofradías no solo no se ha producido, sino que desde el inicio se percibía como una negociación especialmente compleja. Según ha podido saber este periódico, únicamente se llegó a una posición favorable entre las cofradías del Martes Santo y el Jueves Santo. En cambio, las corporaciones del Domingo de Ramos, Lunes Santo, Miércoles Santo y Viernes Santo no encontraron la manera de integrar este cambio en sus horarios e itinerarios.

El principal escollo era operativo: el rodeo por la girola implicaba ampliar la permanencia en el interior de la Catedral en al menos 20 minutos por cada cofradía, sumar unos 40 metros de recorrido y afrontar dos giros de 90 grados —tanto a la entrada como a la salida— para encarar el cancel. Un reajuste que, en un sistema tan milimetrado como el de la Semana Santa, podía provocar retrasos, parones e incluso desencajes entre procesiones que entran y las que no lo hacen.

El precedente del crucero y el “agravio” de algunas hermandades

La discusión sobre el tiempo y el recorrido dentro del Primer Templo viene de atrás. En su día, el Cabildo determinó que todas las cofradías, sin distinción, recorrieran el crucero, desde la Puerta del Sol hasta la Puerta de las Cadenas. A raíz de ese cambio, cofradías como Pasión, Viñeros, Santa Cruz y Dolores de San Juan —que hasta entonces permanecían más tiempo en el interior de la Catedral y recorrían la girola o el trascoro— manifestaron sentirse agraviadas.

Ese antecedente ha pesado en la posición del Cabildo, que ha ligado cualquier ajuste a la necesidad de un criterio común para todas las corporaciones con estación de penitencia en el templo.

Las cofradías tenían hasta este mes de enero para alcanzar un consenso. Sin embargo, pese a los intentos de estas semanas, el acuerdo no ha llegado. Con ese escenario, el Cabildo de la Catedral ha descartado definitivamente la opción de la girola y ha comunicado por escrito su negativa a la Agrupación de Cofradías, alegando también razones de organización y logística.