El obispo de Málaga se estrena esta Cuaresma con unos ejercicios espirituales para cofrades

El nuevo obispo de Málaga, José Antonio Satué, se estrenará en su primera Cuaresma al frente de la diócesis invitando a los cofrades a detenerse, orar y prepararse espiritualmente antes de la Semana Santa. Lo hará predicando personalmente unos Ejercicios Espirituales para cofrades, organizados por la diócesis de Málaga en colaboración con la Agrupación de Cofradías. La iniciativa, abierta a todos los cofrades sin necesidad de inscripción previa, se celebrará del 9 al 13 de febrero, a partir de las 20.00 horas, en la iglesia parroquial de los Santos Mártires, en pleno Centro de la capital.

Estos ejercicios espirituales justo en la semana anterior al Miércoles de Ceniza se plantean como un itinerario completo de preparación para la Cuaresma y la Semana Santa, estructurado a lo largo de cinco jornadas consecutivas, cada una con una temática concreta orientada a la reflexión personal y comunitaria.

El programa comenzará el lunes 9 de febrero, centrado en valorar y agradecer los dones de Dios, descubriendo su huella en la vida cotidiana. El martes 10, el mensaje girará en torno a reconocer el pecado y pedir perdón, invitando a volver al corazón misericordioso del Padre.

Programa de los Ejercicios Espirituales que se celebrarán en Los Mártires predicados por el obispo Satué. / Diócesis de Málaga

El Reino, la cruz y la Pascua, ejes de la reflexión

El miércoles 11 de febrero, el obispo de Málaga abordará la llamada de Jesús a construir el Reino, animando a los cofrades a hacerlo presente en su realidad diaria. El jueves 12 se reflexionará sobre las dificultades del camino y la cruz, como testimonio fiel en medio de las adversidades.

El ciclo culminará el viernes 13 de febrero con una meditación centrada en la Pascua, entendida como envío a ser testigos de esperanza en la vida cotidiana.

En un comunicado, la Agrupación de Cofradías, en sintonía con la Delegación de Hermandades y Cofradías de la Diócesis de Málaga, "anima" especialmente a los cofrades a asistir a todas las sesiones, al tratarse de un proceso espiritual que cobra pleno sentido en su conjunto.

“Es un itinerario que comienza y culmina como un todo, ofreciendo una preparación plena y coherente para vivir la Cuaresma”, subraya la institución, que confía en que esta propuesta sea una ocasión privilegiada de renovación interior y fortalecimiento de la fe.

Entrada libre y sin inscripción previa

Los Ejercicios Espirituales para cofrades son de entrada libre y gratuita, sin necesidad de preinscripción ni confirmación previa. La Agrupación de Cofradías ha pedido también a las hermandades, juntas de gobierno y hermanos que hagan extensiva la invitación a todos los cofrades de su entorno.

Con esta iniciativa, el obispo José Antonio Satué marca su primer gran gesto pastoral en Málaga de cara a la Cuaresma, apostando por la oración, la reflexión y la preparación interior como antesala de la Semana Santa.