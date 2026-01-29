Acaba el plazo para renovar los abonos de la Semana Santa de Málaga 2026: este viernes, último día

La Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga informa de que este viernes, 30 de enero, finaliza el plazo para la renovación de los abonos de sillas y tribunas del recorrido oficial de cara a la Semana Santa de 2026. Los abonados que no completen el trámite dentro del plazo perderán automáticamente sus localidades, que pasarán a disposición de nuevos solicitantes.

El 97,5% de los usuarios que tenían sillas el pasado año ha renovado, según los datos aportados por la Agrupación, que matiza que todavía hay margen para que este porcentaje crezca durante las próximas horas y hasta el cierre del plazo, por lo que finalmente podría renovar, como hace habitualmente, el 99%.

La medida afecta a todas las personas que dispusieron de localidades en la pasada Semana Santa, que tienen hasta el final del día de mañana para renovar y abonar sus asientos.

La Agrupación advierte de que no habrá prórrogas. Aquellos abonados que no formalicen la renovación antes del 30 de enero perderán los derechos sobre las localidades asignadas, que quedarán liberadas de forma automática.

Cómo renovar los abonos

La renovación puede realizarse por dos vías, aunque se recomienda la opción digital por su rapidez y comodidad:

Online (opción recomendada): A través de la plataforma oficial de la Agrupación de Cofradías

Accediendo al área personal del abonado y realizando el pago con tarjeta de forma segura.

Presencialmente

En las taquillas de la sede de la Agrupación, situadas en la Plaza de las Cofradías, con el siguiente horario:

Mañanas: de 10.30 a 13.00 horas.

de 10.30 a 13.00 horas. Tardes: de 17.30 a 20.30 horas.

de 17.30 a 20.30 horas. El pago se realizará exclusivamente con tarjeta.

Las localidades no renovadas quedarán liberadas a partir del 31 de enero, perdiendo sus titulares el derecho preferente para futuras renovaciones en el recorrido oficial de la Semana Santa de Málaga.

Atención al abonado

Para resolver cualquier duda o incidencia durante el proceso, la Agrupación mantiene habilitados los siguientes canales de atención:

Noticias relacionadas