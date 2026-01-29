La Cena reactiva el proyecto del palio de la Virgen de la Paz, que apunta a estrenarse en 2031

La hermandad de la Sagrada Cena ha dado un paso decisivo para culminar uno de sus grandes proyectos patrimoniales: el nuevo palio de la Virgen de la Paz, cuya ejecución se retomará de forma definitiva tras años de interrupciones y que podría estrenarse en 2031. El cabildo de hermanos ha aprobado este jueves la propuesta de la junta de gobierno de encargar la continuación de los trabajos al taller de Bordados en Oro y Sedas Nuestra Señora de los Ángeles, con sede en Tomares (Sevilla) y dirigido por Gonzalo García Cuevas.

El palio de la Virgen de la Paz permanece inconcluso, después de que la hermandad iniciara su ejecución en 2018, con el objetivo de estrenar la bambalina frontal, dentro de un ambicioso proyecto diseñado en 2016 por Antonio Rodríguez. Los trabajos comenzaron de la mano del bordador granadino Jesús Arco y continuaron posteriormente en la escuela de bordado de la propia cofradía, pero distintas circunstancias provocaron que el proyecto se demorara en el tiempo.

Ante esta situación, la actual junta de gobierno, presidida por José Antonio Compán, ha estudiado distintas alternativas hasta concluir que la mejor opción es confiar la continuidad del palio a un taller profesional especializado, capaz de garantizar la unidad artística y la culminación del conjunto.

Un taller con experiencia en grandes hermandades

El taller de Gonzalo García Cuevas comenzará los trabajos tras la Semana Santa de 2026, con un calendario de ejecución que se prolongará hasta 2031. La elección se fundamenta, según la hermandad, en la experiencia de los artesanos del taller, que han participado en piezas para corporaciones de primer nivel como la Estrella de Triana, la Salud de San Gonzalo, Los Negritos de Sevilla o la Virgen del Mayor Dolor del Gran Poder.

El diseño plantea una recreación enriquecida del palio actual. Estará bordado sobre terciopelo azul y malla calada, con mayor caída y una presencia más destacada del bordado en la parte inferior y en las cornisas. En la bambalina frontal figurará una paloma, símbolo de la paz, mientras que en la trasera se representará el escudo de la hermandad. En las bambalinas interiores se reutilizarán algunos de los bordados de mayor calidad y mejor conservación del techo y de las bambalinas exteriores actuales.

Dibujo del techo de palio de la Virgen de la Paz. / L. O.

Techo y gloria del palio

El techo de palio conservará el dibujo actual, incorporando una greca perimetral y una malla calada sobre terciopelo, en sintonía con el diseño del manto de la Virgen.

La gloria estará enmarcada por un bordado con la iconografía del Milagro de María entregando la casulla a San Ildefonso, y se realizará en semirrelieve tallado, policromado y estofado, reforzando el carácter devocional y artístico del conjunto.

El nuevo palio sustituirá al actual, una obra compuesta por aportaciones de distintos autores y talleres: los Hermanos Rodríguez y las Adoratrices (década de los años 50), los talleres Franco (década de los 80) y Manuel Mendoza (1992).

Aunque la mayor parte del conjunto será de nueva ejecución, la hermandad conservará algunos bordados del palio actual —principalmente del techo y de las bambalinas exteriores— que pasarán al interior.

Se retoma el proyecto cuando ya se encuentran ejecutadas la bambalina delantera (por su cara frontal) y la bambalina trasera, esta última muy avanzada tanto por delante como por detrás, aunque aún sin concluir.