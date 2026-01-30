Cofradías
Mena rompe con la empresa de comunicación que gestionaba sus redes tras un 'desliz erótico'
La congregación malagueña ha emitido un comunicado oficial en el que pide disculpas y asegura que ha tomado medidas tras la publicación de contenido inadecuado en redes sociales
La Congregación de Mena ha decidido cortar por lo sano y romper relaciones con la empresa externa que gestionaba su comunicación después de la polémica generada en redes sociales por una publicación en la que aparecían iconos de una conocida plataforma de contenido erótico. La imagen, al parecer, formaba parte de un pantallazo de una publicación con instrucciones para la preinscripción telemática en la procesión del Jueves Santo.
El 'reel', difundido este miércoles, fue retirado poco después de su difusión, aunque ya había suscitado numerosas reacciones entre usuarios y congregantes, cuestionando la falta de cuidado en un contenido vinculado a una de las hermandades más emblemáticas de la Semana Santa de Málaga.
Un error en un 'pantallazo'
Según se pudo comprobar en la imagen difundida, el pantallazo mostraba en la parte inferior de la pantalla las pestañas activas del navegador, entre las que se reconocían los logotipos de una plataforma digital de contenido erótico, un detalle que no pasó desapercibido en redes sociales y que desató la polémica y, en otros casos, la burla.
Comunicado oficial y disculpas públicas
Ante la repercusión alcanzada, la Congregación de Mena ha emitido un comunicado oficial en el que pide “las más sinceras disculpas” a sus congregantes por una publicación cuyo contenido fue calificado como “improcedente” y que “pudo resultar inapropiado u ofensivo”. En el texto, la hermandad lamenta profundamente lo ocurrido y asegura que se han tomado medidas para que una situación similar no vuelva a repetirse, reiterando su compromiso con una comunicación “responsable, transparente, respetuosa y alineada con nuestros valores”.
El comunicado aclara además que la gestión de las redes sociales estaba en manos de una empresa externa y que el vínculo contractual ha sido resuelto de forma inmediata en la mañana de este viernes. De este modo, quedan extinguidos todos los derechos y obligaciones derivados del contrato que unía a la firma con la Congregación. Con esta decisión, Mena busca cerrar la polémica surgida en redes sociales y proteger la imagen institucional de la hermandad en un momento clave de preparación de la próxima Semana Santa.
- Abre en Málaga una panadería artesanal francesa con croissants 100% mantequilla
- Correos cierra temporalmente la unidad de reparto y oficina de La Paloma en Málaga por la presencia de ratas
- Avisos rojos sin incidencias graves: Málaga exigirá a la Aemet mayor precisión en las alertas por lluvia
- Subasta inmobiliaria en Málaga de los bienes de Aifos: ofrecen descuentos de hasta el 75%
- Stella Banderas, hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith, revela lo que más le gusta hacer en Málaga cada vez que la visita: “Es fascinante”
- Comienzan los trabajos previos para la construcción del aparcamiento provisional del tercer hospital de Málaga
- El parque hinchable más grande del mundo abre sus puertas en Málaga: con 5.000 metros cuadrados de tirolinas, rocódromo y toboganes
- La construcción de los chalés de lujo en el Lagarillo triplicará el tráfico en Pinares de San Antón