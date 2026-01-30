Mena rompe con la empresa de comunicación que gestionaba sus redes tras un 'desliz erótico'

La Congregación de Mena ha decidido cortar por lo sano y romper relaciones con la empresa externa que gestionaba su comunicación después de la polémica generada en redes sociales por una publicación en la que aparecían iconos de una conocida plataforma de contenido erótico. La imagen, al parecer, formaba parte de un pantallazo de una publicación con instrucciones para la preinscripción telemática en la procesión del Jueves Santo.

El 'reel', difundido este miércoles, fue retirado poco después de su difusión, aunque ya había suscitado numerosas reacciones entre usuarios y congregantes, cuestionando la falta de cuidado en un contenido vinculado a una de las hermandades más emblemáticas de la Semana Santa de Málaga.

Un error en un 'pantallazo'

Según se pudo comprobar en la imagen difundida, el pantallazo mostraba en la parte inferior de la pantalla las pestañas activas del navegador, entre las que se reconocían los logotipos de una plataforma digital de contenido erótico, un detalle que no pasó desapercibido en redes sociales y que desató la polémica y, en otros casos, la burla.

Comunicado oficial y disculpas públicas

Ante la repercusión alcanzada, la Congregación de Mena ha emitido un comunicado oficial en el que pide “las más sinceras disculpas” a sus congregantes por una publicación cuyo contenido fue calificado como “improcedente” y que “pudo resultar inapropiado u ofensivo”. En el texto, la hermandad lamenta profundamente lo ocurrido y asegura que se han tomado medidas para que una situación similar no vuelva a repetirse, reiterando su compromiso con una comunicación “responsable, transparente, respetuosa y alineada con nuestros valores”.

El comunicado aclara además que la gestión de las redes sociales estaba en manos de una empresa externa y que el vínculo contractual ha sido resuelto de forma inmediata en la mañana de este viernes. De este modo, quedan extinguidos todos los derechos y obligaciones derivados del contrato que unía a la firma con la Congregación. Con esta decisión, Mena busca cerrar la polémica surgida en redes sociales y proteger la imagen institucional de la hermandad en un momento clave de preparación de la próxima Semana Santa.