Viñeros recupera las horquillas para el vía crucis del 20 de febrero a la Catedral de Málaga

Con horquillas, recuperando una estampa añeja y perdida en la Semana Santa de Málaga y que todavía se conserva en lugares como Antequera. Así irá portado el Nazareno de Viñeros durante el vía crucis oficial de la Agrupación de Cofradías, que será presidido por esta imagen con motivo de la celebración de su 50 aniversario y que tendrá lugar el próximo 20 de febrero, coincidiendo con el primer viernes de Cuaresma.

La cofradía ha aprobado este cambio en el Cabildo Ordinario celebrado el pasado sábado (31 de enero) por la mañana. Esta será una de las grandes novedades del vía crucis oficial de la Agrupación, que se celebrará en el interior de la Catedral de Málaga y que irá precedido de sendas procesiones para el traslado de ida y procesión de vuelta de la imagen del Nazareno de Viñeros desde San Julián.

Horquillas y correas en Viñeros

La presencia de horquilleros permite recuperar la forma histórica que se utilizaba para descansar los tronos con las imágenes hasta el siglo XIX. Todavía se pueden ver cofradías que usan horquillas de forma habitual, como los Estudiantes de Antequera, que han sido los que cederán este instrumento para usarlo en el vía crucis del 20 de febrero.

Viñeros ya recuperó el año pasado el uso de las correas (o correones), que eran una seña de identidad de la hermandad y siguen dando nombre a sus hermanos (correonistas). Estas correas (una técnica que se mantiene en Casabermeja) servían para sostener el trono durante los descansos, al no tener patas.

Túnica lisa para el Nazareno

La hermandad ha optado por recuperar la túnica lisa para el vía crucis. De camino a la Catedral, la imagen irá en silencio. En la procesión de regreso, irá acompañada de la Agrupación Musical San Lorenzo Mártir. Durante el rezo del vía crucis intervendrá la coral Voces de Viñeros, que suele intervenir en las celebraciones de la hermandad, incluso acompañándolo en el traslado.

Recorrido del vía crucis del 20 de febrero

El traslado del Nazareno de Viñeros a la Catedral comenzará a las 19.15 horas, saliendo desde San Julián y recorriendo las siguientes calles: Nosquera, Comedias, Santa Lucía, Granada, plaza del Siglo, Duque de la Victoria, patio de los Naranjos y Catedral, donde comenzará el vía crucis, a las 20.00 horas.

El itinerario de regreso previsto incorpora calles muy poco usuales en las procesiones y muy estrechas. Así, tras el rezo del vía crucis, el cortejo con el Nazareno saldrá por el patio de los Naranjos, para continuar por Santa María, Molina Lario, plaza del Obispo, Salinas, Fresca, Santa María, plaza de la Constitución, Compañía, Pozos Dulces, plazuela Virgen de las Penas, Arco de la Cabeza e iglesia de la Aurora y Divina Providencia.

Cartel por el 50 aniversario de Viñeros, de Pablo Cortés del Pueblo. / L. O.

Viñeros celebra el 50º aniversario del Nazareno con actos y cartel

El programa del cincuentenario se inició el 16 de enero con la presentación oficial de los actos, una cita que incluyó la presentación del cartel anunciador, obra del artista Pablo Cortés del Pueblo, y un concierto de la Agrupación Musical San Lorenzo Mártir, con Manuel García López como presentador.

Durante la Cuaresma, la hermandad celebrará charlas coloquio informativas centradas en la figura del Nazareno, además de la participación de la imagen en el Vía Crucis oficial de la Agrupación de Cofradías, previsto para el 20 de febrero.

El bloque central del aniversario llegará entre los días 5 y 8 de marzo, con la celebración del Triduo y la Función Principal, que marcarán litúrgicamente el cincuentenario de la bendición de la imagen.

Ya en el tramo final del año, el 26 de septiembre, tendrá lugar la bendición litúrgica de las uvas y el mosto, uno de los actos más identificativos de Viñeros, que contará con Francisco Luis Jiménez Valverde como pregonero. La programación culminará en octubre de 2026 con la publicación del libro conmemorativo “La Saeta de Otoño”.

Logotipo del 50 aniversario, de Pablo Cortés del Pueblo. / L. O.

Un cartel con simbolismo eucarístico y estética setentera

El 50º aniversario contará con una identidad visual específica, diseñada por Pablo Cortés del Pueblo, autor tanto del cartel como del logotipo conmemorativo.

El cartel, titulado “Regalo de Dios”, presenta al Nazareno de Viñeros avanzando sobre un suelo de racimos de uvas, un elemento que remite al mosto y al vino como símbolo de la sangre de Cristo. La composición se estructura con una clara alusión a la custodia eucarística, coronada por un sol que refuerza el carácter sacramental de la escena.

El autor ha optado por una estética inspirada en la cartelería de los años setenta, década en la que fue bendecida la imagen, con una paleta de color intensa y un lenguaje visual que conecta la efeméride con el contexto histórico de la talla.

El logotipo del aniversario, también obra de Cortés del Pueblo, se inspira en las antiguas etiquetas de vino y anís, incorporando el perfil del Nazareno y los años conmemorativos, y contará con versiones en color y a una tinta para su aplicación en todos los soportes.