La Sangre concede su Medalla de Oro a Laura Berrocal tras ocho años al frente de la archicofradía

La archicofradía de la Sangre ha concedido su Medalla de Oro, máxima distinción de la corporación, a Laura Berrocal Montañez, quien ha ejercido como hermana mayor durante los últimos ocho años, en reconocimiento a una etapa marcada por la renovación patrimonial, organizativa y devocional de la hermandad del Miércoles Santo. La concesión fue aprobada por aclamación en la Junta de Gobierno celebrada el 3 de diciembre, destacando el amplio consenso en torno a una gestión que ha supuesto un importante impulso para la Archicofradía.

El acto de entrega tuvo lugar este 31 de enero, festividad de San Juan Bosco, estrechamente vinculado a la corporación, en la Casa Diocesana, pocos meses después de que Berrocal dejara el cargo.

Durante el homenaje se puso en valor su figura y la labor desarrollada al frente de la hermandad, subrayándose su vinculación a la corporación desde el día de su nacimiento y su trayectoria previa en distintas Juntas de Gobierno. La propia Laura Berrocal agradeció el reconocimiento a través de sus redes sociales: “GRACIAS POR ESTE HONOR. Agradecida por este reconocimiento. La Medalla de Oro es de todos los que han estado a mi lado en este camino. Ayer fue un día que guardaré en mi corazón para siempre”.

Respaldo eclesiástico y amplia presencia cofrade

El acto estuvo presidido por el obispo emérito de Málaga, Jesús Catalá, y contó con la felicitación del actual obispo, José Antonio Satué. Asistieron numerosos hermanos de la Sangre, el director espiritual, representantes de cofradías del Miércoles Santo y de otras jornadas, así como directivos de la Fundación Diocesana de Enseñanza Santa María de la Victoria.

También estuvieron presentes directores de colegios diocesanos y un nutrido grupo de profesores del Colegio Diocesano La Presentación, del que Laura Berrocal es directora.

Según ha informado la corporación, varias cofradías e instituciones intervinieron para expresar su agradecimiento, entre ellas la Pollinica, Mena y el Descendimiento. Asimismo, el presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos de Don Bosco acompañó a la homenajeada.

Aunque no pudieron asistir, enviaron mensajes de felicitación el presidente de la Agrupación de Cofradías, José Carlos Garín; la directora general de Promoción y Fomento del Turismo de la Junta de Andalucía, Gemma del Corral; y el artista Francisco Naranjo, autor de la orla conmemorativa entregada durante el acto.

La Medalla de Oro, una distinción excepcional

Tras la lectura del acta por parte del secretario, el hermano mayor, Francisco Escámez, junto a los tenientes hermanos mayores Jesús Ferrer y Ricardo Berrocal, hizo entrega de la Medalla de Oro y de una orla conmemorativa. Esta insignia se suma a las concedidas anteriormente a Antonio Baena (a título póstumo), Ricardo Berrocal y José Santiago, todos ellos ex hermanos mayores de la corporación.

Ocho años de gestión y renovación

Durante sus ocho años como hermana mayor, la archicofradía ha experimentado una evolución significativa, con actuaciones patrimoniales como la restauración de la Virgen de Consolación y Lágrimas, recuperando su policromía original del siglo XVII y su atribución al escultor Antonio del Castillo.

También se ha iniciado la renovación del grupo escultórico del Santísimo Cristo de la Sangre, junto a la realización de nuevos elementos procesionales, mejoras en la estación de penitencia, el impulso a la participación de los hermanos, el fortalecimiento de la acción caritativa y una gestión económica saneada.

"La etapa de Laura Berrocal deja una estructura organizativa consolidada, con equipos formados y una línea de trabajo continuista que se mantiene en la actual junta degobierno".

Actualmente, Laura Berrocal es secretaria general de la Fundación Diocesana de Enseñanza Santa María de la Victoria y directora del Colegio Diocesano La Presentación.