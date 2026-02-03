El Miércoles Santo estrena el conteo de nazarenos y fija los tiempos de paso al minuto

La jornada del Miércoles Santo de la Semana Santa de Málaga de 2026 ya tiene definidos sus horarios e itinerarios, a falta de su ratificación definitiva, tras el acuerdo alcanzado por las cofradías que componen el día. Como principal novedad, este año se ha aplicado por primera vez un sistema de conteo —basado en el número de nazarenos, fundamentalmente las filas, incluidas las presidencias— para determinar de forma objetiva los tiempos de paso de cada corporación por el Recorrido Oficial.

Una medida histórica que, según explican fuentes consultadas por La Opinión de Málaga, ha permitido poner cifras concretas a un debate tradicionalmente complejo y, en algunos casos, enquistado.

Un criterio objetivo para medir los cortejos

El presidente de la Comisión de Horarios e Itinerarios de la Agrupación, Alberto Stecchini, confirmó que el llamado conteo ha sido aplicado a petición de las propias hermandades del Miércoles Santo y supone un cambio de paradigma en la elaboración de los horarios. Por primera vez, los tiempos no se asignan en función de criterios subjetivos, sino a partir de la longitud real de cada cortejo procesional. "La buena sintonía demostrada por las cofradías del día es digno de alabar, y así lo he hecho tanto en junta de gobierno como en la última asamblea", destacó Stecchini, si bien no quiso precisar los minutos que le corresponden a cada cofradía, dado que hasta el 16 de febrero la Agrupación no aprobará definitivamente los horarios de la Semana Santa de 2026.

La Comisión de Horarios e Itinerarios realizó los cálculos atendiendo al número de tramos, filas de nazarenos y presidencias, lo que arrojó resultados sorprendentes. En ese primer reparto, Mediadora ganaba cinco minutos, mientras que Expiración —la cofradía promotora de poner en práctica este sistema— y la Sangre perdían diez cada una. En paralelo, El Rico y la Paloma salían claramente beneficiadas, con diez minutos más cada una. En estos casos, la presencia en sus comitiva de representantes del Cuerpo Nacional de la Policía y del Ayuntamiento de Madrid instaban a sus hermanos mayores a solicitar más tiempo de paso. De hecho, El Rico alegaba que en algunos puntos del itinerario tenía que poner a sus nazarenos en fila de tres. Son dos cofradías que han experimentado igualmente un crecimiento sostenido de participantes de hermanos en sus comitivas procesionales.

Salida de la Virgen de Consolación y Lágrimas. / Eduardo Nieto

La Sangre, la más perjudicada… y solución consensuada

El principal conflicto surgió con la Sangre, que pasaba de disponer de 50 a 40 minutos de tiempo de paso, una reducción considerada excesiva. Aunque Expiración aceptó perder el tiempo que le establecía el conteo, la Sangre quedaba como la gran perjudicada del nuevo sistema.

El buen clima de entendimiento entre las cofradías del Miércoles Santo permitió encontrar una solución de consenso. Finalmente, El Rico y la Paloma han cedido dos minutos cada una, mientras que Mediadora cedió uno, de forma que la Sangre recuperó cinco minutos, amortiguando el impacto del ajuste. En el caso de la Expiración, al ser la última, si bien existe el compromiso de ajustarse al tiempo establecido, un posible retraso no perjudicaría a terceros.

“Es la primera vez que ocurre algo así. Es una solución pensada para ayudar a la Sangre”, subrayan las fuentes consultadas por este periódico, quienes a su vez señalan que de esta manera se actúa para configurar los horarios en otras ciudades, como Sevilla, Jerez o Córdoba. Sorprendente, quizás además, en una jornada tradicionalmente conflictiva que, sin embargo, de unos años a esta parte, ha sido capaz de encontrar soluciones a sus problemas históricos, promoviendo incluso un revolucionario cambio de orden de paso por la Tribuna Principal con la permuta de varias cofradías, que fue aprobado para 2024 y que la lluvia demoró su puesta en práctica hasta este pasado 2025, resultando exitoso, de ahí que se repita.

Fusionadas hizo en su día el esfuerzo por abrir el telón, pero esta apuesta resultó ganadora de recogida, regresando por Carretería con las aceras colmadas de público apenas siendo las 23.00 horas. Y la Paloma pasó de ser la cuarta a la penúltima posición.

El resultado final deja cifras muy concretas, calculadas al minuto, que marcarán el desarrollo de la jornada en el Recorrido Oficial y su entorno:

Fusionadas: 80 minutos

Mediadora: 34 minutos

Salesianos: 25 minutos

Sangre: 45 minutos

El Rico: 63 minutos

Paloma: 63 minutos

Expiración: 50 minutos.

Nazarenos de la Expiración. / Eduardo Nieto

Delimitar el tiempo por Tribuna

El nuevo modelo también responde a una filosofía clara: delimitar el tiempo total de paso en la zona de sillas y tribunas. El objetivo es concentrar el paso de las cofradías entre las 18.00 y las 00.00 horas por la Tribuna, evitando alargar innecesariamente la jornada. Es decir, que la cruz guía de Fusionadas pida la venia a las 18.00 horas y el trono de la Virgen de los Dolores pase a las 00.00 horas, por lo que también lo haría, en teoría, con unos 20 minutos de antelación con respecto al año pasado, dado que estos nuevos tiempos de paso permiten que las cofradías desfilen con mayor holgura y las probabilidades de retrasos sean menores, o en eso confían los hermanos mayores.

Cada hermandad, según este planteamiento, debería asumir su propio crecimiento sin perjudicar al conjunto ni al espectador que ocupa una localidad en el Recorrido Oficial. De hecho, la mayoría de las cofradías del MIércoles Santo han ido adaptando y actualizando sus recorridos y sus formas de procesionar. La Paloma mantiene un modelo más clásico, condicionado por las dimensiones y maniobrabilidad del trono de la Virgen. De ahí su apuesta por itinerarios lo más rectos posibles, incluso comprimiendo el cortejo en puntos como Molina Lario, para continuar sin giros hasta la plaza del Siglo. Es lo que hará este año para evitar la curva del Gálvez sin tener que seguir, necesariamente, la senda de su predecesora.

Tiempo de desplazamiento

Por este motivo, tanto la Paloma como Expiración cuentan con cinco minutos más de tiempo de desplazamiento para completar el Recorrido Oficial, desde la Tribuna hasta la torre mocha de la Catedral, es decir, que irán más despacio para evitar el parón de la primera en el entorno de la plaza del Siglo mientasr que a la Sangre y al Rico hacen el rodeo por Santa María, San Agustín y Duque de la Victoria.

Los cofrades del Miércoles Santo entienden que es un primer paso, una prueba piloto, para que este sistema de conteo, "perfeccionado" se termine aplicando al resto de las jornadas de la Semana Santa de Málaga, aunque algunas fuentes señalan que contar filas en vez de participantes perjudica a las cofradías que mantienen una puesta en escena eminentemente malagueña.