La Pasión amplía su itinerario y subirá por Casapalma el Lunes Santo de 2026

La archicofradía de la Pasión ha aprobado una modificación de su itinerario de cara al Lunes Santo de 2026, una decisión que introduce un cambio significativo en el regreso hacia su sede canónica tras la estación de penitencia en la Santa Iglesia Catedral Basílica. La principal novedad será la subida por calle Casapalma, una ampliación del recorrido que busca mejorar la circulación del cortejo y aliviar algunos de los problemas de horarios arrastrados en los últimos años.

El nuevo itinerario fue aprobado por unanimidad en el Cabildo General Ordinario de Salida, celebrado el pasado 23 de enero, y ya ha sido comunicado oficialmente por la corporación a través de sus redes sociales.

Con esta modificación, el itinerario completo de la cofradía el Lunes Santo queda fijado de la siguiente manera:

Salida (16.45 horas) desde la Parroquia de los Santos Mártires, Plaza de los Mártires, Santa Lucía, Plaza Jesús de la Pasión, Santa Lucía, Granada, Plaza de la Constitución, Tribuna Principal (17.35), Marqués de Larios, Martínez, Atarazanas, Torregorda, Alameda Principal, Plaza de la Marina, Molina Lario, Torre Sur (19.35), Postigo de los Abades, Estación de Penitencia en la Catedral (19.45), Patio de los Naranjos, Císter, San Agustín, Plazuela Jesús Castellanos, Granada, Méndez Núñez, Uncibay, Casapalma, Álamos, Carretería, Nosquera, Comedias, Plaza de los Mártires y regreso a Santos Mártires (23.25).

Una respuesta a los problemas de horarios

La ampliación del itinerario no es un movimiento aislado. La Pasión lleva años lidiando con ajustes horarios complejos, especialmente desde este 2025, con su condición de hermandad que inaugura el Lunes Santo, una circunstancia que ha generado descontento interno y provocó que se presentaran recursos contra el acuerdo de las cofradías del Lunes Santo, de la Comisión de Horarios e Itinerarios y de la junta de gobierno de la Agrupación.

Además, la archicofradía persigue con este ajuste un objetivo que en los últimos años ha sido recurrente entre muchos hermanos y cofrades en general: estar más tiempo en la calle. En el entorno de la corporación existe la sensación de que gran parte de la procesión discurre “encorsetada” dentro del Recorrido Oficial, lo que reduce el peso —y la vivencia— de las calles propias de la hermandad. La incorporación de la subida por Casapalma en el regreso, y la ampliación del itinerario tras la estación de penitencia en la Catedral, busca precisamente dar más protagonismo a la calle y aliviar esa percepción de que el cortejo “se consume” en exceso bajo la óptica de las sillas y las tribunas.

La cofradía se pondrá en la calle 20 minutos antes que el pasado año y se encerrará en Los Mártires 30 minutos más tarde.

Tenso Lunes Santo de 2025

El cambio de recorrido llega aún con el eco del Lunes Santo de 2025, una jornada marcada por la inestabilidad meteorológica y la tensión en los horarios. Aquel año, el trono de la Pasión pasó por Tribuna a paso de tambor, en un gesto interpretado como protesta por la decisión de abrir el Lunes Santo. Además, se achacó a la corporación de los Mártires los retrasos acumulados y fue señalada como responsable de los desajustes del resto de la jornada.

Sin embargo, uno de los puntos clave del nuevo itinerario seguirá estando en la zona de Méndez Núñez, Uncibay y Casapalma, un auténtico nudo gordiano del Lunes Santo. Es en ese entorno donde el año pasado se registró un 'punto negro' entre la Pasión y los Gitanos, que sigue a la corporación de los Mártires tras la salida de la Catedral, cuando con el anterior orden de paso, esta la podía adelantar mientras estaba en el interior del Primer Templo.

Con este nuevo recorrido de la Pasión, Gitanos la seguirá también en la subida por Casapalma, un tramo que obligará a una coordinación milimétrica para evitar nuevos solapamientos.