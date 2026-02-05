Humildad y Paciencia: diez años para un misterio de Ruiz Montes llamado a marcar una época en Málaga

La hermandad de Humildad y Paciencia ha escrito este jueves una página de esas que, con el paso del tiempo, terminan siendo referencia en la historia, ya no solo de la corporación. El cabildo de hermanos ha aprobado por aclamación el proyecto en barro del nuevo grupo escultórico que acompañará al Cristo: una obra concebida por el imaginero malagueño José María Ruiz Montes, que necesitará entre ocho y diez años para hacerse realidad. Es, en esencia, un misterio que no nace para la prisa, sino para el tiempo. Y así lo han entendido los hermanos que, tras la experiencia vivida con el propio titular, confían en el genio del artista para completar el trance evangélico que el Señor representa en la cima del Gólgota.

La hermandad había presentado a los hermanos el boceto en barro en los días previos, con una premisa clara: no se permitían las fotografías. Un modo de proteger el proyecto en su fase más delicada y evitar así cualquier tipo de filtración. "Una bomba", decían algunos hermanos entusiasmados con lo que habían visto. "El conjunto aporta todo según la función de cada imagen y por su composición el Señor se ve desde todos los puntos", explicaban.

Ya en el cabildo de este jueves, el respaldo fue total. La propuesta salió adelante por aclamación, convirtiéndose en el nuevo horizonte patrimonial y devocional de una hermandad que ha sabido encontrar en su barrio un lenguaje propio y profundamente emocional.

Ruiz Montes y un Cristo que cambió su carrera

Que el autor sea José María Ruiz Montes no es un dato menor. El imaginero, malagueño de nacimiento y oficio, es también el creador de la imagen titular, el Cristo de la Humildad y Paciencia, esa talla que supuso un antes y un después en su trayectoria y que, desde su llegada, se instaló en el corazón de la gente con total naturalidad, ya que la imagen desborda unción y se hizo hueco de inmediato en La Unión y más allá de los muros de San Vicente de Paúl. También cada Domingo de Ramos.

La hermandad confía en que el grupo pueda estar terminado en ocho o diez años. La idea de la actual junta es ir incorporando nuevas figuras secundarias conforme el imaginero las vaya concluyendo y entregando, permitiendo que el misterio crezca por fases. Sin embargo, el hermano mayor, Antonio Río, explica que este calendario dependerá de la decisión de la futura junta de gobierno, dado que hay cabildo de elecciones dentro de cuatro meses y la estrategia podría ser distinta, reservando el estreno del conjunto para cuando el grupo esté completamente culminado.

Cuatro imágenes secundarias rodean al Señor, pero no ocultan su imagen. / Humildad y Paciencia

La escena: el Gólgota antes del martirio

El proyecto configura un grupo escultórico de cinco imágenes, incluida la del Señor, que recrea el momento previo a la crucifixión en el Gólgota, con una escena pensada para ser contemplada desde distintos ángulos y con un peso teológico y simbólico muy subrayado. Según el análisis artístico difundido por la corporación, el conjunto no nace como un simple acompañamiento ornamental, sino como una obra “de fondo”, inspirada en el Salmo 22, el gran texto bíblico del desamparo. La intención —explica la hermandad— es situar al espectador ante la paradoja de un "Dios rodeado de hostilidad" y, a la vez, profundamente solo, en una suerte de “soledad sitiada”. En esa lectura, Cristo no aparece como víctima pasiva, sino como el centro sereno que resiste en silencio mientras a su alrededor todo se agita.

Cristo de la Humildad y Paciencia: imagen sedente, en actitud de espera reflexiva. La talla mantiene rasgos singulares ya conocidos por los devotos, como la tierra del Huerto de los Olivos incrustada en las heridas y la salamandra sobre una calavera a sus pies, símbolo vinculado a la Resurrección.

La hermandad explica que el Señor queda cercado por un “cuadrante” de opresión formado por cuatro figuras —cuatro puntos cardinales del asedio—, dotando a la escena de una tensión casi claustrofóbica. Y añade un matiz histórico: los soldados no se plantean como “legionarios romanos” en el sentido popular, sino como tropas auxiliares destinadas en Judea, vinculadas a la Cohorte de Sebaste, un detalle que ayudaría a justificar la dureza de sus rostros y actitudes. En términos operativos, la hermandad enmarca a estas figuras en el quaternio, el destacamento de cuatro hombres encargado de la logística de una ejecución.

El centurión a caballo : preside la escena como autoridad romana. La hermandad subraya su porte “contenido” frente al esfuerzo físico de los subalternos, con una compostura que gobierna la acción desde la distancia. Su casco, decorado con la imagen de Marte , refuerza el contraste entre el poder militar y la humildad del Cristo. El caballo —de morfología inspirada en un Pura Raza Española — queda captado en un instante de tensión, con un movimiento contenido que añade teatralidad a la composición.

: preside la escena como autoridad romana. La hermandad subraya su porte “contenido” frente al esfuerzo físico de los subalternos, con una compostura que gobierna la acción desde la distancia. Su casco, decorado con la imagen de , refuerza el contraste entre el poder militar y la del Cristo. El caballo —de morfología inspirada en un — queda captado en un instante de tensión, con un movimiento contenido que añade teatralidad a la composición. El portador del Titulus Crucis : uno de los soldados aparece encargado de portar el Titulus Crucis (la tablilla del INRI ) y se trata, según el análisis, con un realismo duro, sin idealización amable.

: uno de los soldados aparece encargado de portar el (la tablilla del ) y se trata, según el análisis, con un realismo duro, sin idealización amable. El auxiliar arrodillado : ofrece a Cristo vino mezclado con mirra o hiel , un narcótico que el Señor rechaza para asumir el sacrificio. La hermandad interpreta que, incluso en esa acción, el personaje acaba “doblando la rodilla” ante Cristo, lectura reforzada con una filacteria con una cita de Filipenses 2:8 .

: ofrece a Cristo , un narcótico que el Señor para asumir el sacrificio. La hermandad interpreta que, incluso en esa acción, el personaje acaba “doblando la rodilla” ante Cristo, lectura reforzada con una filacteria con una cita de . El sayón: completa el conjunto el personaje que prepara la ejecución trabajando la madera con una barrena. Va sin armadura para facilitar el movimiento y concentra la fuerza en el gesto, con un lenguaje corporal de acción que acentúa el dramatismo del instante.

La hermandad remarca, además, que la composición huye de la frontalidad: está concebida para contemplarse en torno, como un misterio de “bulto redondo”, con una disposición en espiral que interpreta como “espiral del asedio”: abajo, el torbellino de actividad y violencia; arriba, el Cristo como eje quieto y elevado..

Perspectiva desde el lateral derecho del futuro grupo escultórico de Humildad y Paciencia. / Humildad y Paciencia

Boceto del grupo escultórico realizado por Ruiz Montes en 2019 y que marcó las líneas maestras del proyecto. / L. O.

Es la escena, todo girará alrededor del titular que aguarda y que define su propia advocación.

La iniciativa no nace de la nada. El punto de partida fue el dibujo abocetado a papel aprobado ya en 2019, que fijó las líneas maestras del conjunto. Y ahora, en 2026, el proyecto ha dado el paso definitivo con su aprobación formal por parte de los hermanos.del Domingo de Ramos.