El Nazareno de la Salud deja el Santo Ángel por Portada Alta y suspende su salida esta Cuaresma

El grupo parroquial del Nazareno de la Salud cambia de sede canónica. La corporación deja la iglesia del Santo Ángel para establecerse en la parroquia de San Antonio de Padua, en el barrio de Portada Alta, una decisión que llega acompañada de una consecuencia inmediata: queda suspendida la salida procesional prevista para el 21 de marzo de 2026, “con el objetivo de centrar todos nuestros esfuerzos en esta nueva etapa”, según recoge el comunicado remitido por la junta de gobierno.

La noticia supone un giro relevante en los primeros compases de una realidad joven y, hasta ahora, marcada por la convulsión. El grupo explica que, “tras un periodo de diálogo, reflexión y discernimiento”, se ha acordado el traslado a San Antonio de Padua, un paso que afrontan “con ilusión y esperanza”, entendiendo que es “una oportunidad de crecimiento espiritual y organizativo”.

En el texto, el grupo agradece la acogida del nuevo destino: “Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a Carmelo de las Heras de la Fuente, párroco de San Antonio de Padua, por su cercanía, acogida y plena disposición desde el primer momento”.

Una trayectoria reciente y no exenta de tensión

Los inicios del Nazareno de la Salud no han sido precisamente plácidos. La imagen fue presentada en Sevilla sin tener garantizada, entonces, su admisión en el Santo Ángel. Finalmente, el proyecto salió adelante: se aprobaron los estatutos como grupo parroquial y el párroco Federico Cortés los admitió, además de bendecir la talla realizada por José María Leal.

El grupo, además, llegó a realizar su primera salida por las calles de Huelin durante la Cuaresma de 2025, coincidiendo con el día del pregón, una puesta de largo que apuntaló su presencia pública y su vinculación al entorno.

El propio comunicado justifica la decisión de no procesionar este año por el cambio de sede y la reorganización que conlleva. “Conscientes de que este cambio implica un proceso de adaptación y reorganización”, añaden, “se ha decidido que no se realizará la salida procesional prevista para el día 21 de marzo de 2026”. Y rematan: “Esta decisión se toma desde la responsabilidad y el convencimiento de que contribuirá al fortalecimiento futuro del Grupo Parroquial”.

Imagen donada a la parroquia

En conversación con el párroco del Santo Ángel Custodio, Federico Cortés, sobre el cambio de sede canónica, el sacerdote trasladó que la realidad del colectivo era muy limitada, con “poca capacidad de acción e implicación”. Cortés subrayó que la experiencia en esta iglesia “no ha sido buena” y que ya trasladó al grupo que este año no veía conveniente una salida procesional, al entender que “no era interesante para el fortalecimiento” de la corporación; en su opinión, el traslado podría responder, en parte, a la búsqueda de un destino “donde no le vayan a poner tantas trabas”.

El párroco puso el foco en el punto más sensible: la donación de la imagen que, como grupo parroquial, se formalizó en su día a favor de la parroquia, lo que obliga ahora a una tramitación específica para resolver su situación jurídica. Según explicó, tras hablar con el Obispado, el Santo Ángel está dispuesto a renunciar a la donación, pero el proceso requiere que la nueva sede acepte expresamente esa donación y que el Obispado apruebe tanto la renuncia como la aceptación, al tratarse de “enajenar un bien” sobre el que el párroco insiste en que “no soy nadie para regalar nada”, aunque confía en que “no debe haber problemas” si se siguen los cauces establecidos.

Un templo con memoria cofrade: Dolores de San Carlos

La llegada a San Antonio de Padua también activa recuerdos en la historia reciente de la religiosidad popular malagueña. Esta iglesia fue sede del antiguo grupo de fieles de la Virgen de Dolores de San Carlos, que en los años 90 procesionaba el Viernes de Dolores por las calles de la feligresía. Aquella experiencia es el antecedente inmediato de la actual hermandad de la Mediadora, tras su traslado al Ave María, en la barriada de Las Delicias.

La corporación encara el traslado con un mensaje de continuidad y arraigo en el barrio. “Afrontamos este nuevo camino con fe renovada, unidos en la oración y con el firme compromiso de seguir trabajando por nuestros titulares, nuestra comunidad parroquial y el barrio de Portada Alta”, señala el texto, que anuncia que el proceso y los próximos pasos se irán comunicando en sus redes sociales oficiales.