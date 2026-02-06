Málaga dedica una calle al diseñador cofrade Fernando Prini en Guadalmar

Fernando Prini tendrá una calle en Málaga. El Ayuntamiento ha acordado dedicar una vía al diseñador cofrade, una de las figuras más influyentes de la estética procesional contemporánea, tras una iniciativa promovida por la Archicofradía de la Pasión, la Archicofradía de los Dolores de San Juan y la Hermandad del Rocío de Málaga, respaldada por una intensa campaña de recogida de firmas. La denominación aprobada, 'Diseñador Fernando Prini', se asigna a una semirrotonda situada al final de la calle Acacias, en Guadalmar, dentro del distrito de Churriana, según recoge la resolución municipal dictada el pasado mes de enero.

La elección del emplazamiento no es casual. La nueva calle se sitúa en el entorno donde Fernando Prini residía, un espacio íntimamente vinculado a su vida personal y a su proceso creativo. Desde ese lugar, frente al Mediterráneo, el diseñador concibió buena parte de una obra que marcó a generaciones de cofrades y dejó una impronta reconocible en la Semana Santa de Málaga y de toda Andalucía.

El acuerdo municipal culmina así un procedimiento administrativo que ha seguido los cauces reglamentarios y que fue notificado oficialmente a finales de enero.

Impulso de sus hermandades

La iniciativa partió de las tres corporaciones a las que Prini estuvo estrechamente vinculado en vida: la Pasión, Dolores de San Juan y el Rocío de Málaga, que elevaron formalmente la solicitud al Consistorio tras su fallecimiento, el pasado 11 de mayo de 2025, con solo 63 años de edad. Las hermandades coincidieron en señalar la necesidad de que la ciudad reconociera de forma permanente la aportación de un creador clave para el patrimonio artístico cofrade.

Fernando Prini fue autor de diseños que forman parte del imaginario procesional malagueño, con trabajos repartidos por la mayoría de las hermandades de la capital y una notable proyección fuera de ella. Su estilo, elegante y personal, lo convirtió en referente indiscutible del diseño cofrade andaluz.

Un creador clave del patrimonio cofrade malagueño

Fernando Prini (Málaga, 1961) creció en el entorno de la feligresía de los Santos Mártires y en una familia muy vinculada a la Esperanza. Por cercanía acabó integrándose en la Archicofradía de Pasión, donde formó parte durante años de su junta de gobierno y contribuyó de forma decisiva a perfilar el sello estético que hoy identifica a la corporación. Fue también hermano de Dolores de San Juan, para la que trabajó durante más de cuatro décadas, y del Rocío de Málaga, hermandad a la que dejó diseños emblemáticos como su carreta de plata.

Autodidacta y apasionado del dibujo desde niño —con la iconografía religiosa y el universo cofrade como terreno natural—, compatibilizó su faceta artística con su labor profesional como ingeniero técnico industrial y empleado desde 1988 en DENSO TEN (antes Fujitsu España). Su trayectoria creativa arrancó muy joven y, desde principios de los años 80, su firma se extendió por la Semana Santa: coronas, palios, túnicas, mantos, estandartes y diseños completos de ajuar y conjuntos procesionales. Su huella alcanzó a prácticamente todas las cofradías de Málaga, con especial peso en la Pasión y Dolores de San Juan, para las que ideó buena parte de su corpus artístico.

Un respaldo social amplio

La propuesta contó desde el primer momento con un respaldo social muy significativo. A la petición institucional se sumaron más de un centenar de apoyos formales de hermandades, entidades, artistas y particulares, además de una recogida de firmas que superó ampliamente el millar en distintos puntos de la ciudad y más de 700 adhesiones a través de la plataforma Change.org.

Un apoyo que, según las corporaciones promotoras, refleja el cariño y el reconocimiento que Málaga profesa a la figura de Prini, tanto por su obra como por su dimensión humana.

Las hermandades impulsoras han agradecido públicamente la sensibilidad del Ayuntamiento de Málaga al atender la petición y permitir que el nombre de Fernando Prini quede incorporado de forma estable al callejero de la ciudad. Un gesto que fija su legado más allá de los talleres y los templos, y que inscribe al diseñador cofrade en la memoria urbana y sentimental de Málaga, allí donde vivió, creó y dejó una huella imborrable.