La Agrupación de Cofradías busca el cartel infantil de la Semana Santa de Málaga 2026

La Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga vuelve a mirar a los más jóvenes con la convocatoria de una nueva edición del Concurso Infantil de Dibujo, una cita ya consolidada que se integra en el Programa Escolar 2026 y que busca acercar la Semana Santa a niños y adolescentes desde la creatividad y la emoción. La iniciativa, impulsada por la Comisión de Juventud e Infancia, invita a los escolares a expresar, a través del dibujo, su particular manera de entender y vivir una de las tradiciones más arraigadas de la ciudad.

El certamen está dirigido a alumnos que cursen 5º y 6º de Educación Primaria, así como 1º y 2º de ESO. El tema elegido para esta edición será “La Semana Santa de Málaga 2026”, permitiendo a los participantes plasmar escenas, sentimientos o símbolos vinculados a la celebración.

Características de los trabajos

Los dibujos deberán realizarse en formato DIN A4, en posición vertical y a color, quedando excluidas las obras en blanco y negro. Cada escolar podrá presentar un único trabajo, en el que deberá figurar de forma visible la leyenda “SEMANA SANTA DE MÁLAGA 2026”.

En el reverso de cada dibujo deberán constar los datos personales del participante —nombre completo, edad, curso, dirección y teléfono— junto con la autorización firmada por el padre, madre o tutor legal. No se admitirán obras que incluyan referencias escritas a hermandades concretas.

Las obras deberán entregarse en la sede de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga antes del 2 de marzo de 2026, fecha límite para participar en el concurso.

El jurado y los premios

Un jurado de cinco miembros, integrado por representantes de la Comisión de Juventud, de los centros educativos participantes y por un hermano mayor, será el encargado de valorar los trabajos, atendiendo especialmente a la creatividad y a la calidad artística.

Se concederán dos premios:

Primer Premio : el dibujo será elegido como Cartel Oficial Infantil de la Semana Santa de Málaga 2026 , además de una tarjeta regalo de 150 euros de Olimpia Bellas Artes .

: el dibujo será elegido como , además de una de . Segundo Premio: tarjeta regalo de 100 euros del mismo establecimiento.

La presentación oficial del cartel infantil y la entrega de premios se celebrarán el 5 de marzo, a las 19.00 horas, en la sede de la Agrupación.

Fomentar la Semana Santa del futuro

Todos los trabajos presentados pasarán a formar parte del fondo de la Agrupación de Cofradías, que se reserva su uso con fines culturales y divulgativos. La participación implica la aceptación íntegra de las bases del certamen.

Con esta convocatoria, la Agrupación refuerza su apuesta por la educación, la transmisión de valores y el relevo generacional, animando a los escolares malagueños a dibujar la ilusión de la Semana Santa y a sentirse parte activa de una tradición que se aprende, también, desde la infancia.

Para cualquier consulta, las familias y centros educativos pueden dirigirse a la Comisión de Juventud e Infancia de la Agrupación de Cofradías.