El obispo Satué inicia en los Mártires unos ejercicios espirituales inéditos para los cofrades de Málaga

La Cuaresma asoma ya por el calendario. La parroquia de los Santos Mártires ha acogido este lunes la primera jornada de los Ejercicios Espirituales para cofrades que imparte el obispo de Málaga, José Antonio Satué, una iniciativa inédita en la ciudad organizada por la diócesis de Málaga en colaboración con la Agrupación de Cofradías. Más de 300 cofrades llenaron el templo en el inicio de este ciclo de cinco sesiones, concebido como preparación espiritual a la próxima Semana Santa.

La formación comenzó puntualmente a las 20.00 horas, con el templo completamente lleno, todos los bancos ocupados, un centenar de sillas adicionales y numerosos asistentes de pie en el bajo coro. El obispo, recién llegado de Melilla, se estrena así en su primera Cuaresma al frente de la diócesis con una propuesta dirigida específicamente al mundo cofrade.

Cinco jornadas en la antesala del Miércoles de Ceniza

Los ejercicios espirituales se desarrollan del 9 al 13 de febrero, en la semana previa al Miércoles de Ceniza, y plantean un itinerario completo de preparación cuaresmal. Cada jornada aborda una temática concreta orientada a la reflexión personal y comunitaria.

La sesión inaugural estuvo centrada en valorar y agradecer los dones de Dios, a partir del Evangelio de San Mateo, bajo el título Dar gracias a Dios.

“Sin Cristo, las procesiones son ritos vacíos”

Durante su meditación, el obispo de Málaga subrayó la necesidad de situar a Cristo en el centro de la vida cofrade. “No basta con hacer cosas. Hace falta el fuego, que se llama Jesús. Sin él las procesiones son ritos vacíos y meros desfiles pomposos”, afirmó.

Satué invitó a los cofrades a preguntarse si “se pierde el fuego de Cristo” en las celebraciones, en la acción social o en la vida familiar, y advirtió del riesgo de caer en la rutina.

Un Dios Padre y cercano

Otro de los ejes de la catequesis fue la imagen de Dios. El obispo señaló que Jesús no percibe a Dios como una amenaza y alertó de las visiones coactivas que aún perviven. “Para Jesús, Dios es su abba, su Padre, con un matiz de ternura, cariño y cercanía”, explicó.

“Pidamos la gracia de sentirnos hijos queridos por Dios. No es un inspector de Hacienda ni un jefe exigente”, añadió, animando a los presentes a vivir la fe desde la confianza.

Agradecer los dones y no dar nada por supuesto

Satué insistió en la importancia de la gratitud, animando a “desterrar” las palabras normal y natural, que —según señaló— dificultan el agradecimiento al dar las cosas por descontadas.

Invitó a dar gracias por la vida, el trabajo, el pan y el servicio cofrade entendido como un don, así como por el regalo gratuito de la fe. En este sentido, animó a recordar a las personas que han influido en la propia historia de fe y a reconocer los dones recibidos para evitar la idolatría de los bienes materiales.

Recomendación de la oración y de San Ignacio

En el tramo final de la meditación, el obispo animó a los cofrades a preparar y cuidar los momentos de oración, recomendando el método de San Ignacio de Loyola como ayuda para profundizar en la vida espiritual.

Antes de comenzar la charla, los asistentes cantaron el cumpleaños feliz al prelado, que el pasado día 6 cumplió 58 años.

Representación institucional y continuidad del ciclo

Entre los asistentes se encontraban el presidente de la Agrupación de Cofradías, José Carlos Garín, varios hermanos mayores y miembros de juntas de gobierno, así como el párroco de los Santos Mártires y vicario para el Laicado, Manuel Ángel Santiago, junto a otros responsables eclesiásticos.

Noticias relacionadas

El ciclo continuará este martes con una meditación centrada en el reconocimiento del pecado y el perdón, para abordar en las siguientes jornadas la construcción del Reino, la cruz y culminar el viernes con una reflexión sobre la Pascua como envío.