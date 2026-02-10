Berzosa culminará el proyecto pictórico del Oratorio de las Penas con una nueva intervención en la pared lateral izquierda

La hermandad de las Penas de Málaga ya tiene luz verde de sus hermanos para rematar la que muchos consideran la “capilla sixtina” cofrade de la ciudad. El cabildo extraordinario celebrado este martes ha aprobado la intervención en un paño lateral del Oratorio de Santa María Reina y Madre, una actuación que incorporará una nueva pintura mural del artista malagueño Raúl Berzosa y que se será una realidad, según la corporación, en el otoño de 2026. El objetivo: culminar el proyecto pictórico original de la decoración interior del templo, consagrado al culto el 1 de noviembre de 2008.

La hermana mayor, Ángela Guerrero, ha explicado que el proyecto de decoración integral del oratorio contemplaba desde el principio este espacio, aunque finalmente no pudo acometerse en su momento. Ahora, con el respaldo del cabildo, la hermandad retoma aquella idea para cerrar definitivamente un programa iconográfico que ha convertido este oratorio en un referente del arte sacro contemporáneo en Málaga.

La pared lateral izquierda

La intervención se realizará en la pared lateral izquierda, el lugar donde habitualmente se ubica el Cristo de la Agonía, cuando no preside la capilla. Allí se ejecutará una pintura que ocupará todo el paño, firmada por Raúl Berzosa, que regresará así a un espacio que lleva su sello desde los primeros años del templo: las pinturas murales del oratorio se desarrolló por fases desde 2008 y tuvieron su hito más reconocido con la culminación del techo en 2014.

Boceto de la pintura moral que ejecutará Raúl Berzosa en el oratorio de las Penas. / Hermandad de las Penas

La nueva obra: la Ciudad de Jerusalén en tres niveles

Según el proyecto expuesto por el artista, el nuevo mural se articulará en tres “dimensiones”:

En la zona superior , una representación de Dios Padre y el Espíritu Santo entre nubes.

, una representación de y el entre nubes. En la parte central , un paisaje como transición iconográfica.

, un como transición iconográfica. En la zona inferior, la Ciudad de Jerusalén, como horizonte simbólico y teológico del conjunto.

Con esta composición, Berzosa pondrá el broche a una decoración interior que ya se apoya en un programa muy reconocible: los 'Triunfos' que recorren los arcos y muros, con escenas dedicadas al triunfo de la Eucaristía, de la Iglesia, de la Caridad o de la Santa Cruz, entre otras alegorías.

Entronización del Cristo de la Agonía bajo la bóveda decorada por Berzosa del oratorio de las Penas. / L. O.

Un oratorio convertido en referencia

La magnitud del trabajo previo explica el interés que despierta cada nueva fase. El techo del oratorio —de unos 140 metros cuadrados, dedicado a la Coronación de la Virgen— es una de las piezas más celebradas del conjunto, realizado con técnica de acrílico sobre muro.

La proyección de estas pinturas llegó incluso al ámbito eclesial: la diócesis de Málaga recogió en su día el interés de Benedicto XVI por los detalles del programa pictórico al conocer imágenes del techo.

Con el proyecto ya aprobado por los hermanos, la hermandad fija el horizonte en el otoño de 2026 para ver ejecutada la intervención. Será entonces cuando el oratorio cierre el círculo de su decoración interior con una nueva escena de Berzosa, llamada a integrarse en el discurso visual que ha hecho de este espacio uno de los enclaves más singulares del patrimonio cofrade malagueño.

Hermanamiento con Viñeros

El cabildo de las Penas también ha aprobado en su sesión de este martes el hermanamiento con la Hermandad Sacramental de Viñeros, un acuerdo que estrecha los lazos entre dos corporaciones vecinas del Centro, apenas separadas por 50 metros por la calle Arco de la Cabeza. La iniciativa parte de la Gremial de Viñeros y se enmarca en la conmemoración del 50 aniversario de la bendición del Nazareno, obra de Francisco Buiza Fernández, un hito que cobra un sentido especial en clave patrimonial al compartir autoría con el Santísimo Cristo de la Agonía.