Así será el Vía Crucis de la Agrupación con el Nazareno de Viñeros: horarios, itinerario y detalles

El Vía Crucis oficial de la Agrupación de Cofradías de Málaga tendrá lugar el próximo viernes 20 de febrero de 2026, con la imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Viñeros presidiendo el acto penitencial en la Santa Iglesia Catedral. Lo hará con motivo del 50 aniversario de la bendición de la imagen, obra de Francisco Buiza Fernández.

Como ha informado la institución supracofrade, los actos comenzarán el Miércoles de Ceniza, 18 de febrero, con el traslado de la imagen desde su templo de la Aurora y Divina Providencia a San Julián, sede de la Agrupación de Cofradías, de donde saldrá cumpliendo el reglamento, a pesar de que se trata de dos iglesias muy cercanas. A las 21.30 horas, la comitiva recorrerá el siguiente itinerario: Arco de la Cabeza, Muro de las Catalinas, Nosquera e Iglesia de San Julián.

Durante su estancia en San Julián, el Cristo estará expuesto para veneración de los fieles con un horario especial de apertura. Así, el jueves el horario de apertura de San Julián será de 10.30 a 12.30 horas y de 17.30 a 20.30 horas. El viernes a su vez, el horario de apertura será de 10.30 a 12.30 horas.

Cartel anunciador del Vía Crucis de la Agrupación con el Nazareno de Viñeros. / Agrupación de Cofradías

Itinerario y horarios

Ya el viernes 20 de febrero, el recorrido del Nazareno comenzará a las 19.15 horas desde la iglesia de San Julián hasta la Catedral. El itinerario será: Nosquera, Santa Lucía, Granada, Plaza del Carbón, Plaza del Siglo, Duque de la Victoria, Císter, Patio de los Naranjos, y finalmente el Primer Templo, donde se espera la llegada del Nazareno a las 20.15 horas.

De camino a la Catedral, la imagen irá en silencio.

El Vía Crucis comenzará a las 20.30 horas y contará con la participación de la Coral Polifónica de Viñeros, de la propia corporación. Tras esta celebración, la procesión de regreso de la imagen comenzará a las 21.30 horas con un recorrido por calles estrechas y poco habituales en procesiones, como Salinas, Fresca o Santa María, entre otras. El recorrido será el siguiente: Císter, Santa María, Plaza del Obispo, Salinas, Fresca, Santa María, Plaza de la Constitución, Compañía, Pozos Dulces, Plazuela Virgen de las Penas, Arco de la Cabeza, Andrés Pérez, hasta su templo.

El regreso será acompañado por la cuerda de metales de la Agrupación Musical San Lorenzo Mártir, que pondrá la música en el cortejo de vuelta.

Novedades del Vía Crucis: horquillas y túnica lisa

En esta edición, la imagen del Nazareno será portada sobre las andas del rosario vespertino de la Virgen del Traspaso y Soledad de Viñeros, adaptadas para la ocasión, que descansarán sobre horquillas, cedidas por la cofradía de los Estudiantes de Antequera, recuperando una tradición histórica que se utilizaba en Málaga hasta el siglo XIX, tal y como la hermandad lo aprobó en cabildo. También se ha optado por que el Nazareno lleve una túnica lisa, dando un toque sobrio al acto penitencial.