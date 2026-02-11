La UMA busca “desactivar” la guerra del líquido anticera con una capa protectora del pavimiento y que evite resbalones

La discusión sobre el líquido anticera se ha instalado en la trastienda de la Semana Santa de Málaga desde hace años. Las cofradías señalan su uso como un problema por los resbalones, las manchas en el bajo de los hábitos y la imagen —ya habitual— de dos operarios de Limasam avanzando a pocos metros de la cruz guía de cada procesión. El Ayuntamiento lo mantiene para facilitar la retirada de las gotas de vela que caen al suelo, pero ha mostrado mayor disposición a corregir los problemas señalados por las hermandades y continúa investigando posibles soluciones para hacer compatible la protección del parvimento, la limpieza de la ciudad y la seguridad de los cofrades. El grupo de investigación del Departamento de Química Inorgánica, Cristalografía y Mineralogía de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga, dirigido por el profesor Paco Franco, trabaja desde septiembre de 2024 en una alternativa técnica para abordar este problema. Según explica, en conversación con este periódico, el enfoque actual prioriza el desarrollo de una capa protectora —que denomina “capa de sacrificio”— que evite la adhesión directa de la cera a la piedra y, a la vez, mejore la adherencia para minimizar el riesgo de caídas.

La investigación se activa tras un encargo del Ayuntamiento de Málaga. “La primera vez que traslada esa preocupación a la Universidad de Málaga es en octubre de 2024”, señala, en referencia a la concejala Teresa Porras. El Consistorio trasladó la necesidad de evaluar el producto usado y su incidencia en la seguridad urbana. Se trataba de un compuesto fabricado en Vitoria por Laboratorios AB que, aplicado sobre el suelo del casco histórico de Málaga, resultaba peligroso. La Semana Santa de 2024 fue significativamente dramática, con varios accidentados.

El investigador subraya que la preocupación tiene dos vertientes: por un lado, la conservación del pavimento rocoso del Centro; por otro, la seguridad de quienes transitan por el recorrido durante los días de procesiones. “La roca que hay en el pavimento es patrimonio del malagueño y debe ser cuidada”, afirma.

Daño al pavimento: cera caliente y porosidad

Uno de los argumentos del equipo es el impacto de la cera sobre la piedra. Franco apunta que la cera puede afectar al sistema poroso del material y generar daños persistentes: “Cuando la temperatura que tiene la cera al caer es demasiado alta, daña la roca para siempre, dejando una mancha que perdura en el tiempo”. En su análisis, la retirada posterior no siempre evita el problema, porque parte del residuo puede penetrar o quedar fijado, especialmente si hay calor y porosidad.

El grupo estudió inicialmente la posibilidad de modificar el líquido anticera añadiendo aditivos para aumentar el rozamiento sin perder la capacidad antiadherente. Sin embargo, el profesor resume que esa vía no dio resultados suficientes: “Hemos probado unas líneas y hemos descartado otras, porque trabajar sobre la fórmula del líquido anticera no nos daba los resultados”. Franco detalla además una limitación práctica: el fabricante no facilitó la composición “bajo secreto de patente”, lo que condicionó los ensayos y la capacidad de reformulación.

La cera puede afectar al sistema poroso de la piedra del pavimiento y generar daños persistentes, como se aprecia en la imagen. / L. O.

La novedad: una capa protectora que evita que la cera llegue a la roca

"Probamos a modificar el compuesto añadiéndole partículas tipo árido para aumentar el agarre y reducir el riesgo de deslizamiento, sin perder su capacidad de repeler la cera. Sin embargo, los ensayos no dieron el resultado esperado: no logramos que el producto ganara suficiente fricción ni que dejara de resbalar", explica el científico. La conclusión fue que es muy difícil conseguir un líquido anticera completamente seguro en ese sentido, porque una simple película de agua —como cuando llueve— ya puede volver el suelo resbaladizo. Por eso, el equipo de investigadores cambió de estrategia.

El eje del trabajo actual es una capa antideslizante que actúe como barrera entre la cera y la piedra. “Decidimos trabajar en la creación de una capa protectora sobre la roca”, explica. La idea es que “la cera no se pega en la roca, sino sobre la capa”. El diseño plantea que esa película sea “amigable con la roca” y se vaya desgastando con el uso, de forma que tras la Semana Santa quede un residuo reducido que pueda eliminarse con limpieza convencional: “Tras el Domingo de Resurrección quedaría simplemente un pequeño resto que se podría eliminar con facilidad con un lavado suave”.

Teresa Porras: “Mi objetivo es no ir delante de los tronos”

La concejala de Servicios Operativos y responsable de Limasam, Teresa Porras, comparte el objetivo de reducir el impacto del dispositivo sobre el discurrir de las procesiones. “Mi objetivo es no ir delante de los tronos, sino todo lo contrario”, afirma en conversación con La Opinión de Málaga. Porras insiste en que el Ayuntamiento quiere avanzar hacia un escenario en el que no sea necesario usar el líquido anticera, pero supedita el paso a que las pruebas que aún quedan de aquí a Semana Santa ofrezcan garantías. Y plantea una idea que afecta directamente a la logística cofrade y a la convivencia en el Centro durante esos días: comprobar si la base protectora puede aplicarse antes del Domingo de Ramos y mantenerse hasta el final. “Le decía a Franco que había que ver si echándolo el Sábado de Pasión se podía quedar hasta el final de la Semana Santa”, explica.

Dos empleadas echan líquido anticera este Jueves Santo de 2025 en la calle Compañía / Álex Zea

La pregunta que lo cambia todo: ¿se puede limpiar sin llevarse la capa?

El punto crítico, según Porras, es saber qué ocurre si se friega o se baldea a diario. “Si yo friego, ¿qué pasa?… ¿Se sigue manteniendo o me la llevo con el agua?”, plantea. Hasta conocer ese resultado, evita comprometer un modelo: “Hasta que no sepa realmente el tema no puedo barajar qué opciones voy a hacer”.

La concejala introduce además una comparación con otras ciudades: “En Sevilla se queda la cera toda la Semana Santa y se quita después”. Si en Málaga la capa protegiera el pavimento y aguantara el tránsito, la opción sería similar, según reconoce la edil.

Dos escenarios sobre la mesa: calles limpias cada mañana o retirada final

Con la investigación de la UMA, el Ayuntamiento podría elegir entre dos esquemas, ambos con implicaciones cofrades y urbanas:

Capa protectora + anticera: se mantiene la limpieza diaria y el objetivo de amanecer sin cera, pero con un pavimento preparado para reducir el riesgo de resbalones. Solo capa protectora: se reduce la intervención durante los cortejos (menos operarios delante) y la cera se retira al final, siempre que la capa proteja la piedra y no se degrade.

Franco lo resume como una decisión que excede al laboratorio: “Son decisiones políticas”. Y lo formula con claridad: “El Ayuntamiento tiene que decidir si quiere tener las calles limpias durante la Semana Santa o si quiere almacenar la cera caída durante toda la semana, porque el agua a presión, con la presión de las máquinas que tiene Limasam, seguro que afectaría seriamente".

Investigación abierta y cambios en proveedores

Porras sostiene que la investigación “no se ha parado” y que el Consistorio ya ha tomado decisiones respecto al proveedor del producto. “Nosotros ya no compramos nada a Vitoria”, afirma, en referencia a la empresa suministradora, y explica que no se iba a impulsar investigación desde esa vía: “No iban a hacer ninguna investigación como empresa, porque aseguran que su producto funciona y, sin embargo, Málaga era la única ciudad donde tenía problemas”.

Franco, por su parte, insiste en la continuidad del trabajo con contacto frecuente con el Ayuntamiento: “El contacto es habitual a lo largo del año, no se deja para las vísperas”. El equipo, precisa, lo forman siete personas y cuenta con apoyo técnico: “Siete personas forman parte del grupo… también hay una ingeniera”.

Un problema cofrade que sigue abierto

Mientras el Ayuntamiento busca una salida técnica, las cofradías mantienen el foco en los efectos colaterales del modelo actual. Franco recoge ese malestar: el producto es “enemigo de los cofrades” por los resbalones, por las manchas en bajos de túnicas y capas —“no se pueden eliminar en tintorería si pasa el tiempo”— y por el impacto estético de ver a Limasam delante de cada procesión.

La investigación universitaria no pretende entrar en gustos, sino reducir daños medibles: menos cera penetrando en la piedra, menos superficie deslizante y menos necesidad de intervención constante. “Los científicos somos neutrales”, remacha Franco. “La UMA ofrece soluciones y es el Ayuntamiento quien tiene que decidir”.

Por su parte, el presidente de la Agrupación de Cofradías, José Carlos Garín, elude pronunciarse sobre estos avances que dice que desconoce, pero insiste en las hermandades "confían en que existe margen de mejora". En esa línea, el presidente de la institución subraya que la Agrupación no se cierra a los avances técnicos siempre que se traduzcan en mejoras medibles sobre el terreno: menos riesgo de resbalones, menos impacto sobre túnicas y capas y menor interferencia con la estética del cortejo.

Un año más de investigación

La investigación continuará durante el próximo año con un objetivo claro: ajustar la duración del tratamiento sin que eso complique su aplicación. Los productos que aguantan más tiempo suelen necesitar más horas para secarse, y el recorrido procesional no puede mantenerse cerrado durante toda una jornada. Por eso, la fórmula debe secar con rapidez, pero también resistir el paso de miles de personas y no degradarse en pocos días, porque entonces habría que reaplicarla. En definitiva, se busca un equilibrio entre secado rápido y resistencia al desgaste.

Franco asegura que el resultado de su trabajo está siendo tan exitoso, que se han puesto en contacto con el equipo varios municipios del Levante español para interesarse en su aplicación.