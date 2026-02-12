La nueva decoración de la capilla de la Piedad se inspira en la peana de Ángel Sarmiento para El Verbo Encarnado

La restauración del interior de la capilla de la Piedad en el barrio del Molinillo está tomando forma bajo la influencia de la peana realizada por Ángel Sarmiento para El Verbo Encarnado. Esta pieza, que destaca por su elegancia y detalle, ha servido como referencia para la nueva decoración que embellecerá la ermita callejera, que albergará a la Virgen de la Piedad tras una reforma integral que la hermandad confía en que esté terminada para final de febrero, aunque es probable que se prolongue aún más en el tiempo, lo que podría obligar a la corporación a celebrar el traslado de la mañana del Domingo de Pasión desde la parroquia de San Dámaso Papa, donde la imagen recibe culto provisional con motivo de estas obras.

La Piedad fue trasladada de forma privada a este templo para que los trabajos pudieran comenzar el pasado 19 de enero. Esta rehabilitación, financiada por el Instituto Municipal de la Vivienda (IMV), tiene como principal objetivo dotar al espacio de una nueva decoración acorde con la imagen de la Virgen. Los trabajos, que en principio iban a tener una duración de tres semanas, se prolongarán más allá de lo previsto, por lo que presumiblemente la inauguración no podrá realizarse antes de la Semana Santa. Al menos, eso calcula el responsable del proyecto, el cofrade Miguel Ángel Blanco.

Una nueva imagen para la capilla

Blanco explica que el diseño neoclásico y academicista de la nueva decoración de la capilla ha sido adaptado cuidadosamente para resaltar la imagen de la Virgen, para la que se construye un pequeño retablo camarín que se adaptará perfectamente al grupo escultórico tallado por Francisco Palma Burgos. El diseño destaca por su elegancia y armonía, con un arco de medio punto acristalado que dará acceso al camarín, el cual se presenta en una estructura con tres caras achaflanadas: una central y dos laterales. La imagen de la Virgen se ubicará en el intradós de esta hornacina, creando una sensación de profundidad, según explica Blanco. Detrás de la imagen, el techo culminará en una semibóveda o casco de media naranja, una solución arquitectónica sencilla pero que aportará una gran elegancia al conjunto.

El espacio será decorado con yeserías discretas y sutiles, que acentúan la sobriedad del diseño, mientras que el frontal de la peana de la Virgen, justo debajo del acristalamiento, incorporará el motivo alegórico de la Piedad que en su día ejecutó Sarmiento y que ya se presentó en la exposición El Verbo Encarnado y que representa la fortaleza y el regazo regio de la Virgen, evocando un simbolismo de protección y resistencia. Según explicó Blanco, la pieza más destacada será este motivo alegórico de la Piedad que se presentó en esta muestra que se celebró con motivo del centenario de la Agrupación de Cofradías, aunque de forma provisional, ya que Sarmiento se ha comprometido a recrear la misma peana, "pero con materiales nobles", después de Semana Santa.

La capilla de la Piedad, en La Cruz del Molinillo. / Álex Zea

Retrasos en la obra

Según Francisco Ibáñez, hermano mayor de la Piedad, “las obras se saben cuándo empiezan, pero no cuándo terminan”, y aunque espera que la obra pueda estar terminada en pocas semanas, reconoce que todavía queda. Una demora motivada también por el encargo de la puerta acristalada del camarín. Así que no descartan un 'plan B' para llevar a cabo el traslado del Domingo de Pasión.

El hermano mayor reconoce el compromiso mostrado por el IMV, que ha asumido casi todos los costos de una reforma, que a la vez garantizará que la imagen esté mejor aislada y protegida. Así, la capilla no solo se convertirá en un espacio más bello y estético, sino que también quedará perfectamente climatizada y aislada de los problemas de humedad. De hecho, la capilla actual se levantó tras la demolición de la original, por imperativos urbanísticos, en 1999, lo que permitió el ensanchamiento de la calle y su integración en una actuación inmobiliaria de pisos VPO del Ayuntamiento.

Para preservar su historia, se construyó una nueva ermita siete metros atrás de su emplazamiento primitivo, respetando la estética de los oratorios callejeros del siglo XVIII. Durante el derribo, se descubrieron pinturas murales en la fachada, que fueron restauradas y añadidas a la nueva edificación por la empresa Quibla Restaura. La capilla, con sillares almohadillados y detalles en colores rojo, ocre, negro y blanco, fue bendecida el 11 de febrero de 2005, bajo la dirección del arquitecto Álvaro Mendiola.

Cristal con tratamiento antireflejante

Ibáñez recuerda cómo la nueva capilla garantizaba que la imagen permaneciera aislada de la humedad originada por los arroyos subterráneos y se mantuviera a una temperatura constante. Para ello, se incorporó una gran cristalera, que no solo protegía la obra de la humedad, sino también de la contaminación y los gases derivados del constante tráfico en La Cruz del Molinillo. Sin embargo, este cristal causaba un fuerte reflejo, dificultando la admiración clara de la Virgen. El nuevo será más pequeño y contará con un tratamiento antivandálico y antireflejante.

La capilla, de hecho, ha sido objeto recientemente del robo del cepillo, por lo que la seguridad es clave.

La intervención en el interior se suma a la ya realizada por el IMV en las fachadas hace un año y medio, para limpiar la ermita de los efectos de la calima. Además, se incoporó una campana a la espadaña.

Estos trabajos también sustituirán la reja actual.

Noticias relacionadas

Esta restauración y puesta en valor de la capilla se enmarca dentro del programa de actos que la hermandad prepara con motivo de su centenario fundacional.