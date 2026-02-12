Zamarrilla revive la resistencia de Málaga ante Napoleón con un acto pionero ante la ermita

Con el eco de una epopeya que ha marcado el imaginario colectivo de la ciudad, la histórica ermita de Zamarrilla, volverá a ser el centro de atención este domingo en Málaga gracías a la Asociación Histórico‑Cultural Teodoro Reding, colectivo que desde 2006 se dedica a recuperar y divulgar la historia local en el contexto de la Guerra de la Independencia y las invasiones napoleónicas, y que celebrará un acto conmemorativo que aspira a consolidarse en el calendario cultural anual de la capital malagueña.

La jornada, que comenzará a las 11.00 horas con un recorrido histórico‑cultural desde la iglesia del Carmen hasta la plaza de la Constitución, es parte de una tradición que rememora la resistencia de Málaga frente al ejército de Napoleón en 1810, coincidiendo con el aniversario de los hechos ocurridos el 5 de febrero de aquel año, cuando la ciudad se alzó ante la entrada de Sebastiani y sus tropas. Pera a las 12.00 horas, en uno de los escenarios más simbólicos de aquella resistencia —la ermita de Zamarrilla, sede de la actual hermandad del Cristo de los Milagros y la Virgen de la Amargura— tendrá lugar el acto central de homenaje, abierto a la ciudadanía. Las autoridades municipales, encabezadas por el alcalde, Francisco de la Torre, y la concejala de Educación, María de la Paz Flores, acompañarán a los organizadores y a la junta de gobierno de la hermandad en este tributo, según ha informado la propia asociación organizadora.

Durante el homenaje se recordarán los nombres de los fallecidos que quedaron registrados tras la resistencia de Málaga frente a las fuerzas napoleónicas, muchos de los cuales recibieron sepultura en el propio entorno de Zamarrilla, según han explicado los promotores del acto —una dimensión histórica poco conocida hasta ahora—. El momento culminante será la ofrenda de una corona de laurel en reconocimiento a quienes se enfrentaron con valor a lo que entonces era el ejército más poderoso del mundo.

Historia y tradición: el peso de Zamarrilla

La elección de la ermita de Zamarrilla no es casual. Este enclave —junto a localidades como Teatinos, la Trinidad o El Perchel— integró la línea de defensa ciudadana en 1810 antes de la ocupación francesa de Málaga. El episodio forma parte de la memoria colectiva de una ciudad que se negó a ceder sin luchar, aunque finalmente fue sometida tras un combate desigual.

El acto de este domingo se enmarca en las actividades que la Asociación Teodoro Reding organiza cada año, entre rutas guiadas, rutas teatralizadas, charlas, talleres y grandes recreaciones históricas, siempre con rigor y pasión por hacer viva la historia a través de experiencias participativas.

Colectivo con 20 años de trayectoria

La Asociación, que este año cumple 20 años de labor voluntaria, ha consolidado su papel como referencia en la difusión de la historia malagueña de los siglos XVIII y XIX, con especial foco en la figura del general suizo Teodoro Reding, héroe de la batalla de Bailén y gobernador de Málaga antes y durante los inicios de la guerra contra Napoleón.

Este tipo de actos no solo rinden homenaje a los protagonistas de un pasado turbulento, sino que también contribuyen a enriquecer la identidad cultural de Málaga, enseñando a nuevas generaciones a mirar su ciudad con ojos críticos y conocedores de su rico legado histórico.

El recorrido histórico es gratuito con inscripción previa escribiendo al correo de la asociación: asociacionreding@gmail.com. La asistencia al acto en la ermita de Zamarrilla es libre y abierta al público en general.