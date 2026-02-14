¿Qué sabes la Semana Santa de Málaga?: ‘Atrapa al Cofrade’ desafía tus conocimientos con una app de preguntas y respuestas

La tecnología sigue avanzando a pasos agigantados, y la Semana Santa de Málaga no es ajena a esta revolución digital. Quienes sean amantes de la Semana Santa, no pueden perderse esta nueva forma de vivirla: innovadora, divertida y educativa. A partir del Miércoles de Ceniza, los cofrades tienen una nueva manera de interactuar con la cultura semanasantera gracias a un juego de preguntas y respuestas único. Con el nombre de ‘Atrapa al Cofrade’, esta iniciativa ofrece una forma entretenida de profundizar en el rico patrimonio y la historia de la Semana Santa, todo desde la comodidad de su móvil o ordenador.

Tradición y la tecnología se dan la mano, permitiendo que la historia cofrade llegue a todos, sin importar el lugar ni el tiempo. El juego, disponible de manera gratuita a través de una aplicación web, propone a los usuarios un cuestionario diario de diez preguntas, que se actualizan cada jornada entre las 21.00 y las 23.00 horas, con un tiempo límite de cinco minutos para responder. La propuesta es clara: tomarse un breve receso al final del día para repasar conocimientos y aprender más sobre las tradiciones cofrades, desde la historia de las cofradías hasta detalles sobre la música y el patrimonio artístico de Málaga y su provincia.

El juego es una iniciativa particular de un cofrade que prefiere permanecer bajo el anonimato de su capirote.

Cuatro niveles de dificultad para todos los públicos

‘Atrapa al Cofrade’ no es solo para los más expertos. El juego ofrece cuatro niveles de dificultad: desde infantil, pensado para los más pequeños de la casa, hasta difícil, para aquellos que se consideran verdaderos conocedores de la Semana Santa. Además, el nivel infantil tiene un horario especial, con horario libre para que los niños puedan jugar en cualquier momento durante los sábados de Cuaresma.

Cuenta con una batería creada de 600 preguntas.

El juego no solo abarca la Semana Santa de Málaga, sino que también se adentra en las tradiciones de otras localidades de la provincia, como Alhaurín, Almogía o Vélez Málaga, y se espera que en el futuro se amplíen aún más los horizontes, incorporando nuevas ciudades y pueblos.

Logotipo de 'Atrapa al Cofrade' / L. O.

Sin premios, solo aprendizaje y diversión

Una de las particularidades de ‘Atrapa al Cofrade’ es que no hay premios. No hay recompensas tangibles, solo la satisfacción de aprender y compartir conocimientos sobre la historia cofrade. Cada vez que se complete el cuestionario, los jugadores verán su porcentaje de aciertos y podrán compararlo con el de otros participantes, lo que añade un toque de competitividad sana entre amigos y familiares.

Además, quienes encuentren errores en alguna de las preguntas pueden reportarlas a través de la aplicación, asegurando que el juego se mantenga actualizado y corregido.

Un espacio de encuentro familiar

Este juego no solo está pensado para los adultos, sino que también es un espacio de encuentro familiar. Gracias a su nivel infantil, los padres y abuelos pueden jugar junto a los más pequeños, convirtiendo el aprendizaje sobre la Semana Santa en un momento compartido, cargado de afecto y tradición.

En redes sociales se puede seguir a las cuentas creadas en X (antes Twitter) e Instagram @AtrapaAlCofrade, donde también se podrán aclarar dudas sobre las preguntas y sobre el funcionamiento y objetivo del juego.

El juego se puede instalar en el teléfono móvil o en el ordenador. / L. O.

¿Cómo instalar la app?

La aplicación está diseñada para poder instalarse en el ordenador y en el teléfono móvil, y debe hacerse desde el navegador web, pinchando en la siguiente dirección: https://atrapa-al-cofrade.web.app/ (no está disponible en la App Store o Playstore). Para instalarla en un iPhone debe accederse al enlace a través de Safari y buscar la opción ‘agregar a pantalla de inicio’. En el caso de ordenadores y móviles Android debe hacerse desde Google Chrome.