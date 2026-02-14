Juego
¿Qué sabes la Semana Santa de Málaga?: ‘Atrapa al Cofrade’ desafía tus conocimientos con una app de preguntas y respuestas
Del Miércoles de Ceniza al Jueves de Pasión: diez preguntas diarias y en cuatro niveles distintos de dificultad sobre historia, patrimonio y cultura en el teléfono móvil y ordenadores de los cofrades
La tecnología sigue avanzando a pasos agigantados, y la Semana Santa de Málaga no es ajena a esta revolución digital. Quienes sean amantes de la Semana Santa, no pueden perderse esta nueva forma de vivirla: innovadora, divertida y educativa. A partir del Miércoles de Ceniza, los cofrades tienen una nueva manera de interactuar con la cultura semanasantera gracias a un juego de preguntas y respuestas único. Con el nombre de ‘Atrapa al Cofrade’, esta iniciativa ofrece una forma entretenida de profundizar en el rico patrimonio y la historia de la Semana Santa, todo desde la comodidad de su móvil o ordenador.
Tradición y la tecnología se dan la mano, permitiendo que la historia cofrade llegue a todos, sin importar el lugar ni el tiempo. El juego, disponible de manera gratuita a través de una aplicación web, propone a los usuarios un cuestionario diario de diez preguntas, que se actualizan cada jornada entre las 21.00 y las 23.00 horas, con un tiempo límite de cinco minutos para responder. La propuesta es clara: tomarse un breve receso al final del día para repasar conocimientos y aprender más sobre las tradiciones cofrades, desde la historia de las cofradías hasta detalles sobre la música y el patrimonio artístico de Málaga y su provincia.
El juego es una iniciativa particular de un cofrade que prefiere permanecer bajo el anonimato de su capirote.
Cuatro niveles de dificultad para todos los públicos
‘Atrapa al Cofrade’ no es solo para los más expertos. El juego ofrece cuatro niveles de dificultad: desde infantil, pensado para los más pequeños de la casa, hasta difícil, para aquellos que se consideran verdaderos conocedores de la Semana Santa. Además, el nivel infantil tiene un horario especial, con horario libre para que los niños puedan jugar en cualquier momento durante los sábados de Cuaresma.
Cuenta con una batería creada de 600 preguntas.
El juego no solo abarca la Semana Santa de Málaga, sino que también se adentra en las tradiciones de otras localidades de la provincia, como Alhaurín, Almogía o Vélez Málaga, y se espera que en el futuro se amplíen aún más los horizontes, incorporando nuevas ciudades y pueblos.
Sin premios, solo aprendizaje y diversión
Una de las particularidades de ‘Atrapa al Cofrade’ es que no hay premios. No hay recompensas tangibles, solo la satisfacción de aprender y compartir conocimientos sobre la historia cofrade. Cada vez que se complete el cuestionario, los jugadores verán su porcentaje de aciertos y podrán compararlo con el de otros participantes, lo que añade un toque de competitividad sana entre amigos y familiares.
Además, quienes encuentren errores en alguna de las preguntas pueden reportarlas a través de la aplicación, asegurando que el juego se mantenga actualizado y corregido.
Un espacio de encuentro familiar
Este juego no solo está pensado para los adultos, sino que también es un espacio de encuentro familiar. Gracias a su nivel infantil, los padres y abuelos pueden jugar junto a los más pequeños, convirtiendo el aprendizaje sobre la Semana Santa en un momento compartido, cargado de afecto y tradición.
En redes sociales se puede seguir a las cuentas creadas en X (antes Twitter) e Instagram @AtrapaAlCofrade, donde también se podrán aclarar dudas sobre las preguntas y sobre el funcionamiento y objetivo del juego.
¿Cómo instalar la app?
La aplicación está diseñada para poder instalarse en el ordenador y en el teléfono móvil, y debe hacerse desde el navegador web, pinchando en la siguiente dirección: https://atrapa-al-cofrade.web.app/ (no está disponible en la App Store o Playstore). Para instalarla en un iPhone debe accederse al enlace a través de Safari y buscar la opción ‘agregar a pantalla de inicio’. En el caso de ordenadores y móviles Android debe hacerse desde Google Chrome.
Ejemplos de preguntas del juego
El juego tiene algo para todos. Y cada jugador podrá disfrutar de las preguntas de los siguientes ejemplos, que abarcan desde las más sencillas hasta las más complicadas:
Nivel Fácil:
¿Cómo es conocida popularmente la primera cofradía que pasa por el Recorrido Oficial en la Semana Santa de Málaga?
- a) Borriquita
- b) Pollinica
- c) Berruguita
- d) Capillita
¿Cuántas lágrimas tiene la Virgen del Rocío?
a) 3
b) 2
c) 4
d) Ninguna
¿De qué color son las túnicas de los portadores del trono de Gracia y Esperanza?
a) Beige
b) Blanco
c) Verde
d) No llevan túnicas
Nivel Medio:
¿Cuál es la sede canónica de Viñeros?
a) Iglesia de la Aurora y Divina Providencia (Santa Catalina)
b) Iglesia de San Julián
c) Iglesia de la Aurora
d) Convento de las Catalinas
¿Dónde se bendijo la imagen de María Santísima de Nueva Esperanza?
a) En el Colegio Gamarra
b) En la iglesia de Santa Ana y San Joaquín
c) En la iglesia de la Purísima
d) En la iglesia de San Francisco Javier
Nivel Difícil:
¿Cuántos metros recorre la cofradía con el recorrido más largo de la Semana Santa de Málaga?
a) 5510 metros
b) 7210 metros
c) 7780 metros
d) 8980 metros
¿Qué titular procesiona en la Semana Santa de Málaga sobre el primer trono realizado íntegramente en orfebrería?
a) Jesús de la Humillación
b) Jesús de la Pasión
c) María Santísima de las Penas
d) Jesús del Prendimiento
- La ciudad malagueña que será la capital del queso este fin de semana: con degustaciones gratuitas y más de 50 variedades
- Sospechas de irregularidades en la adjudicación de VPO en Málaga: el PSOE exige una auditoría completa
- Vídeo: Le cortan el cuello e intentan asesinarlo por negarse a darles un cigarrillo
- La presa de Montejaque empieza funcionar por primera vez en 100 años: 'los mecanismos de sifones hacen su trabajo
- Málaga tendrá en cuenta la opinión de los vecinos del Palo en la remodelación del paseo marítimo
- Horteras en Málaga
- La borrasca Oriana pone en alerta a tres municipios de Málaga y se suspenden las clases
- La presa del Limonero vuelve a desembalsar agua para controlar su nivel