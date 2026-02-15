Zamarrilla reclama al Ayuntamiento que retire el cableado aéreo para volver a pasar por la calle Trinidad el Jueves Santo

Zamarrilla trinitaria. La hermandad del Cristo de los Milagros y la Virgen de la Amargura ha dado un paso más en su objetivo de regresar procesionalmente por el corazón de su barrio. La corporación ha reclamado al Ayuntamiento de Málaga la retirada del cableado aéreo que a día de hoy hoy hace inviable su paso por la calle Trinidad. La demanda fue trasladada, según ha informado la cofradía en un comunicado, en una reunión celebrada el martes 10 de febrero de 2026 con el alcalde, Francisco de la Torre, en un encuentro impulsado junto a la Asociación de Vecinos Trinidad Centro para abordar reivindicaciones históricas del barrio. Entre ellas, una sobresale por su impacto directo en la vida cofrade: eliminar los cables en las calles Trinidad y Carril para permitir el tránsito de los tronos.

La hermandad sostiene que la presencia de cables aéreos en la calle Trinidad, vía principal del barrio, y en su entorno inmediato impide actualmente que los tronos del Cristo de los Milagros y de la Virgen de la Amargura puedan discurrir por estas calles durante su estación de penitencia del Jueves Santo.

La cofradía enmarca el problema más allá de lo técnico. Según expuso en el encuentro, la situación afecta al “vínculo natural, histórico y devocional” que une a Zamarrilla con su barrio. No se trata solo de salvar alturas: también de recuperar un itinerario con carga identitaria, en una zona donde la hermandad reivindica su raíz.

En este sentido, la corporación lleva más de un año impulsando una campaña interna y externa para subrayar una idea que repite como lema: Zamarrilla es la Trinidad.

Un estudio técnico con medidas para desbloquear una solución

Durante la reunión con el alcalde, los representantes de Zamarrilla hicieron entrega de un estudio técnico elaborado con anterioridad en el que se detallan las incidencias concretas del cableado aéreo en los tramos susceptibles de incorporarse al recorrido procesional.

El documento —según explica la cofradía en su comunicado— permite dimensionar el problema con precisión: alturas, puntos conflictivos y posibles soluciones, con una base objetiva para avanzar hacia una intervención que, además de beneficiar a la hermandad, repercutiría en la mejora urbana del entorno.

En representación de Zamarrilla asistieron dos miembros de su junta de gobierno: Enrique Moyano y Francisco Javier García, quienes trasladaron las demandas en un clima de diálogo institucional.

La reivindicación trinitaria: de la comisión de trabajo a la petición al Ayuntamiento

Este movimiento no llega de la nada. Como ya informó La Opinión de Málaga, la propia hermandad ya había abierto camino en febrero de 2025, cuando aprobó la creación de una comisión para “reafirmar y poner en valor la esencia trinitaria” de la corporación y sentar las bases para, en el futuro, volver a pasar por el barrio el Jueves Santo.

En aquel contexto, Zamarrilla recordó que sus primeras constituciones —datadas en 1788— aluden directamente a su pertenencia a la Trinidad, y que hasta 1979 la cofradía discurría por la calle Trinidad. También puso el foco en los traslados del Sábado de Pasión, con mirada al barrio, y en cómo el mapa urbano fue desplazando simbólicamente su ubicación al quedar la ermita en “acera perchelera” tras cambios históricos como la reforma del entorno con el puente de la Aurora, en 1930.

Incluso se citaban fotografías antiguas que muestran la convivencia de devociones y el pulso cofrade del barrio, con imágenes de los años 40 en las que se aprecia una presidencia de nazarenos del Cautivo delante del trono de la Virgen de la Amargura.

El antecedente de 2018

La cuestión del cableado no es nueva. La última vez que la Virgen de la Amargura pasó por la calle Trinidad fue en la Magna Victoria del 26 de mayo de 2018. Ya entonces se registraron dificultades por los cables.

El problema se agrava especialmente con el Cristo de los Milagros, ya que la altura de la cruz eleva el punto de riesgo por encima del paso bajo un trazado con líneas aéreas. A ello se suman condicionantes del viario, como el acerado estrecho y la limitación de bordillos, elementos que históricamente han pesado en los debates internos sobre el regreso al barrio.

Unidad vecinal y “dignificación del barrio” en clave cofrade

Zamarrilla ha querido destacar el papel de Nieves Mira, presidenta de la Asociación de Vecinos Trinidad Centro, por su implicación y respaldo constante. La hermandad subraya que la demanda trasciende lo estrictamente cofrade: la retirada del cableado aéreo se plantea como una actuación de mejora urbana y de dignificación del barrio.

La corporación valora el encuentro y confía en que suponga un avance real hacia una intervención que permita recuperar un discurrir que considera “natural” por la calle Trinidad y su entorno, reforzando arraigo e identidad.