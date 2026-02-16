El Domingo de Ramos vuelve a 'barajar' el tablero de una Semana Santa sin grandes cambios

El Domingo de Ramos de Málaga mueve piezas un año más en su permanente búsqueda por cuadrar el día en que hacen estación de penitencia nueve cofradías. La junta de gobierno de la Agrupación ha dado luz verde este lunes a los horarios e itinerarios que regirán en la Semana Santa de Málaga 2026. La jornada inaugural será la que concentre los cambios más importantes, con una nueva reordenación de puestos y ajustes pensados para ganar fluidez en el recorrido oficial y, sobre todo, para facilitar algunos regresos.

La clave del nuevo diseño es el salto de Humildad y Paciencia, que pasa a ocupar la posición antepenúltima en el Domingo de Ramos. El movimiento no es solo un cambio de puesto en la lista, ya que lo que se busca es abrirle un pasillo de regreso más operativo y sin parones.

Con este encaje, la cofradía podrá afrontar su recogida, tras hacer estación en la Catedral, pasando por detrás de la Tribuna de la plaza de la Constitución, para buscar la calle Nueva y enlazar así de forma directa con la calle Córdoba, un tramo que se considera determinante para evitar embudos y tensiones horarias, como el último año.

De este modo, la salida de la cofradía de La Cruz del Humilladero está prevista a las 15.35 horas, la petición de venia al inicio del recorrido oficial a las 19.35 horas y el encierro a la 02.15 horas.

La Salud adelanta su posición este año. / Eduardo Nieto

Fin a la permuta: la Salud vuelve a pasar antes que el Huerto

Otra novedad relevante es que se deshace la permuta que se había establecido entre la Salud y el Huerto el pasado año 2025. En 2026, el orden vuelve al esquema previo y la hermandad trinitaria accederá al recorrido oficial antes que la de los Mártires, recuperando una secuencia más reconocible.

De hecho, el orden aprobado para el Domingo de Ramos en la Semana Santa de Málaga 2026 es el siguiente: Pollinica, Lágrimas y Favores, Dulce Nombre, Salutación, Humildad, Salud, Humildad y Paciencia, Huerto y Prendimiento.

Es decir, que la Humildad y la Salud adelantan posiciones con respecto al último Domingo de Ramos.

El resto de la semana: pocos cambios y ajustes puntuales

Aunque el gran titular está en el primer día de la Semana Santa, los horarios e itinerarios aprobados incluyen algunos retoques en días concretos. De este modo, como ya informó La Opinión de Málaga, el Lunes Santo la Pasión amplía su regreso con una modificación importante al incorporar la subida por la calle Casapalma, buscando mejorar la circulación del cortejo y la duración de la estación de penitencia de una cofradía que la mayor parte de su procesión la pasaba dentro del recorrido oficial. El itineario de recogida, tras el Primer Templo, incluiría las calles: Estación de Penitencia en la Catedral (19.45), Patio de los Naranjos, Císter, San Agustín, Plazuela Jesús Castellanos, Granada, Méndez Núñez, Uncibay, Casapalma, Álamos, Carretería, Nosquera, Comedias, Plaza de los Mártires y regreso a los Santos Mártires (23.25).

Por lo demás, el Lunes Santo se mantiene sin cambios de calado.

El Miércoles Santo, la Sangre también estirará su itinerario de vuelta y tras subir por Casapalma, en vez de girar a la izquierda por Álamos, seguirá su ascenso por la calle Cárcer, para incluir también Madre de Dios y plaza de Montaño, con la intención de encarar el encierro por la zona alta de Dos Aceras.

Como adelantó este periódico, por primera vez se ha implantado un sistema de conteo (filas de nazarenos, tramos y presidencias) para fijar con datos reales los tiempos de paso por el recorrido oficial de las cofradías del Miércoles Santo. El cálculo, basado en la longitud efectiva de cada cortejo, alteró el reparto inicial de minutos. Es una medida que se contempla en el nuevo reglamento agrupacional y que se ha aplicado a petición de las propias cofradías de la jornada.

La Esperanza podrá acceder al recorrido oficial por el Pasillo de Santa Isabel. / Eduardo Nieto

La Esperanza pasará por el Pasillo de Santa Isabel y abandona Carretería

Por su parte, el Jueves Santo, la Esperanza accederá al recorrido oficial por el Pasillo de Santa Isabel, Cisneros y Especería, y no por plaza de Camas, consolidando el trazado que se tuvo que modificar por motivos de seguridad, y a instancias de la Policía Local, el pasado año. La archicofradía recuperaba el Jueves Santo de 2025 una de las vías más emblemáticas de su itinerario de siempre: la calle Carretería. Pero esta experiencia solo le ha durado un año. Esta próxima Semana Santa, según el acuerdo del cabildo extraordinario celebrado el pasado mes de diciembre, la procesión regresará por la calle Strachan, renunciando voluntariamente al paso por Carretería porque la prueba de 2025 resultó fallida y la procesión se encerró con las claras del alba, excesivamente tarde.

De este modo, cuando la cruz guía alcance la torre mocha de la Catedral, punto y final del recorrido oficial, tomará la procesión las calles Strachan, Torre de Sandoval, Bolsa, Marqués de Larios, Marín García, Dr. Don Felipe Sánchez de la Cuesta y Alarcón, Antonio Baena Gómez, Martínez, Puerta del Mar, Plaza de Félix Saénz, Sagasta, plaza de Arriola, Atarazanas, Prim, Puente de la Esperanza, Hilera, Glorieta de Lola Carrera y Basílica del Paso y la Esperanza. La cabeza de la procesión llegará a su templo a las 03.45 horas, y no a las 05.15 horas, si se regresara por Carretería.

En lo demás, el acuerdo mantiene el esqueleto habitual: no se recogen cambios de envergadura ni para Martes Santo ni Viernes Santo, que quedan sin modificaciones más allá de algunos matices. Por ejemplo, Nueva Esperanza no podrá incluir en su itineario el paso por la calle Eugenio Gross, debido a las obras de ampliación de la Línea 2 del metro hasta el Hospital Civil, que tiene esta importante arteria y otras colindantes con el suelo levantado. De este modo, la cofradía buscará un camino alternativo tanto a la ida como a la vuelta, llegando a Martínez Maldonado a la altura del bingo Cairy, saliendo de Echeverría de Gamarra por la plaza Basconia y la calle General Blake. Mientras que el regreso lo hará por el camino recto, ya que tras recorrer Trinidad y pasar ante la casa hermandad del Cautivo, se introducirá en Pelayo hasta llegar a Martínez Maldonado, hasta Sondalezas, donde ya hará incursión por su barrio.