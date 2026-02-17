Semana Santa 2026 en Málaga: horarios e itinerarios (guía práctica por días)

La Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga ha publicado los horarios e itinerarios de la Semana Santa 2026. Para facilitar su consulta, dejamos la información ordenada por días, con un resumen de salidas y, debajo, el detalle completo de cada hermandad.

Guía rápida para entender los horarios

Los horarios se muestran con estas referencias:

Salida : hora de salida desde la sede canónica o casa hermandad.

: hora de salida desde la sede canónica o casa hermandad. Tribuna : paso por la Tribuna Principal.

: paso por la Tribuna Principal. Torre Sur : paso por Torre Sur.

: paso por Torre Sur. Catedral : hora de paso por Catedral (si procede).

: hora de paso por Catedral (si procede). Encierro: hora aproximada de encierro en la sede.

Salida de la Pollinica el Domingo de Ramos de 2025 / GREGORIO MARRERO / LMA

Domingo de Ramos

Cofradías del Domingo de Ramos organizadas por hora de salida:

Pollinica — Salida 09:50h | Encierro 16:15h

Dulce Nombre — Salida 14:15h | Encierro 22:50h

Salutación — Salida 14:30h | Encierro 22:00h

Lágrimas y Favores — Salida 15:00h | Encierro 22:15h

Ecce Homo — Salida 15:15h | Encierro 23:40h

Humildad y Paciencia — Salida 15:35h | Encierro 02:15h

Salud — Salida 16:20h | Encierro 00:00h

Prendimiento — Salida 16:30h | Encierro 01:30h

Huerto — Salida 17:45h | Encierro 01:30h

Horarios e itinerarios completos del Domingo de Ramos por orden de paso por el recorrido oficial:

Pollinica

Nombre oficial: REAL COFRADÍA DE NUESTRO PADRE JESÚS A SU ENTRADA A JERUSALÉN, MARÍA SANTÍSIMA DEL AMPARO Y SAN JUAN EVANGELISTA (Pollinica)

Sede: Iglesia de San Agustín (Centro)

Horarios: Salida 09:50h | Tribuna 12:00h | Torre Sur 14:00h | Catedral 14:10h | Encierro 16:15h

Itinerario: Casa Hermandad → Parras → Plazuela Santísimo Cristo de la Sangre → Guerrero → Dos Aceras → Álamos → Puerta de Buenaventura → Plaza del Teatro → Tejón y Rodríguez → Carretería → Cisneros → Especería → Plaza de la Constitución → Tribuna Principal → Marqués de Larios → Martínez → Atarazanas → Torregorda → Alameda Principal → Plaza de La Marina → Molina Lario → Torre Sur → Postigo de los Abades → Estación de Penitencia en la S.I.C.B. → Patio de los Naranjos → Císter → San Agustín → Echegaray → Granada → Méndez Núñez → Plaza de Uncibay → Casapalma → Cárcer → Madre de Dios → Montaño → Plaza de Montaño → Guerrero → Gaona → Plazuela Santísimo Cristo de la Sangre → Parras y Casa Hermandad

Lágrimas y Favores (Fusionadas)

Nombre oficial: MARÍA SANTÍSIMA DE LÁGRIMAS Y FAVORES (RR.CC. Fusionadas)

Sede: Parroquia de San Juan Bautista (Centro)

Horarios: Salida 15:00h | Tribuna 16:00h | Torre Sur 18:00h | Catedral 18:10h | Encierro 22:15h

Itinerario: Iglesia de San Juan → San Juan → Calderón de la Barca → Fernán González → Plaza Enrique García Herrera → Moreno Carbonero → Sagasta → Plaza de Félix Sáenz → Nueva → Especería → Plaza de la Constitución → Martínez → Atarazanas → Torregorda → Alameda Principal → Plaza de la Marina → Molina Lario → S.I.C.B. → Císter → San Agustín → Echegaray → Granada → Plaza del Siglo → Plaza del Carbón → Granada → Santa Lucía → Comedias → Nosquera → Carretería → Puerta Nueva → Fajardo → Cisneros → Fernán González → Plaza Enrique García Herrera → Moreno Carbonero → Sebastián Souvirón → Plaza de Félix Sáenz → San Juan.

Dulce Nombre

Nombre oficial: ANTIGUA, VENERABLE HERMANDAD Y COFRADÍA DE NAZARENOS DE NUESTRO PADRE JESÚS DE LA SOLEDAD, NEGACIONES Y LÁGRIMAS DE SAN PEDRO, MARÍA SANTÍSIMA DEL DULCE NOMBRE Y SAN FRANCISCO DE ASÍS

Sede: Parroquia de La Divina Pastora (Barrio de Capuchinos)

Horarios: Salida 14:15h | Tribuna 16:40h | Torre Sur 18:40h | Catedral 18:50h | Encierro 22:50h

Itinerario: Parroquia de la Divina Pastora → Plaza de Capuchinos → Carrera de Capuchinos → Dos Aceras → Carretería → Álamos → Puerta de Buenaventura → Plaza del Teatro → Comedias → Santa Lucía → Plaza Jesús de la Pasión → Santa Lucía → Granada → Plaza de la Constitución → Tribuna Principal Marqués de Larios → Martínez → Atarazanas → Torregorda → Alameda Principal → Plaza de La Marina → Molina Lario → Torre Sur → Postigo de los Abades → Estación de Penitencia en la S.I.C.B. → Patio de los Naranjos → Císter → San Agustín → Echegaray → Granada → Méndez Núñez → Plaza de Uncibay → Casapalma → Cárcer → Álamos → Plaza de la Merced → Madre de Dios → Montaño → Plaza de Montaño → Dos Aceras → Carrera de Capuchinos → Plaza de Capuchinos y a su Templo.

Salutación

Nombre oficial: FERVOROSA HERMANDAD Y ANTIGUA COFRADÍA DEL DIVINO NOMBRE DE JESÚS NAZARENO DE SALUTACIÓN, MARÍA SANTÍSIMA DEL PATROCINIO REINA DE LOS CIELOS, SAN JUAN EVANGELISTA, SANTA MUJER VERÓNICA Y DE LA SANTA FAZ DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO

Sede: Parroquia de San Felipe (Barrio de Capuchinos, Molinillo)

Horarios: Salida 14:30h | Tribuna 17:25h | Torre Sur 19:25h | Catedral 19:35h | Encierro 22:00h

Itinerario: Parroquia de la Santa Cruz y San Felipe Neri → Plazuela Santísimo Cristo de la Sangre → Par ras → Cruz del Molinillo → Ollerías → Huerto de Monjas → Ermitaño → Don Rodrigo → Convento RR.MM Carmelitas → Álvarez → Gigantes → Carretería → Tribuna de los Pobres → Pasillo de Santa Isabel → Cisneros → Especería → Plaza de la Constitución → Tribuna Principal → Marqués de Larios → Martínez → Atarazanas → Torregorda → Alameda Principal → Plaza de La Marina → Molina Lario → Torre Sur → Postigo de los Abades → Estación de Penitencia en la S.I.C.B. → Patio de los Naranjos → Císter → San Agustín → Plazuela de Jesús Castellanos → Granada → Méndez Núñez → Plaza de Uncibay → Casapalma → Cárcer → Álamos → Carretería → Dos Aceras → Guerrero → Gaona → Plazuela Santísimo Cristo la Sangre y Parroquia de la Santa Cruz y San Felipe Neri.

Humildad

Nombre oficial: ANTIGUA HERMANDAD Y REAL COFRADÍA DE NAZARENOS DEL STMO, CRISTO DE LA HUMILDAD EN SU PRESENTACIÓN AL PUEBLO (ECCE HOMO), NUESTRA MADRE Y SEÑORA DE LA MERCED Y SAN JUAN EVANGELISTA

Sede: Basílica y Real Santuario de Santa María de la Victoria (Barrio de la Victoria)

Horarios: Salida 15:15h | Tribuna 18:05h | Torre Sur 20:05h | Catedral 20:15h | Encierro 23:40h

Itinerario: Basílica y Real Santuario de Santa María de la Victoria y de la Merced → Plaza del Santuario → Compás de la Victoria → Plaza de la Victoria → Altozano → Cruz Verde → Peña → Mariblanca → Álamos → Puerta de Buenaventura → Plaza del Teatro → Comedias → Santa Lucía → Plaza Jesús de la Pasión → Santa Lucía → Granada → Plaza de la Constitución → Tribuna Principal → Marqués de Larios → Martínez → Atarazanas → Torregorda → Alameda Principal → Plaza de La Marina → Molina Lario → Torre Sur → Postigo de los Abades → Estación de Penitencia en la S.I.C.B. → Patio de los Naranjos → Císter → San Agustín → Echegaray → Granada → Plazuela de Jesús Castellanos → Granada → Plaza de la Merced → Victoria → Plaza de la Victoria → Compás de la Victoria → Plaza del Santuario y Basílica y Real Santuario de Santa María de la Victoria y de la Merced.

Salud

Nombre oficial: HERMANDAD DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA ESPERANZA EN SU GRAN AMOR Y MARÍA SANTÍSIMA DE LA SALUD

Sede: Parroquia de San Pablo (Barrio de la Trinidad)

Horarios: Salida 16:20h | Tribuna 18:50h | Torre Sur 20:50h | Catedral 21:00h | Encierro 00:00h

Itinerario: Iglesia de San Pablo → Plaza de San Pablo → Zamorano → Tiro → Trinidad → Rampa de la Aurora → Puente de la Aurora → Pasillo de Santa Isabel → Cisneros → Especería → Plaza de la Constitución → Tribuna Principal → Marqués de Larios → Martínez → Atarazanas → Torregorda → Alameda Principal → Plaza de La Marina → Molina Lario → Torre Sur → Postigo de los Abades → Estación de Penitencia en la S.I.C.B. → Patio de los Naranjos → Císter → Duque de la Victoria → Plaza del Siglo → Plaza del Carbón → Granada → Plaza de la Constitución → Especería → Cisneros → Pasillo de Santa Isabel → Puente de la Aurora → Rampa de la Aurora → Trinidad → Tiro → Zamorano → Plaza de San Pablo e Iglesia de San Pablo

Humildad y Paciencia

Nombre oficial: VENERABLE HERMANDAD CARMELITA Y COFRADÍA DE NAZARENOS DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA HUMILDAD Y PACIENCIA, MARÍA SANTÍSIMA DE DOLORES Y ESPERANZA Y NUESTRA SEÑORA DE LA AURORA

Sede: Parroquia de San Vicente de Paúl (Barrio de Cruz de Humilladero)

Horarios: Salida 15:35h | Tribuna 19:35h | Torre Sur 21:35h | Catedral 21:45h | Encierro 02:15h

Itinerario: Casa Hermandad → Plazuela Virgen de Dolores y Esperanza → Pedro de Paz → la Unión → Edison → Mendívil → Eslava → Senador Francisco Román → La Serna → Ancha del Carmen → Avenida de la Aurora → Puente de la Misericordia → Linaje → Alameda Colón → Alameda Principal → Ordóñez → Prim → Plaza Arriola → Sagasta → Moreno Carbonero → Plaza Enrique García-Herrera → Fernán González → Cisneros → Especería → Plaza de la Constitución → Tribuna Principal → Marqués de Larios → Martínez → Atarazanas → Torregorda → Alameda Principal → Plaza de la Marina → Molina Lario → Torre Sur → Postigo de los Abades → Estación de Penitencia en la S.I.C.B. → Patio de los Naranjos → Císter → San Agustín → Duque de la Victoria → Plaza del Siglo → Plaza del Carbón → Granada → Plaza de la Constitución → Especería → Nueva → Puerta del Mar → Córdoba → Vendeja → Linaje → Puente de la Misericordia → Avenida de la Aurora → Ancha del Carmen → la Serna → Senador Francisco Román → Eslava → Medívil → Edison → la Unión → Reboul → Plazuela Virgen de Dolores y Esperanza → Casa Hermandad.

Huerto

Nombre oficial: PONTIFICIA, REAL MUY ILUSTRE Y VENERABLE ARCHICOFRADÍA SACRAMENTAL Y SERÁFICA DE NUESTRO PADRE JESÚS ORANDO EN EL HUERTO, NUESTRA SEÑORA DE LA CONCEPCIÓN, SAN JUAN EVANGELISTA Y NUESTRA SEÑORA DE LA OLIVA

Sede: Parroquia de Los Santos Mártires Ciriaco y Paula (Centro)

Horarios: Salida 17:45h | Tribuna 20:10h | Torre Sur 22:15h | Catedral — | Encierro 01:30h

Itinerario: Casa Hermandad → Plazuela Virgen de la Concepción → Padre Jorge Lamothe → Plaza de la Religiosa Filipense Dolores Márquez → Pasillo de Santo Domingo → Plaza Fray Alonso de Santo Tomás → Plaza Legión Española → San Jacinto → Puente de la Esperanza → Manuel José García Caparrós → Pasillo de Atocha → Pasillo de Santa Isabel → Cisneros → Especería → Plaza de la Constitución → Tribuna Principal → Marqués de Larios → Martínez → Atarazanas → Torregorda → Alameda Principal → Plaza de La Marina → Molina Lario → Torre Sur → Plaza del Obispo → Molina Lario → Plaza del Siglo → Plaza del Carbón → Granada → Plaza de la Constitución → Especería → Nueva → Plaza de Félix Sáenz → Sagasta → Plaza Arriola → Atarazanas → Prim → Puente de la Esperanza → San Jacinto → Plaza de la Legión Española → Huerta del Obispo → Cerrojo → Padre Jorge Lamothe → Plazuela Virgen de la Concepción y Casa Hermandad.

Prendimiento

Nombre oficial: FERVOROSA Y MUY ILUSTRE HERMANDAD DE NUESTRO PADRE JESÚS DEL PRENDIMIENTO Y MARÍA SANTÍSIMA DEL GRAN PERDÓN

Sede: Parroquia de La Divina Pastora (Barrio de Capuchinos)

Horarios: Salida 16:30h | Tribuna 21:00h | Torre Sur 23:00h | Catedral — | Encierro 01:30h

Itinerario: Casa Hermandad → San Millán → Plaza Maestro Artola → Miguel Bueno Lara → Alameda de Capuchinos → Plaza de Capuchinos → Capuchinos → Cruz del Molinillo → Ollerías → Carreterías → Tribuna de los Pobres → Pasillo de Santa Isabel → Cisneros → Especería → Plaza de la Constitución → Tribuna Principal → Marqués de Larios → Martínez → Atarazanas → Torregorda → Alameda Principal → Plaza de La Marina → Molina Lario → Torre Sur → Plaza del Obispo → Molina Lario → Plaza del Siglo → Plaza del Carbón → Calderería → Plaza de Uncibay → Casapalma → Cárcer → Álamos → Carreterías → Dos Aceras → Refino → Carrión → Hermosilla → San Millán y Casa Hermandad.

Jesús Cautivo el Lunes Santo de 2025 / Álex Zea / LMA

Lunes Santo

Cofradías del Lunes Santo organizadas por hora de salida:

Crucifixión — Salida 15:55h | Encierro 01:00h

Gitanos (Columna) — Salida 16:45h | Encierro 00:30h

Pasión — Salida 16:50h | Encierro 23:25h

Dolores del Puente — Salida 17:30h | Encierro 00:30h

Cautivo — Salida 17:30h | Encierro 02:30h

Estudiantes — Salida 17:30h | Encierro 01:00h

Horarios e itinerarios completos del Lunes Santo por orden de paso por el recorrido oficial:

Pasión

Nombre oficial: REAL, MUY ILUSTRE Y VENERABLE ARCHICOFRADÍA SACRAMENTAL Y DE NAZARENOS DE NUESTRO PADRE JESÚS DE LA PASIÓN Y MARÍA SANTÍSIMA DEL AMOR DOLOROSO

Sede: Parroquia de los Santos Mártires Ciriaco y Paula (Centro)

Horarios: Salida 16:50h | Tribuna 17:35h | Torre Sur 19:35h | Catedral 19:45h | Encierro 23:25h

Itinerario: Iglesia de los Santos Mártires → Plaza de los Mártires → Santa Lucía → Plaza Jesús de la Pasión → Santa Lucía → Granada → Plaza de la Constitución → Tribuna Principal → Marqués de Larios → Martínez → Atarazanas → Torregorda → Alameda Principal → Plaza de La Marina → Molina Lario → Torre Sur → Postigo de los Abades → Estación de Penitencia en la S.I.C.B. → Patio de los Naranjos → Císter → San Agustín → Plazuela de Jesús Castellanos → Granada → Méndez Núñez → Uncibay → Casapalma → Cárcer → Álamos → Carretería → Nosquera → Comedias → Plaza de los Mártires e Iglesia de los Santos Mártires

Crucifixión

Nombre oficial: FERVOROSA HERMANDAD DE CULTO Y PROCESIÓN DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA CRUCIFIXIÓN Y MARÍA SANTÍSIMA DEL MAYOR DOLOR EN SU SOLEDAD

Sede: Parroquia del Buen Pastor (Barrio de Capuchinos)

Horarios: Salida 15:55h | Tribuna 18:25h | Torre Sur 20:25h | Catedral 20:35h | Encierro 01:00h

Itinerario: Casa Hermandad → Diego de Siloé → Negros → Cruz Verde → Refino → Peña → Mariblanca → Álamos → Cárcer → Casapalma → Méndez Núñez → Comedias → Santa Lucía → Plaza Jesús de la Pasión → Santa Lucía → Granada → Plaza de la Constitución → Tribuna Principal → Marqués de Larios → Martínez → Atarazanas → Torregorda → Alameda Principal → Plaza de La Marina → Molina Lario Torre Sur → Postigo de los Abades → Estación de Penitencia en la S.I.C.B. → Patio de los Naranjos → Císter → Plaza de la Aduana → Alcazabilla → Plaza María Guerrero → Plaza de la Merced → Álamos → Mariblanca → Peña → Refino → Carrión → Diego de Siloé y a su Templo.

Gitanos (Columna)

Nombre oficial: VENERABLE Y MUY ILUSTRE HERMANDAD Y COFRADÍA DE NAZARENOS DE NUESTRO PADRE JESÚS DE LA COLUMNA Y MARÍA SANTÍSIMA DE LA O

Sede: Parroquia de los Santos Mártires Ciriaco y Paula (Centro)

Horarios: Salida 16:45h | Tribuna 19:00h | Torre Sur 21:00h | Catedral — | Encierro 00:30h

Itinerario: Casa Hermandad → Frailes → Peña → Mariblanca → Carretería (Plza. San Buenaventura) → Carretería → Tribuna de los Pobres → Cisneros → Especería → Plaza de la Constitución → Tribuna Principal → Marqués de Larios → Martínez → Atarazanas → Torregorda → Alameda Principal → Plaza de La Marina → Molina Lario → Torre Sur → Plaza del Obispo → Molina Lario → Santa María → San Agustín → Echegaray → Granada → Méndez Núñez → Plaza de Uncibay → Casapalma → Cárcer → Madre de Dios → Plaza de la Merced → Merced → Frailes y Casa Hermandad.

Dolores del Puente

Nombre oficial: ANTIGUA COFRADÍA DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL PERDÓN Y NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES DEL PUENTE

Sede: Parroquia de Santo Domingo (Barrio del Perchel)

Horarios: Salida 17:30h | Tribuna 19:50h | Torre Sur 21:50h | Catedral 22:00h | Encierro 00:30h

Itinerario: Iglesia Santo Domingo Guzmán → Plaza de Fray Alonso de Santo Tomás → Pasillo de Santo Domingo → Plaza de la Religiosa Filipense Dolores Márquez → Cerrojo → Martinete → Zurrado res → Plaza Imagen → Polvorista → Llano de Doña Trinidad → Álvaro de Bazán → Mármoles → Puente de la Aurora → Pasillo de Santa Isabel → Cisneros → Especería → Plaza de la Constitución → Tribuna Principal → Marqués de Larios → Martínez → Atarazanas → Torregorda → Alameda Principal → Plaza La Marina → Molina Lario → Torre Sur → Postigo de los Abades → Estación de Penitencia en la S.I.C.B. → Patio de los Naranjos → Císter → San Agustín → Duque de la Victoria → Plaza del Siglo → Plaza del Carbón → Granada → Plaza de la Constitución → Especería → Nueva → Plaza de Félix Sáenz → Sagasta → Plaza Arriola → Atarazanas → Prim → Puente de la Esperanza → San Jacinto → Plaza Fray Alonso de Santo Tomás e Iglesia de Santo Domingo Guzmán.

Cautivo

Nombre oficial: REAL, MUY ILUSTRE Y VENERABLE COFRADÍA DE NAZARENOS DE NUESTRO PADRE JESÚS CAUTIVO, MARÍA SANTÍSIMA DE LA TRINIDAD CORONADA Y DEL GLORIOSO APOSTOL SANTIAGO

Sede: Parroquia de San Pablo (Barrio de la Trinidad)

Horarios: Salida 17:30h | Tribuna 20:30h | Torre Sur 22:35h | Catedral — | Encierro 02:30h

Itinerario: Casa Hermandad → Barrera de la Trinidad → Plaza de Jesús Cautivo → Trinidad → Plaza Montes → Carril → Mármoles → Puente de la Aurora → Pasillo de Santa Isabel → Cisneros → Especería → Plaza de la Constitución → Tribuna Principal → Marqués de Larios → Martínez → Atarazanas → Torregorda → Alameda Principal → Plaza de La Marina → Molina Lario → Torre Sur → Plaza del Obispo → Molina Lario → Santa María → San Agustín → Duque de la Victoria → Plaza del Siglo → Plaza del Carbón → Granada → Plaza de la Constitución → Especería → Cisneros → Pasillo Santa Isabel → Puente de la Aurora → Rampa de la Aurora → Trinidad → Plaza de Jesús Cautivo → Barrera de la Trinidad y Casa Hermandad.

Estudiantes

Nombre oficial: COFRADÍA DEL SANTÍSIMO CRISTO CORONADO DE ESPINAS Y NUESTRA SEÑORA DE GRACIA Y ESPERANZA

Sede: Iglesia del Santo Cristo (Centro)

Horarios: Salida 17:30h | Tribuna 21:40h | Torre Sur 23:40h | Catedral — | Encierro 01:00h

Itinerario: Casa Hermandad → Alcazabilla → Plaza de la Aduana → Císter → Santa María → Molina Lario → Plaza del Obispo → Molina Lario → Plaza del Siglo → Plaza del Carbón → Calderería → Plaza de Uncibay → Méndez Núñez → Tejón y Rodríguez → Carretería → Tribuna de los Pobres → Pasillo de Santa Isabel → Cisneros → Especería → Plaza de la Constitución → Tribuna Principal → Marqués de Larios → Martínez → Atarazanas → Torregorda → Alameda Principal → Plaza de La Marina → Molina Lario → Torre Sur → Plaza del Obispo → Molina Lario → Santa María → Císter → Plaza de la Aduana → Alcazabilla y Casa Hermandad.

Salida procesional del Rocío el Martes Santo de 2025 / Álex Zea

Martes Santo

Cofradías del Martes Santo organizadas por hora de salida:

Rocío — Salida 15:00h | Encierro 23:30h

Nueva Esperanza — Salida 15:45h | Encierro 04:30h

Penas — Salida 17:45h | Encierro 01:00h

Estrella — Salida 17:45h | Encierro 02:15h

Rescate — Salida 17:45h | Encierro 02:00h

Sentencia — Salida 19:15h | Encierro 01:45h

Horarios e itinerarios completos del Martes Santo por orden de paso por el recorrido oficial:

Rocío

Nombre oficial: REAL, ILUSTRE Y VENERABLE HERMANDAD SACRAMENTAL DE NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO DE LOS PASOS EN EL MONTE CALVARIO Y MARÍA SANTÍSIMA DEL ROCÍO CORONADA

Sede: Parroquia de San Lázaro (Barrio de la Victoria)

Horarios: Salida 15:00h | Tribuna 17:40h | Torre Sur 19:45h | Catedral — | Encierro 23:30h

Itinerario: Casa Hermandad → Párroco Ruiz Furest → Altozano → Cruz Verde → Peña → Mariblanca → Álamos → Carretería → Tribuna de los Pobres → Pasillo de Santa Isabel → Cisneros → Especería → Plaza de la Constitución → Tribuna Principal → Marqués de Larios → Martínez → Atarazanas → Torregorda → Alameda Principal → Plaza de La Marina → Molina Lario → Torre Sur → Plaza del Obispo → Molina Lario → Santa María → San Agustín → Echegaray → Granada → Méndez Núñez → Plaza de Uncibay → Casapalma → Cárcer → Álamos → Plaza de la Merced (Lateral oeste) → Plaza de la Merced (Lateral norte) → Victoria → Plaza de la Victoria → Cristo de la Epidemia → Puerto Parejo → Párroco Ruiz Furest y Casa Hermandad.

Penas

Nombre oficial: VENERABLE HERMANDAD DE LA CARIDAD DE NUESTRO SEÑOR Y COFRADÍA DE NAZARENOS DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA AGONÍA, MARÍA SANTÍSIMA DE LAS PENAS, REINA Y MADRE Y SANTO DOMINGO DE LA CALZADA

Sede: Oratorio de las Penas

Horarios: Salida 17:45h | Tribuna 18:40h | Torre Sur 20:45h | Catedral 20:55h | Encierro 01:00h

Itinerario: Oratorio de Santa María Reina y Madre → Plazuela Virgen de las Penas → Pozos Dulces → Compañía → Fajardo → Cisneros → Especería → Plaza de la Constitución → Tribuna Principal → Marqués de Larios → Martínez → Atarazanas → Torregorda → Alameda Principal → Plaza de La Marina → Molina Lario → Torre Sur → Postigo de los Abades → Estación de Penitencia en la S.I.C.B. → Patio de los Naranjos → Císter → San Agustín → Plazuela de Jesús Castellanos → Granada → Méndez Núñez → Plaza de Uncibay → Méndez Núñez → Comedias → Nosquera → Carretería → Andrés Pérez → Arco de la Cabeza → Plazuela Virgen de las Penas y Oratorio de Santa María Reina y Madre.

Nueva Esperanza

Nombre oficial: VENERABLE HERMANDAD DE CULTO Y PROCESIÓN DE JESÚS NAZARENO DEL PERDÓN Y MARÍA SANTÍSIMA DE NUEVA ESPERANZA, SAN JOAQUÍN Y SANTA ANA

Sede: Parroquia de San Joaquín y Santa Ana (Barrio de Nueva Málaga)

Horarios: Salida 15:45h | Tribuna 19:30h | Torre Sur 21:35h | Catedral — | Encierro 04:30h

Itinerario: Casa Hermandad → Camino Castillejos → Magistrado Salvador Barberá → Rosa → Carril de Gamarra → Dr. → Lazárraga → José María Freuiller → Pasaje Begoña → Plaza de Basconia → Pasaje Aránzazu → General Blake → Martínez Maldonado → Mármoles → Puente de la Aurora → Pasillo de Santa Isabel → Cisneros → Especería → Plaza de la Constitución → Tribuna Principal → Marqués de Larios → Martínez → Atarazanas → Torregorda → Alameda Principal → Plaza de La Marina → Molina Lario → Torre Sur → Plaza del Obispo → Molina Lario → Plaza del Siglo → Plaza del Carbón → Calderería → Plaza de Uncibay → Méndez Núñez → Tejón y Rodríguez → Carretería → Tribuna de los Pobres → Pasillo de Santa Isabel → Puente de la Aurora → Rivera del Guadalmedina → Trinidad → Barrera de la Trinidad → Plaza de Bailén → Pelayo → Martínez Maldonado → Plaza Aparejador Federico Bermúdez (las chapas) → Sondalezas → Carril de Gamarra → Rosa Magistrado → Salvador Barberá → Camino Castillejos y Casa

Estrella

Nombre oficial: ILUSTRE Y VENERABLE HERMANDAD DE LA ORDEN DE SANTO DOMINGO DE GUZMAN DE NUESTRO PADRE JESÚS DE LA HUMILLACIÓN Y PERDÓN Y MARÍA SANTÍSIMA DE LA ESTRELLA

Sede: Parroquia de Santo Domingo (Barrio del Perchel)

Horarios: Salida 17:45h | Tribuna 20:20h | Torre Sur 22:25h | Catedral — | Encierro 02:15h

Itinerario: Iglesia Santo Domingo Guzmán → Plaza de Fray Alonso de Santo Tomás → Plaza Legión Española → San Jacinto → Huerta del Obispo → Agustín Parejo → Llano de Doña Trinidad → Álvaro de Bazán → Mármoles → Puente de la Aurora → Pasillo de Santa Isabel → Cisneros → Especería → Plaza de la Constitución → Tribuna Principal → Marqués de Larios → Martínez → Atarazanas → Torregorda → Alameda Principal → Plaza de La Marina → Molina Lario → Torre Sur → Plaza del Obispo → Molina Lario → Plaza del Siglo → Plaza del Carbón → Granada → Plaza de la Constitución → Especería → Nueva → Plaza de Félix Sáenz → Sagasta → Plaza Arriola → Atarazanas → Prim → Puente de la Esperanza → Pasillo de Santo Domingo → Plaza de la Religiosa Filipense Dolores Márquez → Padre Jorge Lamothe y Casa Hermandad.

Rescate

Nombre oficial: REAL, PIADOSA Y VENERABLE HERMANDAD DE CULTO Y PROCESIÓN DE NUESTRO PADRE JESÚS DEL RESCATE Y MARÍA SANTÍSIMA DE GRACIA

Sede: Capilla de C/Agua (Barrio de la Victoria)

Horarios: Salida 17:45h | Tribuna 21:10h | Torre Sur 23:15h | Catedral — | Encierro 02:00h

Itinerario: Casa Hermandad → Agua → Victoria → Plaza Jesús El Rico → Plaza de María Guerrero → Plaza de la Merced → Álamos → Carretería → Tribuna de los Pobres → Pasillo de Santa Isabel → Cisneros → Especería → Plaza de la Constitución → Tribuna Principal → Marqués de Larios → Martínez → Atarazanas → Torregorda → Alameda Principal → Plaza de La Marina → Molina Lario → Torre Sur → Plaza del Obispo → Molina Lario → Plaza del Siglo → Plaza del Carbón → Calderería → Plaza de Uncibay → Casapalma → Cárcer → Álamos → Plaza de la Merced → Plaza María Guerrero → Victoria → Agua y Casa Hermandad.

Sentencia

Nombre oficial: MUY ILUSTRE, VENERABLE Y FERVOROSA HERMANDAD SACRAMENTAL Y COFRADIA DE NAZARENOS DE NUESTRO PADRE JESUS DE LA SENTENCIA, MARIA SANTISIMA DEL ROSARIO EN SUS MISTERIOS DOLOROSOS Y SAN JUAN EVANGELISTA

Sede: Parroquia de Santiago Apóstol (Barrio de la Victoria)

Horarios: Salida 19:15h | Tribuna 22:00h | Torre Sur 00:05h | Catedral — | Encierro 01:45h

Itinerario: Casa Hermandad → Frailes → Merced → Plaza de la Merced → Álamos → Carretería → Tribuna de los Pobres → Pasillo de Santa Isabel → Cisneros → Especería → Plaza de la Constitución → Tribuna Principal → Marqués de Larios → Martínez → Atarazanas → Torregorda → Alameda Principal → Plaza de La Marina → Molina Lario → Torre Sur → Plaza del Obispo → Molina Lario → Plaza del Siglo → Plaza del Carbón → Calderería → Casapalma → Cárcer → Plaza de Jerónimo Cuervo → Ramos Marín → Frailes y Casa Hermandad.

El Rico, el Miércoles Santo 2025 / Álex Zea / LMA

Miércoles Santo

Cofradías del Miércoles Santo organizadas por hora de salida:

Mediadora — Salida 16:15h | Encierro 01:30h

Fusionadas — Salida 17:15h | Encierro 23:50h

Salesianos — Salida 17:15h | Encierro 00:45h

El Rico — Salida 17:55h | Encierro 01:05h

Sangre — Salida 18:00h | Encierro 00:10h

Paloma — Salida 20:15h | Encierro 01:45h

Expiración — Salida 21:15h | Encierro 03:45h

Horarios e itinerarios completos del Miércoles Santo por orden de paso por el recorrido oficial:

Fusionadas

Nombre oficial: HERMANDAD SACRAMENTAL Y REALES COFRADÍAS FUSIONADAS DE JESÚS DE AZOTES Y COLUMNA, STMO, CRISTO DE LA EXALTACIÓN, STMO, CRISTO DE ÁNIMAS DE CIEGOS, MARÍA STMA, DE LÁGRIMAS Y FAVORES E ILUSTRE ARCHICOFRADÍA DE LA SANTA VERA CRUZ Y SANGRE, NTRA. SRA. DEL MAYOR DOLOR REINA DE LOS ANGELES Y SAN JUAN EVANGELISTA

Sede: Parroquia de San Juan Bautista (Centro)

Horarios: Salida 17:15h | Tribuna 18:00h | Torre Sur 20:00h | Catedral 20:10h | Encierro 23:50h

Itinerario: Casa Hermandad → Pasillo Santa Isabel → Cisneros → Especería → Plaza Constitución → Marqués de Larios → Martínez → Atarazanas → Torregorda → Alameda Principal → Plaza de la Marina → Molina Lario → Postigo de los Abades → Estación de Penitencia SICB → Patio de los Naranjos → Císter → San Agustín → Echegaray → Granada → Méndez Núñez → Plaza de Uncibay → Méndez Núñez → Comedias → Nosquera → Carretería → Pasillo Santa Isabel → Casa Hermandad.

Mediadora

Nombre oficial: VENERABLE HERMANDAD DE NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO REDENTOR DEL MUNDO Y NUESTRA SEÑORA MEDIADORA DE LA SALVACIÓN

Sede: Parroquia de San Patricio (Barrio de Huelin. Las Delicias)

Horarios: Salida 16:15h | Tribuna 19:20h | Torre Sur 21:20h | Catedral 21:30h | Encierro 01:30h

Itinerario: Casa Hermandad → Cómico Riquelme → Ayala → Avenida del Ingeniero José María → Garnica → Cuarteles → Plaza de Toros Vieja → Ancha del Carmen → Cristo de la Expiración → Avenida de Andalucía → Nazareno del Paso → Hilera → Puente de la Esperanza → Prim → Atarazanas → Plaza Arriola → Sagasta → Moreno Carbonero → Plaza Enrique García-Herrera → Fernán González → Cisneros → Especería → Plaza de la Constitución → Tribuna Principal → Marqués de Larios → Martínez → Atarazanas → Torregorda → Alameda Principal → Plaza de La Marina → Molina Lario → Torre Sur → Postigo de los Abades → Estación de Penitencia en la S.I.C.B. → Patio de los Naranjos → Císter → Cañón → Cortina del Muelle → Plaza de La Marina → Vendeja → Pasaje Linaje → Puente de la Misericordia → Cuarteles → Jacinto Verdaguer → Salitre → Ayala → Cómico Riquelme y Casa Hermandad.

Salesianos

Nombre oficial: HERMANDAD SALESIANA Y COFRADÍA DE NAZARENOS DEL SANTO CRISTO DE LAS PENAS, MARÍA SANTÍSIMA DEL AUXILIO, SAN JUAN EVANGELISTA Y SAN JUAN BOSCO

Sede: Santuario de María Auxiliadora (Barrio de Capuchinos)

Horarios: Salida 17:15h | Tribuna 19:54h | Torre Sur 21:54h | Catedral 22:04h | Encierro 00:45h

Itinerario: Santuario María Auxiliadora (salida nazarenos) → Casa Hermandad (salida tronos) → Eduardo Domínguez Ávila → Plaza de Capuchinos → Capuchinos → Cruz del Molinillo → Ollerías → Carretería → Tribuna de los Pobres → Pasillo Santa Isabel → Cisneros → Especería → Plaza de la Constitución → Tribuna Principal → Larios → Martínez → Atarazanas → Torregorda → Alameda → Plaza la Marina → Molina Lario → Postigo de los Abades → Estación de Penitencia en la S.I.C.B. → Patio de los Naranjos → San Agustín → Echegaray → Granada → Plaza Uncibay → Casapalma → Álamos → Dos Aceras → Plaza Montaño → Alcubilla → Plaza de Capuchinos → Eduardo Domínguez Ávila → Casa Hermandad.

Sangre

Nombre oficial: PONTIFICIA Y REAL, MUY ILUSTRE Y VENERABLE ARCHICOFRADÍA DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA SANGRE, MARÍA SANTÍSIMA DE CONSOLACIÓN Y LÁGRIMAS Y DEL SANTO SUDARIO

Sede: Parroquia de San Felipe Neri (Barrio de Capuchinos – Molinillo)

Horarios: Salida 18:00h | Tribuna 20:19h | Torre Sur 22:19h | Catedral — | Encierro 00:10h

Itinerario: Plazuela Cristo de la Sangre → Guerrero → Dos Aceras → Carretería → Álamos → Puerta de Buenaventura → Plaza del Teatro → Tejón y Rodríguez → Carretería → Tribuna de los Pobres → Pasillo Santa Isabel → Cisneros → Especería → Plaza de la Constitución → Tribuna Principal → Marqués de Larios → Martínez → Atarazanas → Torregorda → Alameda Principal → Plaza de la Marina → Molina Lario → Torre Sur → Plaza del Obispo → Molina Lario → Santa María → San Agustín → Duque de la Victoria → Plaza del Siglo → Plaza del Carbón → Calderería → Plaza Uncibay → Casapalma → Cárcer → Madre de Dios → Plaza Montaño → Dos Aceras y Casa Hermandad.

El Rico

Nombre oficial: REAL, EXCELENTÍSIMA, MUY ILUSTRE Y VENERABLE COFRADÍA DE CULTO Y PROCESIÓN, DE NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO bajo la advocación de “EL RICO” Y MARÍA SANTÍSIMA DEL AMOR

Sede: Parroquia de Santiago Apóstol (Centro)

Horarios: Salida 17:55h | Tribuna 21:04h | Torre Sur 23:04h | Catedral — | Encierro 01:05h

Itinerario: Parroquia Santiago (salida de nazarenos) → Granada → Plaza de la Merced → El Chiclanero → Pasaje de Campos → Casa Hermandad (salida de los Tronos) → Victoria → Plaza Jesús El Rico → Alcazabilla → Císter → Santa María → Molina Lario → Plaza del Obispo (Liberación) → Molina Lario → Plaza del Carbón → Plaza del Siglo → Granada → Plaza de la Constitución → Larios → Martínez → Atarazanas → Torregorda → Alameda principal → Plaza de la Marina → Molina Lario → Santa María → San Agustín → Duque de la Victoria → Plaza del Siglo → Calle Calderería → Plaza de Uncibay → Casapalma → Cárcer → Álamos → Plaza de la Merced → Plaza Jesús El Rico → Victoria → Victoria y Casa Hermandad.

Paloma

Nombre oficial: REAL, MUY ILUSTRE, VENERABLE Y ANTIGUA HERMANDAD Y COFRADÍA DE NAZARENOS DE NUESTRO PADRE DE LA PUENTE DEL CEDRÓN Y MARÍA SANTÍSIMA DE LA PALOMA

Sede: Capilla de María Santísima de la Paloma (Centro)

Horarios: Salida 20:15h | Tribuna 22:07h | Torre Sur 00:12h | Catedral — | Encierro 01:45h

Itinerario: Capilla de María Santísima. de la Paloma → Plaza de San Francisco → Carretería → Tribuna de los Pobres → Pasillo de Santa Isabel → Cisneros → Especería → Plaza de la Constitución → Tribuna Principal → Marqués de Larios → Martínez → Atarazanas → Torregorda → Alameda Principal → Plaza de La Marina → Molina Lario → Torre Sur → Plaza del Obispo → Molina Lario → Plaza del Siglo → Plaza del Carbón → Calderería → Plaza de Uncibay → Méndez Núñez → Tejón y Rodríguez → Carretería → Plaza de San Francisco y Capilla de María → Santísima de la Paloma.

Expiración

Nombre oficial: PONTIFICIA, REAL, ILUSTRE Y VENERABLE ARCHICOFRADÍA SACRAMENTAL DE CULTO Y PROCESIÓN DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA EXPIRACIÓN Y MARÍA SANTÍSIMA DE LOS DOLORES CORONADA

Sede: Parroquia del Apóstol San Pedro (Barrio del Perchel)

Horarios: Salida 21:15h | Tribuna 23:10h | Torre Sur 01:15h | Catedral — | Encierro 03:45h

Itinerario: Parroquia del Apóstol San Pedro → Plaza de Enrique Navarro → Cristo de la Expiración → Avenida de Andalucía → Puente de Tetuán → Alameda Principal → Ordóñez → Atarazanas → Plaza Arriola → Sagasta → Moreno Carbonero → Plaza Enrique García-Herrera → Fernán González → Cisneros → Especería → Plaza de la Constitución → Tribuna Principal → Marqués de Larios → Martínez → Atarazanas → Torregorda → Alameda Principal → Plaza de la Marina → Molina Lario → Torre Sur → Strachan → Marqués de Larios → Liborio García → Mesón de Vélez → Doctor Felipe Sánchez de la Cuesta y Alarcón → Antonio Baena Gómez → Martínez → Puerta del Mar → Córdoba → Vendeja → Linaje → Puente de la Misericordia → Avenida de la Aurora → Cristo de la Expiración → Plaza de Enrique Navarro y Casa Hermandad.

Cristo de la Buena Muerte el Jueves Santo de 2025 / Eduardo Nieto / LMA

Jueves Santo

Cofradías del Jueves Santo organizadas por hora de salida:

Sagrada Cena — Salida 17:00h | Encierro 22:55h

Viñeros — Salida 17:15h | Encierro 22:50h

Santa Cruz — Salida 17:35h | Encierro 23:45h

Mena — Salida 18:55h | Encierro 02:10h

Vera+Cruz (Fusionadas) — Salida 19:00h | Encierro 01:15h

Zamarrilla — Salida 19:30h | Encierro 04:15h

Misericordia — Salida 19:50h | Encierro 04:00h

Esperanza — Salida 21:45h | Encierro 03:45h

Horarios e itinerarios completos del Jueves Santo por orden de paso por el recorrido oficial:

Sagrada Cena

Nombre oficial: REAL Y MUY ILUSTRE HERMANDAD DE LA SAGRADA CENA SACRAMENTAL DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO Y MARÍA SANTÍSIMA DE LA PAZ

Sede: Iglesia Parroquial de San Carlos y Santo Domingo de Guzmán

Horarios: Salida 17:00h | Tribuna 17:40h | Torre Sur 19:40h | Catedral — | Encierro 22:55h

Itinerario: Casa Hermandad → Puerta Nueva → Compañía → Fajardo → Cisneros → Especería → Plaza de la Constitución → Tribuna Principal → Marqués de Larios → Martínez → Atarazanas → Torregorda → Alameda Principal → Plaza de La Marina → Molina Lario → Torre Sur → Plaza del Obispo → Molina Lario → Plaza del Siglo → Plaza del Carbón → Calderería → Plaza de Uncibay → Casapalma → Cárcer → Álamos → Carretería → Tribuna de los Pobres → Puerta Nueva y Casa Hermandad.

Viñeros

Nombre oficial: MUY ILUSTRE, ANTIGUA Y VENERABLE HERMANDAD SACRAMENTAL DE NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO DE VIÑEROS, NUESTRA SEÑORA DEL TRASPASO Y SOLEDAD DE VIÑEROS Y SAN LORENZO MÁRTIR

Sede: Iglesia de la Aurora y Divina Providencia

Horarios: Salida 17:15h | Tribuna 18:35h | Torre Sur 20:35h | Catedral 20:45h | Encierro 22:50h

Itinerario: Iglesia de la Aurora y Divina Providencia → Andrés Pérez → Carretería → Tribuna de los Pobres → Pasillo de Santa Isabel → Cisneros → Especería → Plaza de la Constitución → Tribuna Principal → Marqués de Larios → Martínez → Atarazanas → Torregorda → Alameda Principal → Plaza de la Marina → Molina Lario → Torre Sur → Postigo de los Abades → Estación de Penitencia en la S.I.C.B. → Patio de los Naranjos → Císter → San Agustín → Duque de la Victoria → Plaza del Siglo → Plaza del Carbón → Granada → Santa Lucía → Plaza de Jesús de la Pasión → Santa Lucía → Comedias → Nosquera → Carretería → Biedmas → Plaza de los Viñeros y Casa Hermandad

Santa Cruz

Nombre oficial: SERÁFICA HERMANDAD DE LA SANTA CRUZ, SANTÍSIMO CRISTO DE LA VICTORIA Y NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES EN SU AMPARO Y MISERICORDIA

Sede: Parroquia de San Felipe Neri (Barrio de Capuchinos – Molinillo)

Horarios: Salida 17:35h | Tribuna 19:25h | Torre Sur 21:25h | Catedral 21:35h | Encierro 23:45h

Itinerario: Parroquia de la Santa Cruz y San Felipe Neri → Plazuela Cristo de la Sangre → Gaona → Guerrero → Dos aceras → Carretería → Álamos → Puerta de Buenaventura → Plaza del Teatro → Comedias → Santa Lucía → Plaza de Jesús de la Pasión → Santa Lucía → Granada → Plaza de la Constitución → Tribuna Principal → Marqués de Larios → Martínez → Atarazanas → Torregorda → Alameda Principal → Plaza de La Marina → Molina Lario → Torre Sur → Postigo de los Abades → Estación de Penitencia en la S.I.C.B. → Patio de los Naranjos → Císter → San Agustín → Plazuela de Jesús Castellanos → Granada → Plaza de la Merced → Madre de Dios → Montaño → Plaza de Montaño → Guerrero → Gaona → Plazuela Santísimo Cristo de la Sangre y Parroquia de la Santa Cruz y San Felipe Neri.

Vera+Cruz (Fusionadas)

Nombre oficial: ARCHICOFRADIA DE LA SANTA VERA CRUZ (RR.CC. Fusionadas)

Sede: Parroquia de San Juan Bautista (Centro)

Horarios: Salida 19:00h | Tribuna 19:55h | Torre Sur 21:55h | Catedral 22:05h | Encierro 01:15h

Itinerario: Iglesia de San Juan → Calderón de la Barca → Fernán González → Cisneros → Especería → Plaza de la Constitución → Tribuna Principal → Marqués de Larios → Martínez → Atarazanas → Torregorda → Alameda Principal → Plaza de La Marina → Molina Lario → Torre Sur → Postigo de los Abades → Estación de Penitencia SICB → Patio de los Naranjos → Císter → San Agustín → Duque de la Victoria → Plaza del Siglo → Plaza del Carbón → Granada → Santa Lucía → Plaza de Jesús de la Pasión → Santa Lucía → Comedias → Nosquera → Muro de las Catalinas → Arco de la Cabeza → Plazuela Virgen de las Penas → Pozos Dulces → Compañía → Fajardo → Fernán González → Calderón de la Barca e Iglesia de San Juan.

Mena

Nombre oficial: PONTIFICIA Y REAL CONGREGACIÓN DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA BUENA MUERTE Y ÁNIMAS, NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD (Mena)

Sede: Parroquia de Santo Domingo (Barrio del Perchel)

Horarios: Salida 18:55h | Tribuna 20:20h | Torre Sur 22:25h | Catedral — | Encierro 02:10h

Itinerario: Casa Hermandad → Plaza Fray Alonso de Santo Tomás → Plaza Legión Española → San Jacinto → Puente de la Esperanza → Prim → Atarazanas → Plaza Arriola → Pasillo de Santa Isabel → Cisneros → Especería → Plaza de la Constitución → Tribuna Principal → Marqués de Larios → Martínez → Atarazanas → Torregorda → Alameda Principal → Plaza de La Marina → Molina Lario → Torre Sur → Plaza del Obispo → Molina Lario → Plaza del Siglo → Plaza del Carbón → Calderería → Plaza de Uncibay → Méndez Núñez → Tejón y Rodríguez → Carretería → Tribuna de los Pobres → Pasillo de Santa Isabel → Pasillo Atocha → Manuel José García Caparros → Puente de la Esperanza → Hilera → Glorieta de Lola Carrera → Cerezuela → Plaza Legión Española → Plaza Fray Alonso de Santo Tomás y Casa Hermandad.

Zamarrilla

Nombre oficial: REAL Y EXCELENTÍSIMA HERMANDAD DE NUESTRO PADRE JESÚS DEL SANTO SUPLICIO, SANTÍSIMO CRISTO DE LOS MILAGROS Y MARÍA SANTÍSIMA DE LA AMARGURA CORONADA (ZAMARRILLA)

Sede: Ermita de Zamarrilla (Barrio de la Trinidad)

Horarios: Salida 19:30h | Tribuna 21:35h | Torre Sur 23:40h | Catedral — | Encierro 04:15h

Itinerario: Ermita de Zamarrilla (Casa Hermandad) → Martínez Maldonado → Mármoles → Puente de la Aurora → Pasillo de Santa Isabel → Cisneros → Especería → Plaza de la Constitución → Tribuna Principal → Marqués de Larios → Martínez → Atarazanas → Torregorda → Alameda Principal → Plaza de La Marina → Molina Lario → Torre Sur → Plaza del Obispo → Molina Lario → Plaza del Siglo → Plaza del Carbón → Calderería → Plaza de Uncibay → Méndez Núñez → Tejón y Rodríguez → Carretería → Tribuna de los Pobres → Pasillo de Santa Isabel → Puente de la Aurora → Mármoles → Martínez Maldonado y Casa Hermandad.

Misericordia

Nombre oficial: REAL ILUSTRE Y VENERABLE HERMANDAD DE NUESTRO PADRE JESÚS DE LA MISERICORDIA, SANTÍSIMO CRISTO DE ÁNIMAS Y NUESTRA SEÑORA DEL GRAN PODER Y SAN JUAN DE DIOS

Sede: Parroquia de Nuestra señora del Carmen (Barrio del Perchel)

Horarios: Salida 19:50h | Tribuna 22:25h | Torre Sur 00:35h | Catedral — | Encierro 04:00h

Itinerario: Casa Hermandad → La Serna → Ancha del Carmen → Avenida de la Aurora → Puente de la Misericordia → Pasaje Linaje → Alameda de Colón → Alameda Principal → Ordoñez → Atarazanas → Plaza Arriola → Pasillo de Santa Isabel → Cisneros → Especería → Plaza de la Constitución → Tribuna Principal → Marqués de Larios → Martínez → Atarazanas → Torregorda → Alameda Principal → Plaza La Marina → Molina Lario → Torre Sur → Strachan → Marqués de Larios → Liborio García → Mesón de Vélez → Doctor Felipe Sánchez de la Cuesta y Alarcón → Antonio Baena Gómez → Martínez → Puerta del Mar → Córdoba → Vendeja → Pasaje Linaje → Puente de la Misericordia → Avenida de la Aurora → Ancha del Carmen → La Serna y Casa Hermandad.

Esperanza

Nombre oficial: PONTIFICIA Y REAL ARCHICOFRADÍA DEL DULCE NOMBRE DE JESÚS NAZARENO DEL PASO Y MARÍA SANTÍSIMA DE LA ESPERANZA

Sede: Basílica Menor del Paso y la Esperanza (Barrio del Perchel)

Horarios: Salida 21:45h | Tribuna 23:10h | Torre Sur 01:25h | Catedral — | Encierro 03:45h

Itinerario: Itinerario Basílica del Paso y la Esperanza → Glorieta Lola Carrera → calle Hilera → Puente de la Esperanza → Manuel José García Caparrós → Pasillo de Santa Isabel → Cisneros → Especería → Plaza de la Constitución → Marqués de Larios → Martínez → Atarazanas → Torregorda → Alameda Principal → Plaza de la Marina → Molina Lario → Torre sur → Strachan → Torre de Sandoval → Bolsa → Marqués de Larios → Marín García → Dr. Don Felipe Sánchez de la Cuesta y Alarcón → Antonio Baena Gómez → Martínez → Puerta del Mar → Plaza de Félix Saénz → Sagasta → Plaza de Arriola → Atarazanas → Prim → Puente de la Esperanza → Hilera → Glorieta de Lola Carrera y Basílica del Paso y la Esperanza.

Sepulcro, el Viernes Santo de 2025 / Eduardo Nieto / LMA

Viernes Santo

Cofradías del Viernes Santo organizadas por hora de salida:

Monte Calvario — Salida 16:00h | Encierro 00:00h

Descendimiento — Salida 16:30h | Encierro 00:15h

Amor — Salida 16:50h | Encierro 02:00h

Dolores de San Juan — Salida 19:05h | Encierro 00:35h

Sepulcro — Salida 19:20h | Encierro 02:15h

Santo Traslado — Salida 19:30h | Encierro 02:45h

Piedad — Salida 19:30h | Encierro 02:00h

Servitas — Salida 22:15h | Encierro 03:30h

Horarios e itinerarios completos del Viernes Santo por orden de paso por el recorrido oficial:

Monte Calvario

Nombre oficial: MUY ANTIGUA Y VENERABLE HERMANDAD DE VÍA CRUCIS DEL SANTO CRISTO DEL CALVARIO Y SEÑOR SAN FRANCISCO DE PAULA Y COFRADIA DE NAZARENOS DEL SANTÍSIMO CRISTO YACENTE DE LA PAZ Y LA UNIDAD EN EL MISTERIO DE SU SAGRADA MORTAJA, NUESTRA SEÑORA DE FE Y CONSUELO, SANTA MARÍA DEL MONTE CALVARIO Y SAN MANUEL GONZÁLEZ

Sede: Capilla del Monte Calvario (Barrio de la Victoria)

Horarios: Salida 16:00h | Tribuna 18:40h | Torre Sur 20:45h | Catedral 20:50h | Encierro 00:00h

Itinerario: (Salida 15:00) Vía Dolorosa del Calvario → Glorieta Padre Manuel Gámez → Amargura → Alfonso XII → Plaza del Santuario → Basílica y Santuario de Santa María de la Victoria (Salida 16:00) → Plaza del Santuario → Compás de la Victoria → Plaza de la Victoria → Victoria → Plaza de María → Guerrero → Granada → Plazuela de Jesús Castellanos → Granada → Plaza del Siglo → Plaza del Carbón → Granada → Plaza de la Constitución → Tribuna Principal → Marqués de Larios → Martínez → Atarazanas → Torregorda → Alameda Principal → Plaza de La Marina → Molina Lario → Torre Sur → Postigo de los Abades → Estación de Penitencia en la S.I.C.B. → Patio de los Naranjos → Císter → San Agustín → Plazuela de Jesús Castellanos → Granada → Méndez Núñez → Plaza de Uncibay → Casapalma → Cárcer → Madre de Dios Mariblanca → Peña → Cruz Verde → Altozano → Párroco Ruiz Furest → Puerto Parejo → Manrique → Tejeros → Mitjana → Rampa del Santuario y Basílica y Santuario de Santa María de la Victoria.

Descendimiento

Nombre oficial: FERVOROSA HERMANDAD SACRAMENTAL Y REAL COFRADÍA DE NAZARENOS DEL SAGRADO DESCENDIMIENTO DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, NUESTRA SEÑORA DEL SANTO SUDARIO Y MARÍA SANTÍSIMA DE LAS ANGUSTIAS

Sede: Capilla del Sagrado Descendimiento (Barrio de la Malagueta)

Horarios: Salida 16:30h | Tribuna 19:20h | Torre Sur 21:25h | Catedral 21:35h | Encierro 00:15h

Itinerario: Casa Hermandad → Manuel Martín Estévez → Maestranza → Cervantes → Paseo de Reding → Avenida Cervantes → Francisco Bejarano Robles → Guillén Sotelo → Travesía Pintor Nogales → Plaza de la Aduana → Císter → San Agustín → Duque de la Victoria → Plaza del Siglo → Plaza del Carbón → Granada → Plaza de la Constitución → Tribuna Principal → Marqués de Larios → Martínez → Atarazanas → Torregorda → Alameda Principal → Plaza de La Marina → Molina Lario → Torre Sur → Postigo de los Abades → Estación de Penitencia en la S.I.C.B. → Patio de los Naranjos → Císter → Plaza de la Aduana → Travesía Pintor Nogales → Guillén Sotelo → Paseo de Reding → Plaza del General Torrijos → Maestranza → Manuel Martín Estévez y Casa Hermandad

Amor

Nombre oficial: REAL COFRADÍA DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL AMOR Y NUESTRA SEÑORA DE LA CARIDAD

Sede: Basílica y Real Santuario de Santa María de la Victoria (Barrio de la Victoria)

Horarios: Salida 16:50h | Tribuna 20:00h | Torre Sur 22:05h | Catedral — | Encierro 02:00h

Itinerario: Basílica y Santuario de Santa María de la Victoria → Plazuela Cristo del Amor → Conde de Tendilla → María → Ladrón de Guevara → Fernando el Católico → San Patricio → Compás de la Victoria → Plaza de la Victoria → Victoria → Plaza Jesús El Rico → Alcazabilla → Plaza de la Aduana → Císter → San Agustín → Duque de la Victoria → Plaza del Siglo → Plaza del Carbón → Granada → Plaza de la Constitución → Tribuna Principal → Marqués de Larios → Martínez → Atarazanas → Torregorda → Alameda Principal → Plaza de La Marina → Molina Lario → Torre Sur → Plaza del Obispo → Molina Lario → Plaza del Siglo → Plaza del Carbón → Calderería → Méndez Núñez → Plaza del Teatro → Puerta de Buenaventura → Mariblanca → Peña → Frailes → Cruz Verde → Altozano → Párroco Ruiz Furest → Puerto Parejo → Manrique → Fernando el Católico y Casa Hermandad.

Dolores de San Juan

Nombre oficial: MUY ANTIGUA, VENERABLE Y PONTIFICIA ARCHICOFRADÍA SACRAMENTAL DE NAZARENOS DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA REDENCIÓN Y NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES

Sede: Parroquia de San Juan Bautista (Centro)

Horarios: Salida 19:05h | Tribuna 20:50h | Torre Sur 22:55h | Catedral 23:05h | Encierro 00:35h

Itinerario: Iglesia de San Juan → San Juan → Plaza de Félix Sáenz → Sebastián Souvirón → Plaza Arriola → Sagasta → Plaza de Félix Sáenz → Nueva → Especería → Plaza de la Constitución → Tribuna Principal → Marqués de Larios → Martínez → Atarazanas → Torregorda → Alameda Principal → Plaza de La Marina → Molina Lario → Torre Sur → Postigo de los Abades → Estación de Penitencia en la S.I.C.B. → Patio de los Naranjos → Císter → San Agustín → Duque de la Victoria → Plaza del Siglo → Plaza del Carbón → Granada → Plaza de la Constitución → Especería → Cisneros → Fernán González → Calderón de la Barca e Iglesia de San Juan.

Santo Traslado

Nombre oficial: REAL, ILUSTRE Y VENERABLE HERMANDAD DEL SANTO TRASLADO Y NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD

Sede: Parroquia de San Pablo Apóstol (Barrio de la Trinidad)

Horarios: Salida 19:30h | Tribuna 21:30h | Torre Sur 23:35h | Catedral — | Encierro 02:45h

Itinerario: Casa Hermandad → Trinidad → Rampa de la Aurora → Puente de la Aurora → Pasillo de Santa Isabel → Cisneros → Especería → Plaza de la Constitución → Tribuna Principal → Marqués de Larios → Martínez → Atarazanas → Torregorda → Alameda Principal → Plaza de La Marina → Molina Lario → Torre Sur → Plaza del Obispo → Molina Lario → Plaza del Siglo → Plaza del Carbón → Granada → Plaza la Constitución → Especería → Cisneros → Pasillo de Santa Isabel → Puente de la Aurora → Rampa de la Aurora → Trinidad y Casa Hermandad

Piedad

Nombre oficial: REAL HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DE LA PIEDAD

Sede: Capilla de la Cruz del Molinillo (Barrio de Capuchinos/Molinillo)

Horarios: Salida 19:30h | Tribuna 22:15h | Torre Sur 00:20h | Catedral — | Encierro 02:00h

Itinerario: Casa Hermandad → Alderete → Calle San Bartolomé → Cruz del Molinillo → Ollerías → Carretería → Tribuna de los Pobres → Pasillo de Santa Isabel → Cisneros → Especería → Plaza de la Constitución → Tribuna Principal → Marqués de Larios → Martínez → Atarazanas → Torregorda → Alameda Principal → Plaza de La Marina → Molina Lario → Torre Sur → Plaza del Obispo → Molina Lario → Plaza del Siglo → Plaza del Carbón → Calderería → Plaza de Uncibay → Méndez Núñez → Ollerías → Cruz del Molinillo → Alderete y Casa Hermandad

Sepulcro

Nombre oficial: REAL HERMANDAD DE NUESTRO PADRE JESÚS DEL SANTO SEPULCRO Y NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD

Sede: Abadía del Císter (Centro)

Horarios: Salida 19:20h | Tribuna 22:40h | Torre Sur 00:45h | Catedral — | Encierro 02:15h

Itinerario: Casa Hermandad → Alcazabilla → Plaza de la Aduana → Císter → Santa María → Molina Lario → Plaza del Siglo → Plaza del Carbón → Calderería → Plaza de Uncibay → Méndez Núñez → Tejón y Rodríguez → Carretería → Tribuna de los Pobres → Pasillo de Santa Isabel → Cisneros → Especería → Plaza de la Constitución → Tribuna Principal → Marqués de Larios → Martínez → Torregorda → Alameda Principal → Plaza de La Marina → Molina Lario → Torre Sur → Plaza del Obispo → Molina Lario → Plaza del Siglo → Duque de la Victoria → San Agustín → Císter → Plaza de la Aduana → Alcazabilla y Casa Hermandad.

Servitas

Nombre oficial: VENERABLE ORDEN SEGLAR DE SIERVOS DE MARÍA SANTÍSIMA DE LOS DOLORES (Servitas)

Sede: Parroquia de San Felipe Neri (Barrio de Capuchinos / Molinillo)

Horarios: Salida 22:15h | Tribuna 23:40h | Torre Sur 02:00h | Catedral — | Encierro 03:30h

Itinerario: Parroquia de la Santa Cruz y San Felipe Neri → Plazuela Santísimo Cristo de la Sangre → Gaona → Guerrero → Dos Aceras → Carretería → Álamos → Puerta de Buenaventura → Plaza del Teatro → Comedias → Nosquera → Muro de San Julián → Muro de las Catalinas → Arco de la Cabeza → Plazuela Virgen de las Penas → Pozos Dulces → Compañía → Fajardo → Cisneros → Especería → Plaza de la Constitución → Tribuna Principal → Marqués de Larios → Martínez → Atarazanas → Torregorda → Alameda Principal → Plaza de La Marina → Molina Lario → Torre Sur → Strachan → Torre de Sandoval → Bolsa → Marqués de Larios → Liborio García → Nueva → Especería → Salvago → Compañía → Pozos Dulces → Plazuela Virgen de las Penas → Arco de la Cabeza → Muro de las Catalinas → Muro de San Julián → Nosquera → Carretería → Dos Aceras → Guerrero → Gaona → Plazuela Santísimo Cristo de la Sangre y Parroquia de la Santa Cruz y San Felipe Neri.

La amenaza de lluvia suspendió la salida del Resucitado en 2025 / Gregorio Marrero

Domingo de Resurrección

Cofradías del Domingo de Resurrección organizadas por hora de salida:

Resucitado — Salida 10:00h | Encierro 15:15h

Horarios e itinerarios completos del Domingo de Resurrección por orden de paso por el recorrido oficial:

Resucitado

Nombre oficial: SANTÍSIMO CRISTO RESUCITADO Y MARÍA STMA REINA DE LOS CIELOS

Sede: Parroquia de San Julián

Horarios: Salida 10:00h | Tribuna 11:05h | Torre Sur 13:00h | Catedral — | Encierro 15:15h

Itinerario: Parroquia de San Julián → Nosquera → Santa Lucía → Granada → Plaza de la Constitución → Tribuna Principal → Marqués de Larios → Martínez → Atarazanas → Torregorda → Alameda Principal → Plaza de la Marina → Molina Lario → Plaza del Obispo → Molina Lario → Santa María → San Agustín → Echegaray → Granada → Méndez Núñez → Comedias → Nosquera y Parroquia de San Julián.