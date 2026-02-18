La Agrupación de Cofradías de Málaga desvela el nuevo número de La Saeta para la Cuaresma de 2026

La sede de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga acogió ayer noche la presentación oficial del nuevo número de La Saeta, correspondiente a la Cuaresma de 2026. La cabecera, considerada la revista cofrade decana de España, llega a su edición número 85 con una entrega que supera las 200 páginas y que vuelve a situarse como referencia informativa y documental del mundo cofrade malagueño.

El acto estuvo conducido por Javier González de Lara, presidente de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM), de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y vicepresidente de la CEOE. Junto a él presidieron la convocatoria el presidente de la Agrupación, José Carlos Garín; el concejal del Ayuntamiento de Málaga Francisco Cantos; el director de la revista, Andrés Camino; y Francisco Reguera, director territorial de Unicaja Banco, además de autoridades civiles, religiosas y representantes del ámbito cofrade.

Una publicación ligada a la memoria cofrade de Málaga

Durante su intervención, González de Lara puso en valor el vínculo emocional que La Saeta mantiene con generaciones de malagueños, destacando su papel como “consulta” y “anuncio” de la llegada de la Semana Santa. En ese sentido, subrayó la importancia de la revista como herramienta para conservar la memoria colectiva y transmitir el espíritu cofrade, recordando su trayectoria centenaria desde su fundación en 1922 por Francisco Morales y su continuidad en papel en plena era digital.

El presentador también elogió la labor de Andrés Camino, al frente de la publicación desde hace casi tres décadas, y del equipo editorial, destacando su capacidad para actualizar contenidos y formatos sin perder la esencia de una cabecera histórica.

Contenidos de La Saeta Cuaresma 2026: portada, entrevistas y reportajes

La presentación incluyó un repaso a los principales contenidos del número 85 de La Saeta. La portada está protagonizada por la Virgen de la Piedad, con motivo del centenario fundacional de la hermandad, y se acompaña de un amplio recorrido por la actualidad cofrade, entrevistas, trabajos históricos y reportajes artísticos y fotográficos.

Entre los temas más destacados figuran un estudio sobre la imaginería procesional de los últimos 50 años, la entrevista al pregonero Ignacio Castillo, reportajes centrados en los traslados y un emotivo recuerdo a Trinidad García-Herrera, histórica archivera vinculada a la institución.

González de Lara cerró su intervención deseando una Cuaresma “auténtica” y reivindicando el papel de las cofradías como transmisoras de valores del humanismo cristiano, además de felicitar a la Agrupación por su programa cultural “Cuaresma en San Julián”.

La Agrupación agradece el apoyo para mantener la revista decana

José Carlos Garín expresó un agradecimiento especial a patrocinadores y entidades colaboradoras, subrayando que su compromiso resulta clave para garantizar la continuidad de La Saeta, “la revista cofrade decana de nuestro país”.

La presentación concluyó con la entrega simbólica de ejemplares y un encuentro entre los asistentes, dando así el pistoletazo de salida oficial al tiempo de espera cofrade que cada año marca la llegada de La Saeta de Cuaresma.