La Esperanza ficha a Pedro Manzano como conservador de sus titulares

La Esperanza ha puesto nombre al profesional que, desde ahora, velará de forma directa por sus bienes más sagrados: el Nazareno del Paso y la Virgen de la Esperanza. Pedro Manzano ha sido designado conservador de los sagrados titulares y asumirá el mantenimiento y el seguimiento de su estado de conservación. El nombramiento no es menor: en una Semana Santa donde cada decisión sobre el patrimonio se mira con lupa, la corporación del Jueves Santo apuesta por un perfil de trayectoria larga, metódica y especialmente curtida en la escultura policromada.

Nacido en San Fernando (Cádiz) en 1961, Manzano se formó en Bellas Artes en Sevilla, especializándose en Conservación y Restauración. Su carrera dio un salto al incorporarse al Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH), donde trabajó durante años en tratamiento de escultura policromada, además de colaborar con distintas instituciones culturales andaluzas.

Desde 2015 dirige su propio taller, centrado sobre todo en obra religiosa, con intervenciones que le han colocado como uno de los nombres más solicitados del circuito cofrade.

La “prueba de fuego”: la Esperanza Macarena tras la polémica con los Arquillo

El nombre de Pedro Manzano saltó al primer plano, incluso nacional, por la intervención sobre la Esperanza Macarena de Sevilla, después de la fuerte controversia generada por la actuación previa del equipo del catedrático Francisco Arquillo, muy cuestionada por la alteración estética de la imagen y el malestar entre devotos.

Manzano asumió entonces un trabajo quirúrgico —y con una presión mediática inusual en estos ámbitos— que culminó con la reposición al culto de la Virgen tras el proceso de restauración, cerrando una de las crisis patrimoniales y emocionales más sonadas del mundo cofrade reciente.

Roma ya fue el examen…

La propia archicofradía subraya en un comunicado donde hace pública esta designación que Manzano no aterriza de nuevas en Santo Domingo. De hecho, ya realizó un estudio preliminar de ambos titulares y, sobre todo, fue el responsable de supervisar el exigente traslado de la Virgen de la Esperanza a Roma, un operativo donde cada variable —embalaje, temperatura, humedad, tiempos y movimientos— podía poner en riesgo el viaje de la imagen.

La corporación destaca también su papel en la logística del acceso al Vaticano y en los desplazamientos internos, con condicionantes estrictos de seguridad y calendario.

En clave malagueña, Manzano figura igualmente en el historial de intervenciones sobre imágenes de primer orden, como el Cristo del Descendimiento.

Según destaca la Esperanza, cualquier actuación futura quedará encuadrada en los procedimientos y cauces previstos en los estatutos de la institución, reforzando el control técnico y la transparencia interna sobre su patrimonio devocional.