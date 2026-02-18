Satué reivindica la piedad popular como “verdadera escuela de fe” y cauce de evangelización

La Cuaresma 2026 arranca con un mensaje claro del nuevo obispo de Málaga. José Antonio Satué, que este año vivirá su primera Semana Santa al frente de la diócesis, ha dirigido una carta a las hermandades y cofradías en la que invita a los cofrades a prepararse para la Pascua desde tres actitudes concretas: “contemplar, escuchar y vivir”. El escrito, difundido este Miércoles de Ceniza, marca el tono espiritual con el que el prelado quiere acompañar al mundo cofrade malagueño, apenas unos días después de haber compartido con ellos unos ejercicios espirituales en la parroquia de los Santos Mártires, en un gesto que evidenció su voluntad de cercanía.

Satué se dirige a las hermandades “con afecto sincero” y con la alegría de quien comienza su ministerio en “una Iglesia rica en historia, en fe vivida y en tradiciones profundamente enraizadas en el corazón del pueblo”. El obispo subraya que se acerca al mundo cofrade “con respeto y actitud abierta de escucha”, dispuesto a “acompañar, conocer y aprender”.

En su primera Cuaresma como pastor de la diócesis, el prelado reconoce que tras cada imagen y cada estación de penitencia existe “una historia personal y comunitaria” que merece ser cuidada. No se trata —advierte— solo de organización o estética.

Esta pasada semana, de hecho, dirigió unos ejercicios espirituales en la parroquia de los Mártires dedicado a los cofrades.

La piedad popular, más que lo externo

Uno de los ejes centrales de la carta es la defensa de la piedad popular. Satué recuerda que no se reduce a lo visible, sino que constituye una forma profunda de vivir y transmitir la fe. Citando la carta pastoral 'María, Estrella de la Evangelización' de los Obispos del Sur, recalca que esta religiosidad ha “entrado en el corazón de los hombres”, formando parte de su modo de vivir.

Cuando es auténtica, sostiene, no solo conserva la fe, sino que impulsa la formación, la solidaridad y el anuncio del Evangelio. En ese sentido, las hermandades y cofradías son llamadas a ser verdaderos espacios de evangelización.

Contemplar: detenerse ante el misterio

La primera actitud propuesta es contemplar. El obispo invita a los cofrades a detenerse ante sus sagrados titulares y descubrir en ellos el rostro de Cristo que ama “hasta el extremo” y carga con el dolor del mundo.

Contemplar la Pasión —señala— no es mirar un episodio del pasado, sino dejar que esa cruz ilumine las propias cruces. La contemplación, afirma, ayuda a descubrir que Dios no es ajeno a la historia humana.

Escuchar: afinar el oído del corazón

La segunda clave es escuchar. La Cuaresma, explica, es tiempo de afinar el “oído del corazón” para reconocer la voz de Dios, que se hace presente en la Palabra proclamada en los cultos, en la oración y también en la vida cotidiana.

Satué pone el acento en el silencio interior, el discernimiento y la disponibilidad. No basta con oír: hay que dejar que la Palabra transforme la forma de pensar y de actuar, también en la vida interna de las cofradías.

Vivir: fe concreta y compromiso

La tercera actitud es vivir. Para el obispo, la fe que se expresa en procesiones y cultos debe traducirse en actitudes evangélicas y compromiso diario. “Ser cofrade implica asumir una responsabilidad en la Iglesia y en la sociedad”, viene a subrayar en su mensaje.

Caridad, servicio, cercanía a los más necesitados y fraternidad son, a su juicio, rasgos que deben definir a las hermandades. La Resurrección —recuerda— envía a los cristianos a ser testigos del amor en medio del mundo.

Con esta carta programática, Satué perfila el horizonte espiritual de una Semana Santa de Málaga 2026 que será la primera bajo su guía episcopal. Un inicio de camino en el que el nuevo obispo pide profundidad, coherencia y renovación interior para que la tradición cofrade siga siendo, en sus palabras, “escuela de fe” y signo vivo del Evangelio en la calle.