La Virgen de la Paloma de Málaga prepara una peregrinación histórica a Madrid por el centenario de la advocación

La Virgen de la Paloma de Málaga podría protagonizar este próximo mes de octubre un acontecimiento histórico sin precedentes: su peregrinación a Madrid y una salida procesional extraordinaria en la capital de España, que podría ser en su trono de Semana Santa, con motivo del centenario de la advocación. La iniciativa, aún en fase de estudio, cuenta con una excelente acogida institucional y eclesiástica en Madrid, pero depende aún del plácet definitivo del Obispado de Málaga.

Se trata de un proyecto que surge del deseo simbólico de que “las dos Palomas se reencuentren”, según ha podido saber este periódico, en referencia a la histórica advocación madrileña y a la imagen malagueña. La idea de que la Virgen pueda ir a Madrid está sobre la mesa y se está estudiando con el Obispado.

El Arzobispado y la Hermandad de la Paloma de Madrid, claves en el proyecto

La propuesta parte de una petición formal desde el Arzobispado de Madrid y la Congregación de la Virgen de la Paloma, una hermandad de Gloria con gran arraigo en el barrio de La Latina, donde se ubica la Basílica de la Paloma, posible destino de la imagen malagueña.

Aunque al principio había ciertas reticencias, se ha abierto la puerta para poder efectuar este traslado, con un marcado carácter peregrino y pastoral, inspirado en precedentes recientes como el de la Virgen de Montserrat de Sevilla en Barcelona. Es decir, que la hermandad no plantearía este viaje a Madrid para celebrar solo una procesión al uso, sino como una peregrinación.

A través de un comunicado, la hermandad ha subrayado que "desmiente" que exista nada confirmado por la autoridad eclesiástica de la diócesis malagueña, pero a la vez señala que "desde la hermandad no se descarta ninguna opción".

¿Cómo peregrinaría la Paloma a Madrid?

En Madrid se baraja que la Virgen de la Paloma de Málaga pueda procesionar por las calles del entorno de La Latina, con un recorrido que culminaría en la Plaza de la Villa, uno de los enclaves históricos de la capital, y donde, según ha podido saber este diario, el Ayuntamiento madrileño podría hacer entrega a la Virgen de las Llaves de Oro de la ciudad de Madrid, en caso de que se pudiera celebrar esta procesión.

La salida, de producirse, se realizaría desde un espacio efímero, un tinglao que se montaría junto a la basílica, con un fondo frente al templo y un itinerario lo más directo posible.

La fecha aún no está cerrada, aunque se trabaja con el mes de octubre, descartando el entorno del Pilar por la coincidencia con actos militares. Todo haríai indicar que los actos se desarrollarían en torno al 24 de octubre.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha sido muy receptivo y, según las conversaciones, el Consistorio madrileño podría todo de su parte para facilitar a la hermandad la compleja operación logística de trasladar tanto la imagen como su trono de Semana Santa.

Pero todo dependerá de la última palabra del obispo de Málaga, José Antonio Satué, que tiene encima de la mesa el proyecto completo. Pero podría ser también que solo autorizara la peregrinación exclusivamente de la imagen de la Virgen, y no su trono. Que no se celebrara esta procesión de alabanza por las calles capitalinas, sino solamente un rosario. Que solo permitiera la exposición al culto de la Virgen de la Paloma en la basílica de La Latina. O incluso llegar a desestimar cualquiera de estas opciones.

Apoyo institucional y un fuerte vínculo con Madrid

El proyecto cuenta con una acogida muy positiva por parte del Ayuntamiento de Madrid, con el que la cofradía mantiene contactos directos. También se espera una implicación destacada del ámbito eclesiástico, con la posibilidad de que el arzobispo de Madrid, José Cobo, pueda visitar Málaga en el marco de los actos del centenario que la hermandad programa celebrar en la ciudad.

El vínculo entre la corporación malagueña y la capital es estrecho: alrededor del 10% de los hermanos de la Paloma residen en Madrid, lo que refuerza el sentido de este traslado extraordinario.

La relación entre ambas devociones se reforzará además con un intercambio de representaciones: una delegación malagueña estará presente en Madrid el 15 de agosto, festividad de la Virgen de la Paloma, mientras que la hermandad madrileña tiene previsto acudir a Málaga el Miércoles Santo.

Pero, pese a la receptividad de todas las partes, todavía quedarían flecos pendientes. "En el caso que se decidiera llevar a nuestra sagrada titular fuera de la diócesis, primeramente, la hermandad tendrá que tener las autorizaciones pertinentes, por parte de los órganos de gobierno y de los hermanos, y como es evidente de la autoridad eclesiástica local", insiste la cofradía en la nota.

Cultos extraordinarios en Málaga y una cita histórica pendiente con la Catedral

Mientras avanzan las gestiones para esta posible peregrinación, la hermandad prepara también un calendario especial de actos en Málaga. El 14 de marzo se celebrará un culto extraordinario en la capilla de la Virgen, además de otros actos conmemorativos. Asimismo, la corporación está a la espera de que pueda concretarse una visita histórica a la Catedral de Málaga, un hito relevante, ya que la Virgen de la Paloma nunca ha estado en el Primer Templo de la diócesis.

De confirmarse, la peregrinación de la Virgen de la Paloma de Málaga a Madrid marcaría un hito histórico en la religiosidad popular andaluza y madrileña, uniendo dos ciudades y dos devociones bajo una misma advocación en el año de su centenario.