Las claves del vía crucis de la Agrupación con el Nazareno de Viñeros

El Nazareno de Viñeros ya se encuentra expuesto al culto en San Julián, tras el traslado celebrado en la noche del Miércoles de Ceniza desde su sede de la Aurora y Divina Providencia. Desde allí, la imagen del Señor protagonizará este viernes 20 de febrero, primero de la Cuaresma de 2026, el Vía Crucis oficial de la Agrupación de Cofradías de Málaga, en el interior de la Santa Iglesia Catedral, en el marco del 50 aniversario de la bendición de la imagen, obra de Francisco Buiza Fernández.

Todo está dispuesto en la sede agrupacional. El Cristo se sitúa sobre las andas de la Virgen del Traspaso y Soledad de Viñeros, que utiliza cada mes de octubre en su rosario vespertino, a las que se le han incorporado cuatro arbotantes de su trono procesional, para iluminar el conjunto en unos primeros compases que, nada más comenzar el tiempo cuaresmal, ya tuvo su primer movimiento procesional hasta la sede de la Agrupación de Cofradías, con el acompañamiento musical de la Coral Voces de Viñeros, de la propia corporación. Miembros de la Agrupación San Lorenzo Mártir prestaron su hombro en este traslado.

El Cristo luce túnica de terciopelo lisa de color morado y pisa un monte de corcho, con escasa presencia floral.

Este jueves el Nazareno de Viñeros queda expuesto a la veneración con un horario extraordinario en San Julián de 10.30 a 12.30 horas y de 17.30 a 20.30 horas. Mientras que este viernes solo estará en horario de mañana (10.30 a 12.30 horas).

Itinerario a la Catedral: salida a las 19.15 horas y llegada prevista a las 20.15 horas

El plato fuerte llegará este viernes. El cortejo iniciará el recorrido a las 19.15 horas desde la iglesia de San Julián rumbo al Primer Templo. El itinerario de ida, con llegada prevista a las 20.15 horas, será el siguiente: Nosquera, Santa Lucía, Granada, Plaza del Carbón, Plaza del Siglo, Duque de la Victoria, Císter, Patio de los Naranjos, y entrada en la Santa Iglesia Catedral.

En ese camino hacia la Catedral, la imagen irá en silencio, subrayando el tono penitencial de una cita que se mira más con los ojos del alma que con el ruido de la calle.

Una vez en la Catedral, el Vía Crucis comenzará a las 20.30 horas y contará con la participación de la Coral Polifónica de la cofradía, poniendo el acento musical en la oración y la meditación de las estaciones.

Lectores de las estaciones en la Catedral El obispo, José Antonio Satué, presidirá por vez primera el vía crucis en el interior de la Catedral a partir de las 20.30 horas. Los lectores de las distintas estaciones serán los siguientes: I Estación. Jesús es condenado a muerte — Rvdo. José Manuel Ferrary, deán de la S.I. Catedral. II Estación. Jesús carga con la cruz — José Carlos Garín, presidente AA.CC. III Estación. Jesús cae por primera vez — Rafael Guerrero, Viñeros. IV Estación. Jesús se encuentra con su Madre — Juan Arrabal, Viñeros. V Estación. Simón de Cirene ayuda a Jesús a llevar la Cruz — Antonio F. Fernández, HM Pasión. VI Estación. La Verónica limpia el rostro de Jesús — Javier Castillero, HM Salutación. VII Estación. Jesús cae por segunda vez — Francisco José Muñoz, HM Dolores del Puente. VIII Estación. Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén — José Antonio Sánchez, HM Santa Cruz. IX Estación. Jesús cae por tercera vez — José Antonio Compán, HM Cena. X Estación. Jesús es despojado de sus vestiduras — Ramón Gómez, HM Mena. XI Estación. Jesús es clavado en la Cruz — Juan José Degara, HM Misericordia. XII Estación. Jesús muere en la Cruz — Sergio Lucena, HM Zamarilla. XIII Estación. Jesús es bajado de la Cruz y entregado a su Madre — Manuel Torres, exHM Descendimiento. XIV Estación. Jesús es sepultado — Tomás Galiana, HM Sepulcro. Oración final:Mons. José Antonio Satué.

Regreso a las 21.30 por calles estrechas y poco habituales

Finalizado el acto penitencial, la procesión de regreso arrancará a las 21.30 horas por un itinerario de los que dejan huella por su trazado recogido, con pasos por vías menos frecuentes en procesiones y un sabor especial de Centro histórico. El recorrido de vuelta será: Císter, Santa María, Plaza del Obispo, Salinas, Fresca, Santa María, Plaza de la Constitución, Compañía, Pozos Dulces, Plazuela Virgen de las Penas, Arco de la Cabeza, Andrés Pérez, hasta su templo.

En este tramo, el acompañamiento musical correrá a cargo de la cuerda de metales de la Agrupación Musical San Lorenzo Mártir, que pondrá la banda sonora al cortejo de regreso.

Novedades: horquillas históricas

Este Vía Crucis incorpora detalles con carga simbólica. El Nazareno de Viñeros será portado sobre unas andas que descansarán sobre horquillas cedidas por la cofradía de los Estudiantes de Antequera, recuperando una tradición histórica usada en Málaga hasta el siglo XIX y aprobada por la hermandad en cabildo.