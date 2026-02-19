Juan Vega diseñará el grupo escultórico que acompañará al Señor de los Pasos en el Monte Calvario

El imaginero malagueño Juan Vega Ortega ha sido el elegido por la cofradía del Rocío para elaborar el grupo escultórico que acompañará al Señor de los Pasos en el Monte Calvario, cumpliendo así un viejo anhelo de la hermandad y coincidiendo con la celebración del 50 aniversario de la imagen del Nazareno en 2027.

La Junta de gobierno de la cofradía del Rocío ha aprobado iniciar los trámites para la ejecución de un misterio que acompañe al Señor de los Pasos en su trono procesional cada Martes Santo, un proyecto patrimonial que se presentará para su aprobación en el Cabido de Hermanos que se celebrará el 3 de marzo, para pedir así la autorización de la Diócesis de Málaga.

La Junta de Gobierno ha comunicado a sus hermanos que este acuerdo culmina un proceso previo de estudio interno sobre la incorporación de un grupo escultórico al conjunto procesional. La propuesta que se elevará a Cabildo contempla al escultor e imaginero Juan Vega Ortega como responsable artístico del proyecto.

Según ha informado la corporación, en próximas fechas se ofrecerá información detallada del proyecto del grupo escultórico a los hermanos para que puedan conocer de primera mano el planteamiento artístico antes de su votación. La intención es que la decisión se adopte con pleno conocimiento, basándose en la visualización directa del diseño propuesto.

Un anhelo histórico vinculado al trono de 1990

La hermandad entiende que esta iniciativa responde a una aspiración histórica presente desde hace décadas en su seno. De hecho, el trono realizado en 1990 fue concebido para albergar un misterio que acompañara a la imagen del Nazareno de los Pasos en el Monte Calvario, titular que representa la escena de la Tercera Caída.

La incorporación de un grupo escultórico permitiría contextualizar catequéticamente este momento de la Pasión. La escena muestra a Cristo abatido bajo el peso de la cruz, en uno de los instantes de mayor vulnerabilidad. La tradición iconográfica de la Iglesia ha recurrido habitualmente a los misterios para enriquecer la narración visual, incorporando figuras como el Cirineo o los soldados, que aportan una dimensión teológica y simbólica: la Pasión acontece entre los hombres y por los hombres, reflejando tanto la ayuda como el pecado del mundo.

Equilibrio artístico sin perder la centralidad devocional

Desde el punto de vista artístico y compositivo, la hermandad considera que el grupo escultórico permitiría dotar de equilibrio y sentido al conjunto procesional, ocupando el espacio previsto en el diseño original del trono y guiando la mirada hacia la imagen del Señor, sin alterar en ningún caso su centralidad devocional.

La Junta de Gobierno ha subrayado que este proyecto se plantea desde la prudencia y el respeto a la voluntad de los hermanos, conscientes de que cualquier decisión sobre una propuesta patrimonial de esta envergadura d2ebe ser fruto del consenso y de una reflexión compartida en el seno de la corporación".

De aprobarse en Cabildo y obtener el visto bueno de la Diócesis, la Hermandad de los Pasos daría un paso histórico en la configuración de su cortejo procesional de Martes Santo en la Semana Santa de Málaga.