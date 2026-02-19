Málaga se convierte en foro cofrade internacional del ‘después de Roma’

Málaga vuelve a colocarse en el mapa cofrade internacional. La ciudad acogerá los próximos 18 y 19 de marzo el Congreso Internacional 'La Gran Procesión: el legado del Jubileo de las Cofradías', una cita concebida para revisar, con lupa y con perspectiva, el desarrollo y el impacto de la Gran Procesión celebrada en Roma durante el Jubileo de la Iglesia 2025, aquella jornada del 17 de mayo de 2025 en la que procesionaron el Cristo de la Expiración (el Cachorro) de Sevilla y la Virgen de la Esperanza de Málaga. El encuentro estará dirigido por Paloma Saborido, profesora titular de Derecho Civil de la Universidad de Málaga y coordinadora nacional de la Gran Procesión, y cuenta con respaldo institucional de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Málaga, la Diputación y las fundaciones Cajasol y Unicaja.

La organización plantea el congreso como la culminación de un recorrido iniciado a comienzos de 2023, con la idea de acercar a la sociedad andaluza la dimensión histórica del acontecimiento, dar voz a sus protagonistas y abrir un espacio de reflexión sobre el peso de las cofradías como tejido asociativo dentro de la Iglesia.

Apertura con sello vaticano: Rino Fisichella, figura clave del Jubileo

El congreso se celebrará en el Salón de Actos del Hotel NH Málaga y se inaugurará el miércoles 18 con una conferencia de monseñor Rino Fisichella, Pro-Prefecto del Dicasterio para la Evangelización y Coordinador del Jubileo Ordinario 2025. Su intervención, centrada en 'El Jubileo de las Cofradías', aportará el marco institucional y vaticano del encuentro. Su presencia no es menor: fue una de las piezas determinantes en el engranaje del Gran Jubileo del año pasado.

Tras Fisichella, tomará la palabra Agostino Miozzo, consultor del Commissario Straordinario di Governo para el Jubileo 2025, con la ponencia “La ciudad de Roma como sede de la Gran Procesión”, orientada a la logística: recorrido oficial, servicios de acogida y asistencia desplegados durante aquellos días.

Cartel anunciador del congreso internacional cofrade que se celebrará en Málaga. / L. O.

Las cofradías europeas, cara a cara: balance y “después” del 17 de mayo

Ya por la tarde, el programa contempla una mesa redonda dedicada a 'La Gran Procesión del Jubileo de las Cofradías', con representación de todas las corporaciones y agrupaciones participantes:

Santa Ana (Roma)

Santísimo Sacramento (Mafra)

Nazareno (León)

Devoto Cristo (Perpignan)

Crucifijos de las Cassacce (Liguria)

Madonna Addolorata (Enna)

Cachorro (Sevilla)

Esperanza (Málaga)

El objetivo: compartir experiencia, revisar la coordinación internacional y poner sobre la mesa qué legado deja un acontecimiento de esta magnitud en la historia reciente del movimiento cofrade.

Repercusión mediática: del Vaticano a Andalucía

El congreso también reserva espacio a la lectura pública del fenómeno, con un bloque sobre repercusión mediática en el que participarán Eva Fernández, corresponsal de COPE en el Vaticano, y Juan de Dios Mellado, director general de RTVA, para abordar el impacto del evento en la ciudadanía y en la opinión pública.

Como actividades paralelas, durante la primera jornada se presentará el libro oficial 'La Gran Procesión. El camino hacia el Jubileo de las Cofradías'. Y el jueves 19 de marzo, a las 20.00 horas, el Cine Albéniz acogerá el estreno del documental 'Andalucía en Roma', presentado por el comunicador y productor Manu Sánchez.